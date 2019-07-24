Что делать «Рейнджерс» с Павлом Бучневичем?

Во многом отсюда проблемы с заключением новых контрактов у Никиты Гусева и Павла Бучневича. Ситуацию вокруг героя Пхенчхана мы разобрали вчера, а сегодня рассмотрим перспективы на Манхэттене череповчанина.

А вы знаете, когда решилась судьба Панарина? 30 июня, когда накануне открытия рынка свободных агентов Артемий попросил агента выбить у боссов «Рейнджерс» к 11 миллионам годовых еще 600 тысяч долларов, а те согласились? Не-а. Ключевым стало назначение 17 мая президентом ньюйоркцев Джона Дэвидсона, который сменил знаменитого Глена Сатера. От услуг архитектора непобедимого «Эдмонтона» 80-х отказались, после того как «Синие рубашки» дважды со свистом пролетели мимо плей-офф. Где прежде трудился 66-летний экс-вратарь? Правильно – в «Коламбусе»! С 2012 года занимал пост президента по хоккейным операциям.

Понятно, что именно Дэвидсон затащил в «Блю Джекетс» Бобровского, а потом и Панарина с Гавриковым. Равно как совершенно очевидно, кто устроил русскую революцию в самом популярном хоккейном клубе планеты. Шесть россиян – вратари Александр Георгиев, Игорь Шестеркин, защитник Егор Рыков, нападающие Панарин, Владислав Наместников, Виталий Кравцов уже подписаны, а по делу Бучневича арбитраж НХЛ вынесет вердикт 29 июля.

ДЕЛО РОССИЯНИНА - ТРУБА

Дэвидсон сразу по прибытии в город Большого яблока развил бурную деятельность. Уже 20 мая подписал на два года Рыкова. В июне в обмен на Нила Пионка получил права на Джейкоба Трубу. Выбрал вторым на драфте финского чудо-парня Каапо Какко и вскоре подмахнул договор новичка на три сезона. Выиграл 1 июля баттл за Панарина, попутно отправив в «Баффало» Джимми Веси. Наконец в прошлую пятницу сумел-таки договориться с Трубой. Как с Панариным, сразу на 7 лет. Россиянин стал вторым в НХЛ по годовой зарплате, а 25-летний американец – 31-м, но 5-м - среди защитников наравне с Брентом Бернсом («Сан-Хосе») и Джоном Карлсоном («Вашингтон»).

Всего новый президент провернул девять сделок и в итоге вторым вслед за «Вегасом» превысил потолок зарплат, причем аж на 900 с гаком тысяч долларов. Поэтому клуб и не спешит давать Бучневичу, условно говоря, 2-3 млн в год, ограничившись квалификационным предложением. Судя по всему, Павлу посулили стандартную надбавку в 15 процентов к его закончившемуся контракту новичка, по которому зарабатывал 925 тысяч долларов за сезон. Как правило, стороны успевают договориться до арбитража, но пока из лагеря «Рейнджерс» - тишина. Ясно, если места под потолком нет, для начала нужно с кем-то расстаться.

Встанем на позицию Джона Дэвидсона и прикинем: с кем?

МИНУС ЛУНДКВИСТ

По мне, так это самый очевидный вариант. Олимпийский чемпион-2006 давно едет с ярмарки и свои 8,5 млн, конечно, давно не отрабатывает. В минувшем сезоне швед в одну калитку проиграл конкуренцию Георгиеву, который стоит в десять с лишним раз меньше! Одна закавыка – нужен ли кому-то в НХЛ 37-летний вратарь, прозвище которого - «Король Хенрик» теперь выглядит как издевательство над здравым смыслом? Вопрос риторический.

Как от него избавиться? Выход один – выкупить контракт, тем более что там осталось всего два года. Так Глен Сатер поступил 14 июня 2017 года, когда отказался от услуг защитника Дэна Джирарди с его шестимиллионным гонораром. В платежной ведомости сразу высвободились 2,7 млн.

Дэвидсон – бывший страж ворот «Рейнджерс», а значит, прекрасно понимает, что 23-летний Георгиев абсолютно готовый основной голкипер. Равно как его ровесник Шестеркин вполне справится с ролью дублера. Дэвидсон, наверное, не забыл, что хорошо ему знакомый Бобровский из молодежки Кузни напрямую пробился в НХЛ в 22 года.

МИНУС НАМЕСТНИКОВ

Еще один напрашивающийся ход. Сатер подставил Дэвидсона, с какого-то перепугу выложив год назад племяннику Вячеслава Козлова 8 млн за два сезона. При том что безусловный лидер нападения команды швед Зибанежад имеет лишь на 1,35 млн больше. Наместников до Панарина был в клубе третьим форвардом по зарплате, которую, как Лундквист, и близко не оправдывает.

Не случайно на прошлой неделе распространились слухи, что «Рейнджерс» ищет варианты обмена Наместникова и Бучневича. Вот только кто потянет 4 млн чудовищно переоцененного Владислава? Без Кучерова центрфорвард откровенно сдулся в Нью-Йорке: 11 голов в 78 матчах при регулярных появлениях в большинстве – это даже не смешно.

Замечу, помимо россиянина на позицию второго центра в основном составе претендуют еще пятеро игроков плюс еще трое в фарм-клубе.

Не удастся обменять, можно опять же задуматься о выкупе контракта. Тем более организация – богатая. Мы не забыли, что «Рейнджерс» вместе с «Детройтом», «Торонто» и другими толстосумами устроили гонку зарплат: в 90-х годах их доля достигала 75-78 процентов в расходах клубов НХЛ. Как результат – несколько локаутов, жесткая фиксация платежной ведомости и ограничение доли игроков до 50 процентов.

НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ

Есть смысл Дэвидсону попросту выждать. Какое бы решение арбитраж не принял в ближайший понедельник, «Рейнджерс» оно ни к чему не обязывает. Клуб вправе отказаться платить назначенное жалование, и тогда Бучневич выйдет на рынок неограниченно свободных агентов. Либо в течение 48 часов ньюйоркцы имеют возможность поменять россиянина.

В любом случае стороны узнают объективную цену игрока и от нее смогут танцевать дальше. Имею в виду два выше приведенных варианта.

Тут еще какая тонкость: в ростере команды Бучневич числится как левый крайний. Таковых с Панариным уже четверо. Плюс столько же в фарм-клубе. А вот с правым флангом – беда. Только Какко и Фаст. В этом, к слову, шанс Виталия Кравцова, всегда игравшего справа. Но это и окно возможностей для Бучневича: эксперт НХЛ Дэн Роузен видит его как раз на этом краю в ударном звене с Панариным и Зибанежадом. Осталось дождаться, согласен ли с этим мнением штаб «Синих рубашек».