Дайте шанс Никулину и Гуськову. Только они могут побить рекорд Фетисова

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Когда готовил к публикации текст Олега Беличенко о защитниках-бомбардирах, прямо скажу, был поражен, узнав, что в чемпионатах нашей страны всего лишь 11 игрокам обороны покорилась отметка в 100 шайб. Для сравнения: в НХЛ таковых – 94! И это без учета плей-офф.

Да, в регулярном чемпионате НХЛ матчей больше. Но не в разы же! И потом – из этих 11 сотников – шестеро выступали во времена СССР, когда в чемпионате страны порой и 40 туров не играли.

Если же взять абсолютные величины, то ситуация вовсе катастрофическая. Рекорд Вячеслава Фетисова держится уже 30 лет. Однако в НХЛ от 153 голов в активе 37 защитников! Среди них такие мутные персонажи, как Рид Ларсон (222), Рон Грешнер (179), Джефф Браун (154), Дэвид Эллетт (153). Есть тут и наши Сергей Гончар (220) и Сандис Озолиньш (167), а у Сергея Зубова – 152. Лидеры, по российским меркам, вообще где-то за облаками: у Рея Бурка – 410 шайб, Пола Коффи – 396, Эла Макинниса – 340.

В 2008 году презентовали КХЛ. К ее открытию роскошный подарок всем континентальным болельщикам преподнес омский «Авангард», выписавший из НХЛ Яромира Ягра. На первых порах он стал таким же рекламным лицом новой лиги, как в начале 70-х годов Бобби Халл – в ВХА. Конкуренты НХЛ, скинувшись всей лигой, сделали канадской пушке предложение, от которого «Золотая ракета» не смог отказаться – сумасшедший по тем временам контракт на миллион долларов.

В тени великого чеха совсем незамеченным прошел дебют в скромном казахстанском «Барысе» 27-летнего Кевина Даллмэна. Племянник Марти Даллмэна, защищавшего цвета Австрии на Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере, изрядно поскитался по низшим североамериканским лигам, так и не сумев закрепиться в НХЛ. Хотя 155 матчей в ней все-таки отыграл, но забросил жалкие 8 шайб.

В КХЛ канадец с листа выдал феноменальный сезон – в 53 матчах наштамповал 58 (28+30) очков! Пали сразу два сезонных достижения защитников: рекорд Олега Пигановича по голам (22) и Вячеслава Фетисова по очкам (50). Кевин и дальше не сбавлял хода – повторно разменял шестой десяток (54 в сезоне-2011/12) и еще пять раз забрасывал за регулярку 12 шайб и более. Всего за 11 сезонов в форме «Барыса» и СКА Даллмэн наколотил 144 голешника! К слову, Ягр в России даже до отметки 100 не добрался (93 шайбы), хотя играл, как сейчас кажется, долго.

В общем, благодаря селекционерам «Барыса» наша лига получила уникального хоккеиста, с которым расставаться очень жалко. Впрочем, возраст в последних сезонах стал сказываться: с 2016 года результативность легионера неуклонно падала – 9 шайб, 7, 5…

Ну так что: рекорд Фетисова на самом деле вечный? Если продолжим лежать на печи и курить бамбук, то – да! Однако если слегка подсуетиться и, как говорят, создать условия, все возможно. Вот почему в конце 70-х, когда у нас никакого капитализма не было и клубы от количества зрителей на трибунах никак не зависели, «Спартак» сумел помочь вернуться в большой хоккей Вячеславу Старшинову, чтоб тот обошел капитана ЦСКА Бориса Михайлова в гонке за 400-ю шайбу? А ведь легенде красно-белых уже 38 стукнуло, три сезона он отработал тренером в Японии. Но ничего: вернулся – и пятую сотню первым открыл! Я отлично помню, как Вячеслав Иванович тогда забивал: ковылял потихоньку к воротам – а он всю карьеру был королем пятака – и любыми возможными способами запихивал шайбу за ленточку.

Ближе всех сейчас к Фетисову Илья Никулин (144 гола) и Александр Гуськов (145). Экс-капитану сборной России, «Ак Барса» и московского «Динамо» – 37 лет, он на год моложе Даллмэна. Однако контракт с трехкратным чемпионом мира бело-голубые не продлили. Неужели во всей КХЛ не найдется людей, заинтересованных в услугах человека, который способен превзойти «вечный» рекорд и тем самым прославить клуб, вписав его в историю отечественного хоккея?!

Я не просто так упомянул 42-летнего Гуськова. Из надежных источников известно, что ради побития рекорда Фетисова он готов хоть завтра вернуться на лед.

Ау-у, скауты и аниматоры КХЛ!