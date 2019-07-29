Василевский подписал новый контракт с «Тампой». Он получит кучу денег - Советский спорт
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29 июля 2019 18:30ХоккейКостяев Иван

Василевский подписал новый контракт с «Тампой». Он получит кучу денег

Российский вратарь вошел в топ-3 голкиперов НХЛ по зарплате.

Агент российского голкипера Андрея Василевского Дэн Мильштейн объявил в своем твиттере, что его клиент и «Тампа-Бэй» подписали новый восьмилетний контракт. Эту информацию подтвердили в НХЛ.

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Инсайдер Эллиот Фридман утверждает, что сумма соглашения составила 76 миллионов долларов. В среднем вратарь будет зарабатывать по 9,5 миллиона долларов в год. По действующему соглашению, которое рассчитано до конца следующего сезона, россиянин получает по 3,5 миллиона долларов.

Василевский встал в один ряд с Сергеем Бобровским и Кэри Прайсом – не только по уровню игры, но и по зарплате.

Василевский точно заслужил солидный контракт

Россиянин вошел в тройку самых высокооплачиваемых вратарей в НХЛ. Круче контракты только у Прайса (10,5 миллиона) и Бобровского (10 миллионов). Последнего Василевский недавно обошел в голосовании за приз лучшему голкиперу сезона. Разве могла «Тампа» не пойти на условия вратаря и предложить контракт значительно хуже, чем у Боба? Вряд ли.

Мильштейн заявил, что Василевский не хотел ждать целый год и подписывать соглашение следующим летом. Похоже, здесь интересы «Тампы» и игрока сошлись на 100%. Василевский вполне может завоевать две «Везины» подряд, а это значит, что цена на хоккеиста подскочит.

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Сейчас Василевскому 25 лет. Его контракт закончится, когда ему будет почти 34 года. Это значит, что практически всю карьеру он проведет в «Тампе». О каком-либо обмене не может идти и речи.

Стоит ли вратарь этих денег? Безусловно. Василевский возможно лучший голкипер в НХЛ. Он котируется не ниже Бобровского и уж точно выше Прайса, который в последние годы не радует стабильной игрой. А самое главное – россиянин пока не вышел на проектную мощность. Василевский находится в совсем юном для вратаря возрасте. Через 3-4 года он будет играть еще лучше.

«Тампа» поставила себя в сложное положение

«Молнии» были обязаны подписать солидный контракт с Василевским. Однако это ставит «Тампу» в очень сложное положение. Никита Кучеров со следующего сезона в среднем будет зарабатывать 9,5 миллиона долларов. У Стивена Стэмкоса контракт на миллион меньше. Есть еще Виктор Хедман с 7,9 миллиона долларов, а также Райан Макдона с 6,7 миллиона. Итого на этих игроков через год клуб будет тратить более 42 миллионов долларов при потолке зарплат в 81,5 миллиона долларов (сезон-2019/20).

То есть более половины бюджета у «Тампы» будет уходить на четырех полевых игроков и вратаря. «Молнии» также горят желание продлить контракт с Брэйденом Пойнтом, который в минувшем сезоне набрал 92 очка. Это также будет стоить недешево.

Вероятно, совсем скоро руководству «Тампы» придется принимать непопулярные решения и избавляться от целого ряда хоккеистов. Но здесь интересно другое.

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Следующий сезон станет последним шансом для текущего состава «Тампы» выиграть Кубок Стэнли. При условии, если Пойнт согласится на контракт-мостик, а не затребует у «молний» кучу денег. Летом-2020 клуб активно будет менять игроков. Будет интересно посмотреть, как выкрутятся менеджеры «Лайтинг» в этой ситуации.

Скорее всего, они попытаются добиться от ряда хоккеистов отмены пункта запрета на обмен, а затем предлагать их на рынке вместе с пиками или кем-нибудь перспективным. Например, так можно скинуть контракт Ондржея Палата, который в год зарабатывает 5,3 миллиона долларов, однако играет явно не на эти деньги.

Но это будет история следующего года. Сейчас «Тампе» хочется выразить только уважение за контракт с Василевским. «Молнии» точно не переплатили за голкипера, а россиянин – подписал главное соглашение в жизни. Теперь голова вратаря будет забита только хоккеем. И это очень хорошо.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ

Родился 25 июля 1994 года в Тюмени
Карьера: «Салават Юлаев» (2012-2014), «Тампа-Бэй» (2014-н.в.)
Достижения: чемпион мира (2014), обладатель «Везина Трофи» (2019)

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