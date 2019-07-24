Что делать «Рейнджерс» с Павлом Бучневичем? - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 июля 2019 09:30ХоккейСлавин Виталий

Что делать «Рейнджерс» с Павлом Бучневичем?

Этим летом в НХЛ только два клуба пробили потолок зарплат – «Вегас» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

Во многом отсюда проблемы с заключением новых контрактов у Никиты Гусева и Павла Бучневича. Ситуацию вокруг героя Пхенчхана мы разобрали вчера, а сегодня рассмотрим перспективы на Манхэттене череповчанина.

А вы знаете, когда решилась судьба Панарина? 30 июня, когда накануне открытия рынка свободных агентов Артемий попросил агента выбить у боссов «Рейнджерс» к 11 миллионам годовых еще 600 тысяч долларов, а те согласились? Не-а. Ключевым стало назначение 17 мая президентом ньюйоркцев Джона Дэвидсона, который сменил знаменитого Глена Сатера. От услуг архитектора непобедимого «Эдмонтона» 80-х отказались, после того как «Синие рубашки» дважды со свистом пролетели мимо плей-офф. Где прежде трудился 66-летний экс-вратарь? Правильно – в «Коламбусе»! С 2012 года занимал пост президента по хоккейным операциям.

Понятно, что именно Дэвидсон затащил в «Блю Джекетс» Бобровского, а потом и Панарина с Гавриковым. Равно как совершенно очевидно, кто устроил русскую революцию в самом популярном хоккейном клубе планеты. Шесть россиян – вратари Александр Георгиев, Игорь Шестеркин, защитник Егор Рыков, нападающие Панарин, Владислав Наместников, Виталий Кравцов уже подписаны, а по делу Бучневича арбитраж НХЛ вынесет вердикт 29 июля.

ДЕЛО РОССИЯНИНА - ТРУБА

Дэвидсон сразу по прибытии в город Большого яблока развил бурную деятельность. Уже 20 мая подписал на два года Рыкова. В июне в обмен на Нила Пионка получил права на Джейкоба Трубу. Выбрал вторым на драфте финского чудо-парня Каапо Какко и вскоре подмахнул договор новичка на три сезона. Выиграл 1 июля баттл за Панарина, попутно отправив в «Баффало» Джимми Веси. Наконец в прошлую пятницу сумел-таки договориться с Трубой. Как с Панариным, сразу на 7 лет. Россиянин стал вторым в НХЛ по годовой зарплате, а 25-летний американец – 31-м, но 5-м - среди защитников наравне с Брентом Бернсом («Сан-Хосе») и Джоном Карлсоном («Вашингтон»).

Всего новый президент провернул девять сделок и в итоге вторым вслед за «Вегасом» превысил потолок зарплат, причем аж на 900 с гаком тысяч долларов. Поэтому клуб и не спешит давать Бучневичу, условно говоря, 2-3 млн в год, ограничившись квалификационным предложением. Судя по всему, Павлу посулили стандартную надбавку в 15 процентов к его закончившемуся контракту новичка, по которому зарабатывал 925 тысяч долларов за сезон. Как правило, стороны успевают договориться до арбитража, но пока из лагеря «Рейнджерс» - тишина. Ясно, если места под потолком нет, для начала нужно с кем-то расстаться.

Встанем на позицию Джона Дэвидсона и прикинем: с кем?

МИНУС ЛУНДКВИСТ

По мне, так это самый очевидный вариант. Олимпийский чемпион-2006 давно едет с ярмарки и свои 8,5 млн, конечно, давно не отрабатывает. В минувшем сезоне швед в одну калитку проиграл конкуренцию Георгиеву, который стоит в десять с лишним раз меньше! Одна закавыка – нужен ли кому-то в НХЛ 37-летний вратарь, прозвище которого - «Король Хенрик» теперь выглядит как издевательство над здравым смыслом? Вопрос риторический.

