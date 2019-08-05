«Авангард» проиграл два матча в Сочи. Но это ничего не значит

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«Авангард» провел на первом и самом представительном предсезонном турнире SochiHockeyOpen уже два матча. Оба они закончились поражениями. Сначала омичи уступили «Локомотиву» (1:3), а затем проиграли олимпийской сборной России (3:4), составленной из молодежи.

Вряд ли этот результат порадовал болельщиков, но делать какие-то выводы пока рано. «Авангард» не готов и не должен быть готовым на 100% к турниру, который проводится в начале августа. В его игре есть и положительные, и отрицательные моменты.

Омичи приехали в Сочи не в оптимальном составе

Одна из интриг SochiHockeyOpen заключалась в дебюте Вячеслава Войнова в составе «Авангарда». Увы, во встречах с «Локомотивом» и сборной России болельщики не увидели титулованного защитника. Все хотели посмотреть на игровую форму хоккеиста, а также на ту роль, что решил ему отвести главный тренер Боб Хартли.

- Войнов травмирован, но нет необходимости спешить. Он работает по индивидуальной программе, катается очень легко. С его историей травм мы не торопимся и очень аккуратно подходим к его форме. Еще не знаем, когда он будет играть, пока он не тренируется с командой, - сказал Хартли.

Но отсутствие Войнова можно было не заметить, если бы омичи ставили на матчи других своих звезд. Однако «Авангард» решил сыграть практически без легионеров. С «Локомотивом» болельщики увидели Вилле Покку, а с Россией – Тейлора Бека и Коди Франсона. Но самое главное – на сочинский лед так и не выходил швейцарец Свен Андригетто. Возможно, он появится на площадке по ходу турнира.

Не удивительно, что «Авангард» без своих иностранцев проиграл крепкому «Локомотиву» и дерзкой сборной России. Хотя за матч с россиянами омичей можно похвалить. Не каждый день отыгрываешься с 0:3 по ходу встречи.

Но есть и хорошие новости. Похоже, в состав «Авангарда» здорово вписался Никита Щербак. Он только-только вернулся из Северной Америки, но уже привык к большому льду и требованиям Хартли. В матче с «Локомотивом» он отдал голевую передачу, а на следующий день форвард забросил шайбу в ворота сборной России. В Омске намечается неплохая связка Щербака и Валентина Пьянова. Обе встречи форварды проводили вместе.

«Авангард» плохо двигался

Хоккей «Авангарда» при Хартли построен на хорошем движении, скорости и отличной физической готовности. Не удивительно, что ничего из этого в арсенале омичей пока нет. В августе нет смысла выводить команду на пик формы.

Местами «Авангард» выглядел очень тяжело. От этого страдали контрнаступление и переход из обороны в атаку. Омичи напоминали массивную машину, которая никак не может разогнаться. Особенно это сказывалось в игре со сборной Россией. Молодежь банально перебегала «ястребов». После матча национальная команда заслужила похвалу от Хартли.

- Впечатляющая игра молодой олимпийской сборной России. У нас был не очень хороший старт, но мне важно, что мы улучшаем игру с каждым днем. У нас много новых хоккеистов, и это самое важное. Россия — хоккейная держава, здесь немало талантов. Эта сборная вполне могла бы играть в КХЛ. Это одна из самых скоростных команд, нужно отдать ей должное, — сказал Хартли.

Что Хартли покажет без Пелино?

Этим специалисты стали задаваться сразу после поражения «Авангарда» от «Локомотива», в тренерский штаб которого с этого лета входит бывший помощник Хартли Майк Пелино.

Безусловно, такая постановка вопроса имеет право на жизнь, но говорить это нужно без доли скепсиса. Пелино – очень крутой. Кто бы спорил. Он успешно работал в «Металлурге», в прошлом сезоне тренер помог Хартли дойти до финала Кубка Гагарина.

Но разве наставник «Авангарда» построил свою карьеру благодаря Пелино? Нет же. Хартли успешно работал и до появления этого помощника в своем штабе. Он выигрывал Кубок Стэнли, ставил классный хоккей сборной Латвии. Откуда взялись сомнения, что Хартли не сможет работать без Пелино?

В игре «Авангарда» произойдут изменения. Это естественный процесс. Но вряд ли отсутствие Пелино негативно отразится на омичах. «Ястребы» попросту будут действовать иначе.

Статистика

«Локомотив» – «Авангард» – 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Голы: 1:0 Ратти (Ландер, Кронвалль, 05.02, бол.) 2:0 Афанасьев (Осипов, Апальков, 29.45), 3:0 Аверин (Ландер, 35.16), 3:1 Широков (Чудинов, Щербак, 50.55, бол.)

Вратари: Коновалов – Бобков

Штраф: 10-6

Броски в створ: 15-30

Вбрасывания: 24-24

«Авангард» - сборная России – 3:4 (0:2, 3:1, 0:1)

Голы: 0:1 Мисюль (Алексеев, Каюмов, 10.04), 0:2 Брюквин (Жафяров, Швец-Роговой, 17.20), Швец-Роговой (Юдин, 20.28), 1:3 Щербак (Кошелев, Пьянов, 29.32) 2:3 Дедунов (33.08, мен.) 3:3 Шумаков (Франсон, Бек, 39.05, бол.), 3:4 Брюквин (Жафяров, Юдин, 49.02)

Вратари: Судницин – Мельничук

Броски в створ: 28 – 34

Вбрасывания: 31 – 16