ИИХФ дисквалифицировала Кузнецова на четыре года за кокаин. Все, что нужно об этом знать - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 августа 2019 15:46ХоккейКостяев Иван

ИИХФ дисквалифицировала Кузнецова на четыре года за кокаин. Все, что нужно об этом знать

Дисквалификация истечет 12 июня 2023 года.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала нападающего сборной России и клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова. Хоккеиста уличили в нарушении антидопинговых правил.

26 мая 2019 года на чемпионате мира по хоккею у Кузнецова взяли допинг-пробу. В ней было обнаружено запрещенное вещество – кокаин. Россиянин не стал требовать вскрытия пробы В. Дисквалификация продлится до 12 июня 2023 года, сообщает ИИХФ.

История с белым порошком

В мае в интернете опубликовали видеозапись. На ней Кузнецов сидит за столом, на котором были расположены две дорожки порошкообразного вещества. Видео быстро разлетелось по социальным сетям. Это произошло после того, как Кузнецов завоевал со сборной России бронзу на чемпионате мира.

На видео заметно, что Кузнецов не нюхает этот порошок, он просто лежал рядом с хоккеистом. Первым на публикацию отреагировал «Вашингтон». В клубе хоккеиста отметили, что ничего предметно комментировать не будут. «В настоящее время мы находимся в процессе сбора фактов и больше ничего не будем комментировать», - сказали в «Вашингтоне».

Не очень понятно, когда именно было снято это видео. Кузнецов сидел в футболке с логотипом плей-офф НХЛ. Автор ролика также неизвестен. Впрочем, объясняться Кузнецову все равно пришлось.

- Да, я видел, что в Сети появилось это видео. Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной. Я никогда не употреблял наркотиков и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы, я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу.

Этому видео год. Дело было летом 2018 года в Вегасе, когда мы выиграли Кубок Стэнли. К прошедшему чемпионату мира это тем более не имеет никакого отношения. Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит — незнакомые женщины, непонятные вещества на столе, — позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее.

Жалко, что кто-то решил словить хайп только сейчас — на поражении сборной. Скрывать мне нечего, пусть это останется на совести того, кто разместил это видео, - сказал Кузнецов.

Тогда словам Кузнецова поверили, хотя по видеозаписи незаметно, что Кузнецов хотел уйти. Но мало кто мог поверить, что один из лучших форвардов НХЛ может быть замешан в истории с наркотиками.

Что теперь ждет Кузнецова?

Хоккеист вправе обжаловать решение ИИХФ в суде. Однако он не стал требовать вскрытия пробы B, а это значит, что Кузнецов не собирается отрицать факт употребления кокаина. Возможно, в суде россиянин попробует сократить срок дисквалификации.

Если решение об отстранении останется в силе, то ему будет запрещено принимать участие во всех турнирах под эгидой Международной федерации хоккея. Болельщики в ближайшие четыре года не увидят Кузнецова в майке сборной России – ни на чемпионате мира, ни на Олимпиаде.

При этом ИИХФ не может влиять на Национальную хоккейную лигу, в которой он сейчас выступает. НХЛ обычно лояльнее относится к своим хоккеистам. Вице-комиссар лиги Билл Дэйли после появления видеозаписи с Кузнецовым не торопился с выводами. Он сказал, что НХЛ нужно больше фактов для выдвижения обвинений хоккеисту.

Это значит, что единственным шансом увидеть Кузнецова в сборной России останется Кубок мира, который Национальная хоккейная лига все же собирается проводить. К этому турниру ИИХФ не имеет никакого отношения. Однако захочет ли Федерация хоккея России приглашать в команду подпортившего репутацию хоккеиста? Вряд ли.

Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Дмитрий Васильев: Думаю, Логинов будет выступать в любом случае Юрий Ганус: Данные московской лаборатории передаются в международные федерации Сергей Голиков: Наши биатлонисты хотят получать, как Фуркад
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. 21.03.2019 20:30 Биатлон Кузина Наталья
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Ничушкин не приедет в КХЛ. Он подписал минимальный контракт с «Колорадо» Агенту нападающего все же удалось найти ему клуб за океаном. 21.08.2019 12:32 Хоккей Костяев Иван
Еще по теме:
Кузнецов пойман на кокаине и дисквалифицирован ИИХФ на четыре года Александр Георгиев: У Лундквиста научился усердно работать «Сибирь» обменяла права на Яшкина в «Динамо»
Алексей Сафонов: Пятьдесят тысяч может стоить только чучело Сутормина Известный агент прокомментировал появившуюся во вторник информацию о весьма любопытных суммах трансферов полузащитника Алексея Сутормина сначала из «Оренбурга» в «Рубин», а затем в «Зенит». 21.08.2019 00:22 Футбол Мощенко Захар
Вера Звонарева: Не хотела бы жить в Нью-Йорке Перед вылетом в Нью-Йорк на Открытый чемпионат США гостем нашей редакции стала Вера Звонарева. 23.08.2019 09:40 Теннис Волохов Юрий, Мысин Николай
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миром Новостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года. 16.07.2019 15:00 Фигурное катание Чикирис Олег
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не только Александра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку. 20.06.2019 14:30 Фигурное катание Мысин Николай
ИИХФ дисквалифицировала Кузнецова на четыре года за кокаин. Все, что нужно об этом знать Дисквалификация истечет 12 июня 2023 года. 23.08.2019 15:46 Хоккей Костяев Иван
Яшкин дебютирует за «Динамо» в воскресенье «Динамо» выиграло первый матч турнира у «Витязя» 4:1. 22.08.2019 21:28 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
15:26 Хоккей Кузнецов пойман на кокаине и дисквалифицирован ИИХФ на четыре года
15:18 Баскетбол Сборная России отправилась в Китай
14:35 Футбол «Ростов» обратился к арбитру Карасеву перед матчем с «Рубином»
14:19 Футбол «Чертаново»: Умяров явно освежил игру «Спартака»
14:03 Формула-1 Маттиа Бинотто: Важнее всего, что Леклер учится на ошибках
13:53 Футбол Андрей Червиченко: После 70-й минуты у «Спартака» произошел глубокий провал
13:48 Футбол «Селтик» вернул голкипера Форстера
13:16 Футбол Андрей Тихонов: У «Спартака» большие шансы на выход в группу Лиги Европы
13:06 Футбол «Наполи» объявил о переходе Лосано
12:59 Футбол У Кулькова диагностирован рак пищевода
12:46 Хоккей Валерий Брагин: Довольны отношением к делу и работой Амирова, Ротенберга и Пыленкова
11:58 Баскетбол Станислав Ильницкий: Огонь в глазах молодых парней должен помочь сборной на чемпионате мира
11:50 Сумо Сборные России и Японии по сумо встретятся на ВЭФ-2019
11:49 Хоккей Вячеслав Войнов: Узнал, какие «Авангард» имеет на меня планы, и мне это отлично подошло
11:16 Футбол Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА
11:01 Футбол Владимир Хашиг: У нас есть возможности для усиления, но немногое можем из-за финансового fair play
10:38 Футбол Владимир Хашиг: Вокруг Кабелла «Краснодар» планировал строить игру в атаке
10:29 Теннис Полина Кудерметова: Миддлтон пожелала терпения в теннисе
10:16 Хоккей Стал известен состав молодежной сборной России на «Турнир четырех наций» в Перми
10:08 Хоккей Дмитрий Яшкин о переходе в «Динамо»: Это было сложное решение, я полностью поменял судьбу
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика