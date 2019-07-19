От Ягра до Доуса. Топ-10 легионеров в истории КХЛ «Советский спорт» вспоминает лучших легионеров в истории КХЛ.

На днях стало известно, что нападающий «Барыса» Брэндон Боченски завершил карьеру хоккеиста. Он был одним из лучших легионеров в Континентальной хоккейной лиге, поэтому из-за его ухода всем болельщикам стало немного грустно. Иностранцы – неотъемлемая часть КХЛ во все годы.

За время существования лиги в ней играли обладатели Кубка Стэнли, олимпийские чемпионы, заокеанские звезды и даже Доминик Гашек – один из лучших вратарей в истории хоккея. «Советский спорт» составил топ-10 легионеров КХЛ всех времен.

Яромир Ягр

181 матч, 165 (73+92) очков

Ягр – не самый очевидный выбор, но при этом – очень понятный. Он не поднимал Кубок Гагарина над своей головой, он никогда не становился лучшим бомбардиром лиги, но именно чех стал лицом КХЛ на несколько лет. Лига называла его именем одну из команд на нескольких Матчах звезд. Для продвижения КХЛ Ягр сделал едва ли не больше всех других легионеров. Именно из-за чешского форварда лигу стали уважать с первых же дней ее существования. Но самое главное – Ягр играл за «Авангард» так, что матчи омичей не хотелось пропускать.

Найджел Доус

483 матча, 450 (247+203) очков

Шестой бомбардир КХЛ за всю историю, третий снайпер – все это про Найджела Доуса. Его бросок наводит ужас на любого вратаря лиги. Доус – это синоним слова гол. Сейчас он является одним из самых дорогих игроков Европы, но «Автомобилист» вряд ли сожалеет, что выписал Доусу солидный контракт. Даже в свои 34 года канадец остается одним из лучших нападающих лиги. Для статуса легенды КХЛ ему не хватает Кубка Гагарина.

Ян Коварж

368 матчей, 377 (129+248) очков

Коварж – центральный нападающий одного из лучших звеньев в истории КХЛ. Чех вместе с Сергеем Мозякиным и Данисом Зариповым творил волшебство в составе «Металлурга». Кроме классных бомбардирских способностей, Коварж успешно отрабатывал в обороне. Партнеры могли не торопиться возвращаться назад – за них это делал центрфорвард. В КХЛ Коварж завоевал два Кубка Гагарина. Сейчас 29-летнего нападающего хотели бы видеть у себя многие клубы лиги, но он решил поиграть в Европе.

Кевин Даллмэн

620 матчей, 431 (142+289) очко

Даллмэн – самый результативный защитник в истории КХЛ. Никто из коллег по амплуа и близко не подобрался к игроку «Барыса». Некоторые нападающие могли бы позавидовать такому количеству очков. Даллмэн выступает в КХЛ со дня ее основания. В первом сезоне его признали лучшим защитником лиги.

Патрик Торесен

417 матчей, 382 (149+233) очка

35-летний норвежец сумел выиграть два Кубка Гагарина в составе разных команд. Сначала главный трофей КХЛ ему покорился в «Салавате Юлаеве», где он зажигал с Александром Радуловым, а затем он поднял кубок в джерси СКА. Торесен – образец профессионализма, игрок, на которого всегда могли положиться партнеры. Он умел играть красиво, но чаще – эффективно.

Линус Умарк

411 матчей, 363 (111+252) очка

Шведский форвард «Салавата Юлаева» пока также не выигрывал Кубок Гагарина. Но это не мешает ему быть одним из лучших легионеров в истории КХЛ. Он выступал за «Динамо», сделал себе имя в «Йокерите», но именно в Уфе Умарк по-настоящему расцвел. Швед – один из лучших ассистентов КХЛ. Если Торесен олицетворял надежность, то Умарк привносит в хоккей настоящую магию. На его гениальные передачи можно смотреть бесконечно.

Брэндон Боченски

455 матчей, 444 (179+265) очка

Боченски провел в «Барысе» восемь сезонов. Он также не выигрывал Кубок Гагарина, но не все меряется исключительно командными трофеями. Для Нур-Султана форвард стал настоящей легендой. Впрочем, в истории КХЛ он также занял свое место. В «Барысе» он выступал с 2010 года с перерывом на один сезон.

Мэтт Эллисон

594 матча, 458 (193+265) очков

Лучший бомбардир среди легионеров за всю историю КХЛ. Этим все сказано. В карьере Эллисона были и рижское «Динамо», и ХК МВД, которого ныне не существует, и «Торпедо», и «Медвешчак», и минское «Динамо». Последний сезон он провел в «Металлурге», где набрал 55 очков. Эллисон никогда не был ярким хоккеистом, но он всегда держал высокий уровень и помогал своим командам решать поставленные на чемпионат задачи.

Микко Коскинен

261 матч, 151 победа, 93,0%, КН 1,88, 32 «сухаря»

Единственный вратарь в нашем списке. Коскинен засверкал в «Сибири», а затем перешел в СКА, чтобы стать одним из лучших голкиперов КХЛ. С ним в воротах армейцы выиграли два Кубка Гагарина. Он также становился вратарем года в лиге. Коскинен умел собираться именно к плей-офф. В 2016 году, когда СКА выступил в Кубке Гагарина не слишком удачно, финн сумел отыграть пять матчей на ноль. Сейчас он выступает в НХЛ.

Петри Контиола

581 матч, 359 (129+230) очков

Все бывшие и нынешние партнеры Контиолы говорят про финна одно – мастер. Его техническую оснащенность заслуженно оценивали и в «Тракторе», и в «Локомотиве». Пожалуй, не совсем получилось у Контиолы только в «Металлурге». С челябинцами же он дошел до финала Кубка Гагарина, а в составе ярославцев форвард выиграл бронзу КХЛ. В следующем сезоне Контиола будет защищать цвета «Йокерита».