Как от него избавиться? Выход один – выкупить контракт, тем более что там осталось всего два года. Так Глен Сатер поступил 14 июня 2017 года, когда отказался от услуг защитника Дэна Джирарди с его шестимиллионным гонораром. В платежной ведомости сразу высвободились 2,7 млн.

Дэвидсон – бывший страж ворот «Рейнджерс», а значит, прекрасно понимает, что 23-летний Георгиев абсолютно готовый основной голкипер. Равно как его ровесник Шестеркин вполне справится с ролью дублера. Дэвидсон, наверное, не забыл, что хорошо ему знакомый Бобровский из молодежки Кузни напрямую пробился в НХЛ в 22 года.

МИНУС НАМЕСТНИКОВ

Еще один напрашивающийся ход. Сатер подставил Дэвидсона, с какого-то перепугу выложив год назад племяннику Вячеслава Козлова 8 млн за два сезона. При том что безусловный лидер нападения команды швед Зибанежад имеет лишь на 1,35 млн больше. Наместников до Панарина был в клубе третьим форвардом по зарплате, которую, как Лундквист, и близко не оправдывает.

Не случайно на прошлой неделе распространились слухи, что «Рейнджерс» ищет варианты обмена Наместникова и Бучневича. Вот только кто потянет 4 млн чудовищно переоцененного Владислава? Без Кучерова центрфорвард откровенно сдулся в Нью-Йорке: 11 голов в 78 матчах при регулярных появлениях в большинстве – это даже не смешно.

Замечу, помимо россиянина на позицию второго центра в основном составе претендуют еще пятеро игроков плюс еще трое в фарм-клубе.

Не удастся обменять, можно опять же задуматься о выкупе контракта. Тем более организация – богатая. Мы не забыли, что «Рейнджерс» вместе с «Детройтом», «Торонто» и другими толстосумами устроили гонку зарплат: в 90-х годах их доля достигала 75-78 процентов в расходах клубов НХЛ. Как результат – несколько локаутов, жесткая фиксация платежной ведомости и ограничение доли игроков до 50 процентов.

НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ

Есть смысл Дэвидсону попросту выждать. Какое бы решение арбитраж не принял в ближайший понедельник, «Рейнджерс» оно ни к чему не обязывает. Клуб вправе отказаться платить назначенное жалование, и тогда Бучневич выйдет на рынок неограниченно свободных агентов. Либо в течение 48 часов ньюйоркцы имеют возможность поменять россиянина.

В любом случае стороны узнают объективную цену игрока и от нее смогут танцевать дальше. Имею в виду два выше приведенных варианта.

Тут еще какая тонкость: в ростере команды Бучневич числится как левый крайний. Таковых с Панариным уже четверо. Плюс столько же в фарм-клубе. А вот с правым флангом – беда. Только Какко и Фаст. В этом, к слову, шанс Виталия Кравцова, всегда игравшего справа. Но это и окно возможностей для Бучневича: эксперт НХЛ Дэн Роузен видит его как раз на этом краю в ударном звене с Панариным и Зибанежадом. Осталось дождаться, согласен ли с этим мнением штаб «Синих рубашек».

