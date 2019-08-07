В КХЛ круто стартовали летние турниры. Знарок выиграл первый турнир - Советский спорт
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07 августа 2019 19:39ХоккейКостяев Иван

В КХЛ круто стартовали летние турниры. Знарок выиграл первый турнир

Свои первые предсезонные матчи с новыми командами провели Дмитрий Квартальнов и Олег Знарок.

До старта нового сезона КХЛ осталось меньше месяца, а это значит, что в разгаре предсезонные турниры. Болельщики их всегда очень любят, поскольку могут оценить селекцию своих клубов. Новые игроки, тренеры, сочетания, схемы – премьер и различных дебютов полно. Глаза разбегаются.

SochiHockeyOpen, MountfieldCup, Кубок президента республики Казахстан, Кубок губернатора Нижегородской области – это лишь часть соревнований, которые проходят в эти дни. Болельщики уже увидели премьеры Крэйга Мактавиша в «Локомотиве», первые матчи Дмитрия Квартальнова и Олега Знарка в качестве наставников «Ак Барса» и «Спартака». Новички из НХЛ, российские звезды – все они постепенно вливаются в новые для себя команды.

Мы собрали несколько интересных историй августа.

«Ак Барс» меняет курс

Первую победу с «Ак Барсом» новый главный тренер команды Дмитрий Квартальнов уже одержал. 2 августа казанцы обыграли по буллитам «Нефтяник» из Альметьевска (2:1 бул.). Но интересна эта встреча была не столь результатом, сколько составом трехкратного обладателя Кубка Гагарина и содержанием игры.

Квартальнов бросил в бой всех лидеров и легионеров. Место в воротах занял швед Адам Рейдеборн, с капитанской нашивкой на лед вышел Данис Зарипов, которого отправили в тройку с Владимиром Ткачевым и Станиславом Галиевым. Тренер, как и в бытность работы в «Локомотиве», не отказался от иностранного звена. В «Ак Барсе» оно выглядит так: Джастин Азеведо – Патрис Кормье – Мэттью Фрэттин.

Изменения, которые внес Квартальнов, заметны уже сейчас. Активная игра по всей площадке, бешеный прессинг, давление, огромное количество бросков. Правда, «Ак Барс» хватило лишь на половину матча с «Нефтяником». Но даже по этому отрезку заметно, что тренер не собирается отказываться от хоккея, который все привыкли видеть в его командах.

Пока казанцы лишь привыкают к требованиям тренера, поэтому случаются срывы. Например, как в первом матче на Кубке президента Казахстана против «Барыса». Встречу «Ак Барс» разгромно проиграл.

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«Спартак» усваивает требования Знарка

Олег Знарок в «Спартаке» – это еще один классный сюжет лета и будущего сезона. Стороны не скрывают, что рады сотрудничать друг с другом. Клуб наконец-то заполучил статусного тренера, а наставник декларирует высокие цели. Похоже, красно-белых и правда не устроит только сам факт попадания в плей-офф.

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«Спартак» Знарка начал межсезонье с четырех побед подряд – в товарищеском матче и в играх на MountfieldCup, который он в итоге завоевал. Правда, пока москвичи не встречались с российскими клубами. Заметно, что хоккеистам очень тяжело. Обросшие легендами изнурительные сборы Знарка никуда не делись. Но уже сейчас «Спартак» стал куда агрессивнее. Команда выглядит целостной, крепко сбитой, но ожидаемо пока не бежит.

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Знарок активно просматривает всех игроков, которые есть у него в наличии. Например, в одном из матчей в запасе остались Патрик Херсли и Вячеслав Лещенко, в следующем – Александр Хохлачев и Андрей Кутейкин. В «Спартаке» идет нормальный рабочий процесс, но четыре победы кряду – небольшая неожиданность в исполнении красно-белых.

Мактавиш против Кудашова

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В ходе SochiHockeyOpen состоялся любопытный матч. Алексей Кудашов впервые в качестве главного тренера сыграл против своего бывшего клуба – «Локомотива», который сейчас тренирует Крэйг Мактавиш.

С точки зрения тренерской дуэли игра получилась очень интересной. СКА сыграл в не самой типичной для себя манере: терпеливо и местами от обороны. Армейцы не бежали вперед, ждали контратак и грамотно глушили нападение «Локомотива». Железнодорожники часто оказывались в углах площадки, откуда у них не получалось выбраться.

СКА победил достаточно легко. Два гола петербуржцы забили, реализовав выходы один на один. У «Локомотива» явных моментов практически не было. Вряд ли армейцы будут часто действовать в таком ключе по ходу сезона, но получилось очень интересно. Кудашов после матча остался доволен своей командой.

Статистика последних матчей

«Нефтяник» – «Ак Барс»– 1:2 бул. (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: 0:1 Зарипов (Ткачев, 23:41), 1:1 Иванов (54:52), 1:2 Кормье (65:00, ПБ)

Вратари:Андрюхов – Рейдеборн (Билялов)

«Барыс» – «Ак Барс» – 6:1 (3:1, 3:0, 0:0)

Голы: 0:1 Михайлис (Бойд, 06:39), 1:1 Фрэттин (Азеведо, Ожиганов, 10:35, бол.), 2:1 Панббков)Диц, Петухов, 15:32), 3:1 Хелевка (Диц, Найт, 17:24), 4:1 Бойд, Блэкер, Найт, 27:15), 5:1 Диц (Пакаринен, Найт, 30:14, бол.), 6:1 Муратов (Сагадеев, 36:47)

Вратари: Паскуале – Рейдеборн

«Спартак» – «Динамо» (Пардубице) – 8:0 (2:0, 4:0, 2:0)

Голы: 1:0 Рылов (Талалуев, Столяров, 11:43), 2:0 Ганзл (Цыплаков, Шабловский, 13:42), 3:0 Зубов (Даугавиньш, 23:20), 4:0 Цыплаков (Шабловский, Ганзл, 25:13), 5:0 Карсумс (Аркалов, Кулик, 30:25), 6:0 Лещенко (Карсумс, Ганзл, 37:28), 7:0 Никонцев (48:06), 8:0 Тришин (Даугавиньш, 49:37)

Вратари: Гудачек, Хомченко – Кацетл

«Спартак» – «Слован» (Братислава) – 5:3 (2:2, 0:1, 3:0)

0:1 Пулиш (04:39, бол.), 1:1 Цыплаков (Лещенко, 05:43), 1:2 Бобал (14:52), 2:2 Никонцев (19:19), 2:3 Месарош (Вандас, 27:43, бол.), 3:3 Даугавиньш (Ганзл, 47:32, бол.), 4:3 Шабловский (Кутузов, 50:15), 5:3 Карсумс (Ганзл, 59:54, п.в.)

Вратари: Беспалов – Габал

«Локомотив» – СКА – 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)

Голы: 0:1 Кетов (Рукавишников, 07:09, мен.), 0:2 Ткачёв (Лехтеря, 25:40), 0:3 Барабанов (Бенгтссон, 27:08), 0:4 Карпов (Кузьменко, Рукавишников, 31:58).

Вратари: Лазушин – Хелльберг

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