Владислав Подъяпольский: Окунуться в прорубь? Запросто! - Советский спорт
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29 июля 2019 18:00ХоккейКузютина Елена

Владислав Подъяпольский: Окунуться в прорубь? Запросто!

Вратарь «Северстали» в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о своей новой команде, тренере Андрее Разине и готовности не только отражать шайбы, но и нырять в прорубь.

В прошлом сезоне имя молодого вратаря из Новокузнецка было на слуху. Перейдя в «Ак Барс», он стал первым номером чемпионской команды, получил приглашение на Матч звезд в Казани. Однако неудача обладателей Кубка Гагарина в плей-офф – вылет уже в первом раунде – оставила горький осадок. И хотя Владислав Подъяпольский не виноват в поражении от «Авангарда», в столице Татарстана посчитали, что голкипер-новичок сыроват для «Ак Барса». Хотя Кирилл Капризов до сих пор вспоминает его сэйвы в матчах ЦСКА – «Ак Барс».

КАЗАНЬ ПРЕДЛАГАЛА ДВУСТОРОННИЙ КОНТРАКТ

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– Как вы оказались в «Северстали»?
– Мне пришло приглашение от череповецкого клуба. Казань тоже сделала квалификационное двустороннее предложение. И именно это стало причиной того, что я сделал выбор в пользу «Северстали». А так в «Ак Барсе» мне все нравилось. Но хоккейная жизнь – она такая. Теперь я в Череповце и рад быть частью этой хоккейной семьи.

– Уже освоились в городе или не успели из-за сборов?
– Я приехал в Череповец за пять дней до отъезда на сборы и уже успел узнать, куда тут можно сходить покушать, в кино или прогуляться. Город маленький, и это удобно для жизни.

– Ничего не будет отвлекать от хоккея?
– Меня и в Казани ничего не отвлекало. Тут больше от человека зависит. Каждому свое. Меня тут все устраивает.

– Жена тоже будет в Череповце жить?
– Да. Когда мы вернемся с предсезонного турнира, она приедет ко мне.

– Что-то узнавали о «Северстали» у знакомых хоккеистов, успевших поиграть тут?
– А что узнавать? Хоккей везде один. Мой бывший одноклубник Игорь Скороходов играл тут. Сейчас так и живет в Череповце. Рыбалкой занимается. Он мне рассказывал, что отношение к игрокам здесь хорошее и со стороны клуба, и со стороны болельщиков.

– А вы рыбалкой увлекаетесь?
– Не скажу, что я заядлый рыбак, как некоторые хоккеисты…Но на отдыхе могу порыбачить. Особенно после сборов хочется немного отвлечься от хоккея.

«ЧАСТО ОБЩАЮСЬ С СОРОКИНЫМ И КАПРИЗОВЫМ»

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– На сборах успели прочувствовать тренера Андрея Разина? Действительно он яркий и эмоциональный?
– Пока не видел Андрея Владимировича в большой работе, но уже могу сказать, что как тренер он очень требовательный, и это абсолютно нормально, особенно во время подготовки к сезону. У него на плечах ответственность за результат команды, а значит, он будет спрашивать с нас. Какой-то экспрессивности я не заметил. Пока все мы в спокойном, рабочем состоянии.

– В прошлом году на Крещение Андрей Владимирович ездил со всей командой окунуться в прорубь. Вы готовы присоединиться к этой акции в этом сезоне?
– Я только за! Запросто! Сам уже пару раз окунался, когда календарь игр позволял это сделать.

– Вратарь сборной Чехии Доминик Фурх в прошлом году, наверное, был удивлен таким необычным командным мероприятием!
– Иностранцам, конечно, это непривычно!

– Расскажите про вашу хоккейную «новокузнецкую банду»? Вы, Бобровский, Сорокин, Капризов, Кареев, Телегин – все воспитанники новокузнецкого хоккея…
– Мы общаемся. Конечно, видимся не так часто и больше на играх. С Сорокиным и Капризовым я чаще контактирую. В отпуске время с родными провожу. Да и не так часто парни бывают в Новокузнецке. Вот Капризов был, Кубок Гагарина привозил. У меня дача как раз недалеко от его родного Кузедеево. И Сорокин Кубок в Междуреченск привозил. Но когда я уехал. Разминулись с ним.

– В чем секрет новокузнецкой школы вратарей? Как-то вы говорили про жесткие методы тренера Николая Мишина…
– У нас большое внимание уделяют вратарям. Я в пять часов утра вставал, чтобы доехать на тренировку из другого района. Жесткие методы Мишина? Да просто он человек требовательный, и в первую очередь к себе. Его тренировки пошли нам во благо. Спасибо ему большое за работу.