22/07 17:30Футбол
Леди Гага, приезжай в «Бешикташ»: актрисе до Диего Косты – как до луныНа волне флешмоба в инстаграме американской певицы мы вспомнили другой: тот, что болельщики «Бешикташа» организовали для Диего Косты, умоляя перейти его в их клуб.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
22/07 12:00Футбол
Андрей Тихонов: Бить людей на футболе – это дикостьСимвол и капитан «Спартака» 90-х прокомментировал самые обсуждаемые моменты ничейного матча в Ростове-на-Дону.
23/07 22:15Футбол
Андрей Панюков: Цель «Урала» – еврокубки24-летний нападающий клуба-лидера премьер-лиги после двух туров рассказал об удачном старте «Урала» в чемпионате и предстоящем в пятницу матче против «Динамо».
14/07 23:15Теннис
Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил ФедерераНовак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера.
23/07 15:00Хоккей
«Бузова или Леди Гага? Пусть обе приезжают!» Зернов – о гостях «Авангарда»Нападающий «Авангарда» Денис Зернов – о целях на новый сезон и звездах на арене в Балашихе.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
16/07 15:00Фигурное катание
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
19/07 16:30Хоккей
Бурдасов уедет в НХЛ. Его ждут Панарин и БобровскийРоссийского форварда ждут «Филадельфия», «Рейнджерс» и «Флорида».
08/07 23:00Теннис
С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.
23/07 14:45Хоккей
«Нам шьют костюмы». Как омские «ястребы» готовятся к новому сезону КХЛЗащитник Вячеслав Войнов и вратарь Игорь Бобков – о планах «Авангарда» на новый сезон.
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
22/07 15:00Футбол
Неудобно получилось: «Краснодару» достался непрошибаемый «Порту»Краснодарцам в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов выпал один из самых неудобных для российских клубов соперников.
19/07 11:30Хоккей
От Ягра до Доуса. Топ-10 легионеров в истории КХЛ«Советский спорт» вспоминает лучших легионеров в истории КХЛ.
24/07 09:00Бокс
Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева.
11/07 23:00Теннис
Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и УильямсВ четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне.
22/07 10:00Хоккей
Жердев, Анисин и еще пятеро плохих парней. Они загубили свои карьерыВспоминаем известных хоккеистов, которых погубила страсть к гулянкам и алкоголю.
23/07 21:00Хоккей
Шэн отмучился в «Салавате Юлаеве». Не факт, что в «Бостоне» будет лучшеМолодой хоккеист и уфимский клуб расторгли контракт.
20/07 12:30Бокс
Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцемВ ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо.
15/07 20:00Теннис
Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.
18/07 12:00Хоккей
Затыкать тренерам рот – чудовищная ошибка. Мнение СлавинаВ нашей традиционной рубрике «Советский спор» обсуждается тема запрета критики судей со стороны представителей клубов.
22/07 14:00Футбол
Пора определиться, что могут делать Мусаев и Шаронов, а что – нетДвумя клубами премьер-лиги управляют тренеры, не имеющие соответствующих лицензий. С их статусом, правами и функциями – невероятная путаница.
19/07 10:30Фигурное катание
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нетГостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.
Новости
10:33 Хоккей Определился состав участников чемпионата ЖХЛ сезона-2019/20
10:29 Хоккей Определился состав участников 11-го сезона МХЛ
10:15 Футбол Сергей Хусаинов: VAR все равно не решает проблемы
10:09 Футбол Сергей Хусаинов: Если судья находится рядом и не видит очевидного – это совсем плохо
10:00 ММА Хабиб Нурмагомедов: Осознаю, что могу потерять в случае поражения Порье
09:31 Футбол «Манчестер Юнайтед» назначил крайний срок для перехода Лукаку в «Интер»
09:24 Футбол Юрген Клопп: Непросто улучшить команду за разумные деньги
09:14 Фигурное катание Загитова показала новую короткую программу (видео)
08:49 Футбол Месси дисквалифицирован и пропустит первый матч сборной в отборе к ЧМ- 2022
08:33 Футбол Зинедин Зидан: В ситуации с Бэйлом ничего не изменилось
08:13 Футбол Гол Горецки принес «Баварии» победу над «Миланом» в товарищеском матче
08:09 Футбол Гол Бэйла помог «Реалу» обыграть «Арсенал» в товарищеском матче
01:55 Хоккей Ягр растолстел до 121 кг
01:50 Футбол «Бенфика» интересуется Миньоле
01:32 Футбол Никита Маляров: Наверное, «Оренбургу» фарта немного не хватает
01:18 Баскетбол Вице-президент «Локомотива-Кубань»: Трофеи выигрывают не имена, а команда
00:53 Футбол Бека Микелтадзе: Когда от тебя ждут меньше, проще превзойти эти ожидания
00:47 Баскетбол Адетокумбо вошел в историю чемпионатов мира
00:35 Футбол Гвардиоле не нравится плотный календарь матчей
00:22 Теннис Габашвили обыграл американца
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика