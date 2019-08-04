Мы увидели «Локомотив» Мактавиша. Было интересно В первом матче под руководством канадца Ярославль обыграл Омск.

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«Локомотив» с победы стартовал на Sochi Hockey Open. Железнодорожники очень уверенно обыграли «Авангард». Но интересен этот матч был не с точки зрения итогового результата. Игра стала первой для главного тренера Крэйга Мактавиша у руля ярославской команды.

У «Локомотива» приличная глубина состава

Стефан Да Коста, Денис Алексеев, Даниил Мисюль, Григорий Денисенко, Артур Каюмов и Якубок Накладал – эти игроки основного состава отсутствовали в матче с «Авангардом». Да Коста пропускал встречу из-за повреждения, а молодежь на Sochi Hockey Open играет за олимпийскую сборную России.

Но это не помешало «Локомотиву» выставить боевой состав с Ильей Коноваловым, Антоном Ландером, Таем Ратти и Стаффаном Кронваллем. Александр Свитов отправился во второе звено, Егор Аверин сыграл с легионерами в первом сочетании. Теперь представьте, как бы выглядел ростер железнодорожников, если бы не олимпийская сборная.

«Локомотив» уже сейчас показывает, что у команды есть глубина состава. Как бы в Ярославле не относились к работе Дмитрия Квартальнова, за подготовку резерва стоит сказать ему спасибо. Именно он два сезона кряду обкатывал молодежь в матчах с грандами. Ребята получили опыт игры не только в регулярке, но и в плей-офф. Теперь Ярославль имеет достаточное количество хоккеистов, чтобы не бояться травм.

Мактавиш не соврал про быстрый хоккей

– «Локомотив» будет играть на хорошей скорости, много владеть шайбой. Мне очень нравится, что мы играем на европейской площадке, здесь легче построить игру в пас. Очень важно уметь играть перед воротами, находиться в тех местах, откуда забрасывается большинство шайб. Совершенно точно мы будем играть в вертикальный хоккей, – говорил Мактавиш в интервью «Советскому спорту» пару недель назад.

Скажем сразу – канадец не соврал. «Локомотив» с первых же минут попытался задавить «Авангард» скоростью. Даже молодые защитники старались быстро доставлять шайбу в атаку через пас. План Ярославля удался. Омичи стали нарушать правила, а железнодорожники реализовали большинство. Первый гол забил новичок Ратти.

Кстати, о последнем. Ратти отвели роль правого нападающего в первом звене. Форвард оставил хорошее впечатление. Он на 100% подходит под хоккей Мактавиша. Ратти умеет на большой скорости контролировать шайбу. Канадский экспресс несколько раз стремительно пролетал среднюю зону – и это заканчивалось опасной контратакой. Но самое крутое в арсенале нападающего – бросок. Кажется, «Локомотив» нашел себе снайпера. Впрочем, с выводами мы пока повременим. Это всего лишь первый матч канадца в России.

– Всегда приятно победить. Игра в «Локомотиве» отличается от «Эдмонтона», здесь больше лед, больше времени с шайбой. Но это только выставочный матч, знаю, что игры будут становиться все тяжелее, – сказал Ратти после матча.

«Локомотив» часто будет играть на чужом пятаке

Не сказать, что ярославцы в прошлом сезоне боялись ворот соперника. Игроки активно ехали на пятак. При Мактавише искать шайбу перед воротами железнодорожники не перестали. Но куда-то пропали бездумные набросы.

В этом аспекте игры «Локомотив» точно становится умнее. Броски ради бросков – это не для хоккея Мактавиша. Ярославль больше не лупит изо всех позиций. Шайба доставляется на пятак только в том случае, если есть реальная возможность отскока или борьбы за нее. В остальном хоккеисты выбирают пас. Комбинации железнодорожников стали интереснее, а хоккей – не таким прямолинейным.

Повторимся, что торопиться с выводами пока не нужно. Но «Локомотив» при Мактавише точно будет другим. Уже сейчас можно сказать, что команда разнообразит свою игру в атаке, поменяет выход из зоны и чаще будет давить соперника у чужих ворот. Тренерскому штабу Ярославля предстоит еще много работы. Кроме физической готовности, нужно отладить, например, позиционную атаку.

В матче с «Авангардом» было заметно, что иногда хоккеисты не знают, как играть позиционно в чужой зоне. Пока игроки усвоили не все требования Мактавиша. При этом канадский специалист не стал ломать то, что работало. К игре в обороне ярославцев претензий нет. Совершенно точно – «Локомотив» на правильном пути.

«Локомотив» – «Авангард» – 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Голы: 1:0 Ратти (Ландер, Кронвалль, 05.02, бол.) 2:0 Афанасьев (Осипов, Апальков, 29.45), 3:0 Аверин (Ландер, 35.16), 3:1 Широков (Чудинов, Щербак, 50.55, бол.)

Вратари: Коновалов – Бобков

Штраф: 10-6

Броски в створ: 15-30

Вбрасывания: 24-24