Генеральная репетиция для «Ак Барса» и «Локомотива». Интриги Кубка ЛЖД

В Риге 20 августа начинается один из самых престижных предсезонных турниров КХЛ – Кубок Латвийской железной дороги. В нем примут участие рижское и минское «Динамо», «Автомобилист», «Ак Барс» и «Локомотив».

Соревнование проходит в один круг, все команды проведут по одному матчу. Первое место займет команда, которая набрала наибольшее количество очков. От финала и матча за третье место в Латвии решили отказаться. Хотя раньше Кубок ЛЖД проходил именно по такой схеме.

Кубок Латвийской железной дороги проводится с 2009 года. Помимо клубов КХЛ, в нем участвовали команды из Швейцарии и Финляндии. По три раза главный трофей доставался «Ак Барсу» (2014, 2015, 2016), «Локомотиву» (2010, 2011 и 2017) и рижскому «Динамо» (2009, 2012 и 2018) и один раз питерскому СКА (2013).

«Советский спорт» называет главные интриги Кубка ЛЖД-2019.

ЛЖД – генеральная репетиция сезона

Кубок ЛЖД завершится 25 августа – за неделю до старта регулярного чемпионата. Команды-участницы зачастую рассматривают этот турнир как генеральную репетицию перед началом сезона.

«Локомотив», «Ак Барс», минское «Динамо» и «Автомобилист» точно проверят основные составы и наработанные связки на этом турнире. Это же можно сказать о рижском «Динамо», которое традиционно серьезно настраивается на матчи перед своими болельщиками.

Обязательно подрастут скорости команд – особенно по сравнению с играми в начале августа. Сейчас большинство тренеров снизило нагрузки, поэтому хоккеисты наконец-то должны почувствовать свежесть. Ожидается почти 100%-я готовность команд.

В «Локомотив» вернутся сборники

Премьера «Локомотива» Крэйга Мактавиша состоялась на Sochi Hockey Open. Именно на этом турнире болельщики впервые увидели обновленную команду из Ярославля. Но все равно осталось чувство недосказанности: у железнодорожников отсутствовали многие лидеры.

Кто-то залечивал травмы, а кто-то – играл против родного клуба. Дело в том, что целая пятерка была призвана в олимпийскую сборную России, которая также участвовала в турнире в Сочи. Теперь некоторые из этих ребят вернутся в «Локомотив». Но, например, Григорию Денисенко и Даниилу Мисюлю придется пропустить еще один предсезонный турнир. Они уедут в молодежную команду «Локо», чтобы сыграть на Кубке мира.

Однако это не помешает Ярославлю наконец-то выставить практически боевой состав. Посмотреть, что может «Локомотив» Мактавиша с легионерами и сборниками очень интересно.

«Ак Барс» должен усвоить требования Квартальнова

Казанская команда с трудом привыкает к тактике нового главного тренера Дмитрия Квартальнова. Это неудивительно. В «Ак Барсе» все было заточено под Зинэтулу Билялетдинова, теперь же приходится многое ломать.

Именно поэтому казанцы на предсезонке терпят обидные поражения, пропускают на последних секундах встреч и даже позволяют себя громить. Дело тут не только в изнурительных сборах. Хоккеисты пока не совсем понимают требования тренерского штаба.

Но на Кубке ЛЖД «Ак Барс» обязан хотя бы отчасти показать свою силу, иначе у руководства и болельщиков возникнет слишком много вопросов к своей команде. С другой стороны, в потенциальном провале на турнире в Латвии не будет катастрофы. Главные матчи впереди.

Минск и Рига покажут свою силу

Для минских и рижских динамовцев турнир тоже должен стать знаковым. Лето для каждой из команд прошло по-разному. Первые разбирались с проблемами в селекции, вторые – спокойно готовились к сезону. Однако пока не совсем ясно, за счет чего обе команды будут бороться за плей-офф.

А именно такая задача стоит перед обоими клубами. Минское «Динамо» откровенно пока не радует своих болельщиков. Команда проиграла Кубок Салея, показав плохой хоккей против не самых сильных соперников. Но Крэйг Вудкрофт пообещал исправить все ошибки. На Кубке ЛЖД представится возможность проверить слова наставника.

Рижане должны доказать местным болельщикам, что сумеют обойтись в сезоне без двух своих лидеров – Мэтью Майоне и Линуса Виделля. Оба покинули команду летом. «Динамо» на их место подписало контракты с не самыми известными иностранцами. На бумаге команда точно ослабла, но хорошая игра на домашнем турнире может опровергнуть не самые оптимистичные прогнозы в части перспектив рижан в будущем чемпионате.

Расписание Кубка ЛЖД

20 августа (Вторник)

15:30 «Ак Барс» — «Динамо» (Минск)

19:30 «Динамо» (Рига) — «Автомобилист»

21 августа (Среда)

15:30 «Ак Барс» — «Автомобилист»

19:30 «Динамо» (Рига) — «Локомотив»

22 августа (Четверг)

15:30 «Автомобилист» — «Динамо» (Минск)

19:30 «Локомотив» — «Ак Барс»

24 августа (Суббота)

13:00 «Динамо» (Рига) — «Динамо» (Минск)

17:00 «Локомотив» — «Автомобилист»

25 августа (Воскресенье)

13:00 «Динамо» (Минск) — «Локомотив»

17:00 «Динамо» (Рига) — «Ак Барс»