«ПОБРОСАЙТЕСЬ В МЕНЯ ЧЕМ-НИБУДЬ…»

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– Как вы стали вратарем?
– Случайно. Первый год катался как полевой игрок. Как и все учился профессионально стоять на коньках. Через год тренер спросил у меня и родителей, хочу ли я попробовать себя в воротах. И я согласился. Мне нравилось ловить шайбы.

– Дома вас тренировали?
– Конечно! В дверь вставал, а родители в меня мячики бросали. Да я всех, кто к нам в гости приходил, доставал с просьбами побросать в меня чем-нибудь! За радость это было.

– Чего не хватило «Ак Барсу» в прошлом плей-офф? Удачи или сказался загадочный вирус, сразивший команду накануне плей-офф?
– Уже и вспоминать не хочется, сезон закончился для нас неприятно. Сложно сказать, что именно повлияло на такой исход. Фотосессия та, после которой заболели игроки, была, но вряд ли ее можно поставить нам в оправдание. Скорее, совокупность факторов. Да и что в этом ковыряться – это хоккей, соперник был сильнее и заслуженно выиграл.

– «Авангард» действительно был хорош. А какая серия с «Салаватом» была!
– Вратари в ней играли феноменально. Я за полевыми игроками особо не слежу, только за голкиперами. Метсола и Бобков были прекрасны.

– Есть вратарь, чья игра вам особенно импонирует?
Сергей Бобровский. В КХЛ мне нравится Метсола – он очень хорошо двигается, грамотно выбирает позицию.

– Вам какой хоккей больше нравится – североамериканский, когда приходится буквально толкаться с соперниками на пятачке, или умный, когда нужно продумывать хитрые ходы чужих игроков?
– Чтение игры – это здорово. Но сейчас хоккей такой, что нужно уметь и думать, и толкаться. С тем же «Авангардом», когда играли, они на пятак все время лезли. Так вышло, что мы проиграли, и это мне совсем не понравилось! А если серьезно, то мы всякие моменты отрабатываем.

– Осознаете, что в «Северстали» у вратаря – ключевая роль?
– На самом деле, сейчас так везде. К вратарям требовательно относятся. В Казани тоже было большое давление.

– В «Ак Барсе» Зинэтулы Билялетдинова во многом именно на обороне и была построена игра…
– Да, но я не сказал бы, что у нас было все гладко. Все равно оборона не была самой блестящей в лиге. Возьмем тот же ЦСКА – у них по 15 бросков за матч бывает. У нас же – 30 минимум.

– В Череповце, возможно, их будет значительно больше…
– Я в Новокузнецке уже такое проходил, поэтому этим меня не испугать, нормально отношусь к такому развитию игры. Бывает, что вратарю даже легче, когда ты не стоишь и мерзнешь, а постоянно работаешь. Главное – физически быть готовым к этому.

«СРАЖАЛИСЬ В ТЕННИС С ВОВКОЙ ТКАЧЕВЫМ»

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– Как вы натренировали идеальный шпагат?
– Это у меня с детства. Мама и папа сажали меня на шпагат, но он мне всегда очень легко давался. Теперь люблю такой стиль игры, когда есть возможность применять его для обороны своих ворот. Конечно, лучше успевать на коньках перемещаться и закрывать ворота, но когда другого выхода нет, то почему бы не растянуться в шпагате? Особенно, если это эффективно.

– Есть у вас еще какие-то спортивные увлечения?
– Большой теннис. В один период я увлекался этим видом спорта, потом забросил. Но однажды на сборах с новокузнецким клубом мы взяли в руки ракетки, и я снова стал играть часто. Это как хобби. В Казани с Вовой Ткачевым сражались на теннисном корте.

– На сборах вы пока тренировались в шлеме казанского клуба. Планируете его поменять?
– Да. Уже готов эскиз для нового шлема. Жду, когда он приедет, чтобы сразу отправить мастеру в Ярославль. Теперь маска будет в желто-черных цветах «Северстали», с эмблемой рыси.

– У вас настоящее семейство кошачьих собирается – барс, рысь! Какие цели ставите перед собой на сезон?
– Для себя лично – это хорошая, надежная игра в обороне. Командная цель – попасть в плей-офф и там уже творить сенсацию. Пацаны все очень хотят показать все свои лучшие качества, пройти как можно дальше.

– Про «Северсталь» пишут, что она будет самой дерзкой командой в этом году!
– Дай Бог, чтоб так и было.

– Вы когда-нибудь задумывались о происхождении своей необычной фамилии?
– Сильно не задавался этим вопросом, но знаю, что у меня есть украинские и польские корни. Происхождение фамилии как раз польское.

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