Наша сборная U-18 побеждает всех сильнейших второй раз подряд - Советский спорт
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12 августа 2019 19:30ХоккейСлавин Виталий

Наша сборная U-18 побеждает всех сильнейших второй раз подряд

Прошлый сезон выдался для наших сборных уникальным: россияне – единственные в мире, кто на всех крупных турнирах от юношей до взрослых брали медали.

- Я уже отмечал, что как только работа всей федерации будет подчинена единой цели, развитию, то придет и результат, - комментирует триумф россиян в Чехии Павел Буре. – При таком курсе на воспитание игроков, при системной работе мы сможем регулярно побеждать сильнейших соперников на всех уровнях уже в ближайшее время. При этом нельзя забывать, что конкуренция в мировом хоккее растет с каждым днем.

Этот сезон мы начали еще круче: впервые за 25 лет выиграли неофициальный чемпионат мира для юношей до 18 лет!

Надо отметить, что именно эта команда 2002 года рождения добыла для России в минувшем сезоне единственную викторию, когда в блестящем стиле в ноябре прошлого года победила в Канаде на мировом Кубке вызова. В «Олл Старз» турнира тогда вошли вратарь Ярослав Аскаров, защитник Ян Кузнецов, нападающий Василий Пономарев. «Советский спорт», подытоживая выступления наших сборных на юношеских Кубках вызова, на ЧМ для юниоров до 18 и до 20 лет, а также ЧМ для взрослых, вышел в июне с заметкой «Система и игроки есть – золото появится!». Заголовок оказался пророческим.

Именно Аскаров и Пономарев стали главными действующими лицами в нашей команде и на Кубке Глинки/Гретцки в Словакии и Чехии. А этот турнир в Северной Америке ставят выше ЧМ для 18-летних, ибо только в нем сборная Кленового листа представлена в сильнейшем составе. В апреле во время ЧМ лучшие канадские юниоры сражаются в плей-офф за Мемориальный кубок. Недаром если на ЧМ для 18-летних доминируют американцы с их национальной программой, скопированной у Анатолия Тарасова, то на Кубке Глинки/Гретцки вне конкуренции Канада, выигравшая 22 турнира из 29, в том числе – 10 из 11 с 2008 по 2018 год.

Для россиян это лишь четвертый успех. Но он крайне важен, потому что не случаен. Ведь, повторяю, наши 17-летние мальчишки добились победы на втором турнире в своем возрасте кряду. А значит, мы имеем все основания рассчитывать на успех на ближайшем чемпионате мира, который пройдет между прочим в США. Впрочем, даже если наши парни не взойдут на вершину, уже сейчас можно констатировать, что в этом 2002 году рождения четко просматриваются несколько звездочек. Это Пономарев, Аскаров, которого, кстати, признали лучшим голкипером и на нашем серебряном юниорском ЧМ-2019. Плюс Александр Пашин, ставший главным открытием Кубка Глинки/Гретцки-2019 - дубль в ворота США, передача в матче со шведами, хет-трик в полуфинале с финнами, дубль в финале с Канадой.

Помнится, Виктор Тихонов говорил, если молодежка дает национальной команде одного игрока – это хорошо, двух – прекрасно, трех – мечта главного тренера первой сборной. Не будем спешить по одному летнему соревнованию юниоров с глобальными выводами. Однако нельзя не согласиться с мнением первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга:

- Эта победа свидетельствует о том, что наша программа подготовки хоккеистов работает. Мы идем в нужном направлении и находимся на правильном пути.

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