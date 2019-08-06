Россия уничтожила США на Кубке Глинки. Теперь досталось шведам Юниорская сборная круто стартовала на самом престижном турнире.

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Кубок Глинки/Гретцки – это бывший Мемориал Глинки, который совсем недавно сменил название. Его считают самым престижным турниром для игроков до 18 лет. Именно на Кубок Глинки, а не на юниорский чемпионат мира канадцы привозят свой оптимальный состав. Правда, их соседи – США – относятся к этим играм прохладно. Американцы не тревожат своих лучших юниоров в разгар лета.

Сборная России на Кубке Глинки/Гретцки-2019 попала в группу к США, Словакии, Швеции и Чехии, которая является хозяином турнира. Именно матчем с американцами для россиян и стартовал этот турнир.

Шесть шайб россиян

Странно, что подопечные Сергея Голубовича оказались не готовы к типичному началу встречи для североамериканских команд. Давление, высокие скорости, большое количество бросков обескуражили россиян. Вратарь Ярослав Аскаров пропустил дважды – и это было не самым плохим развитием событий. Голкиперу стоит сказать спасибо, что после первого периода сборная не горела с отрывом в три шайбы.

В атаке у россиян также все было довольно грустно. Ноль опасных моментов. Да и когда их было создавать, если в первом периоде юниоры заработали восемь минут штрафа. В перерыве тренерскому штабу удалось успокоить наших парней – и они тут же зажгли.

России очень помог быстрый гол в исполнении Александра Пашина. Через несколько минут он же оформил не только дубль, но и официальное возвращение парней Голубовича в эту игру. Американцы ожидаемо сбавили темп. Если в первом периоде они напоминали гоночный болид, то к середине матча игроки США передвигались со скоростью трактора.

У россиян с физической готовностью оказалось все гораздо лучше. Пока американская сборная разваливались, Россия проводила атаку за атакой. Итог – шесть шайб оказалось в воротах Лаудена Хогга и уверенная победа на старте турнира.

Шведы сыграли с Россией умнее, чем США

Сборная Швеции – второй соперник россиян на Кубке Глинки – не стала бежать сломя голову в начале матча. «Тре Крунур» решили учиться на чужих ошибках. С самого старта встречи шведы никуда не торопились. Их явно устраивал ничейный счет. Получится атаковать – хорошо, нет – не дадим раскатиться сопернику.

Россия увязла в такой игре. Игроков команды Голубовича не пускали в центр, а на флангах им было откровенно тяжело. Швеция жестко встречала россиян и глушила практически все атаки сходу. Но ближе к концу первого периода соперник стал подсаживаться физически.

Нулевую ничью для Швеции долгое время сохранял голкипер Калле Кланг. Во втором периоде на него выпала приличная нагрузка. Вратарь держал свою команду в игре вплоть до середины заключительного отрезка. Но в большинстве России все же удалось забить – в большинстве отличился нападающий Василий Пономарев. Этот гол надломил Швецию – и она пропустила еще. Вторая шайба на счету Богдана Тринеева. Точку в матче поставил Павел Тютнев. Еще одно очко на свой счет записал Пономарев.

Пока у россиян все идет нормально. Две победы – отличный результат. Отдельно хочется отметить вратаря Аскарова и форвард Пономарева. Первый подтверждает звание лучшего голкипера страны 2002 года рождения. И в игре с американцами, и со шведами – Аскаров тащил. Он чем-то напоминает Андрея Василевского. Уфимец также рано заявил о себе.

Пономарев забил очень важный гол в ворота шведов. Но и в матче с США нападающий был заметен. Именно через него строится игра сборной в атаке. Форвард, словно дирижер – раздает передачи и задает темп своему звену. Он настоящий лидер и вожак этой команды.

В последний раз Россия выигрывала этот турнир в далеком 1995 году. Последние кубки для нашей команды заканчиваются бронзой. Нынешний старт от парней Голубовича настраивает на оптимистичный лад. Россияне точно будут бороться за золото.

Россия U18 – США U18 – 6:2 (0:2, 4:0, 2:0)

Голы: 0:1 Рацлафф (Хейз, Кирван, 02:41), 0:2 Бьонди (Шён, 09:49 бол.), 1:2 Пашин (22:31), 2:2 Пашин (Чайка, 27:36), 3:2 Тютнев (30:31), 4:2 Тринеев (Дидковский, Злодеев, 31:39), 5:2 Буруянов (Шумилин, 56:50), 6:2 Гущин (59:37)

Вратари: Аскаров – Хогг

Броски: 30-36

Штраф: 10-10

Швеция U18 – Россия U18 – 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Голы: 0:1 Пономарев (Злодеев, 52:27, бол.), 0:2 Тринеев (Чайка, Злодеев, 55:08), 0:3 Тютнев (Пономарев, 58:59)

Вратари: Кланг – Аскаров

Броски: 26-52

Штраф: 22-12