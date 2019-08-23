ИИХФ дисквалифицировала Кузнецова на четыре года за кокаин. Все, что нужно об этом знать

Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала нападающего сборной России и клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова. Хоккеиста уличили в нарушении антидопинговых правил.

26 мая 2019 года на чемпионате мира по хоккею у Кузнецова взяли допинг-пробу. В ней было обнаружено запрещенное вещество – кокаин. Россиянин не стал требовать вскрытия пробы В. Дисквалификация продлится до 12 июня 2023 года, сообщает ИИХФ.

История с белым порошком

В мае в интернете опубликовали видеозапись. На ней Кузнецов сидит за столом, на котором были расположены две дорожки порошкообразного вещества. Видео быстро разлетелось по социальным сетям. Это произошло после того, как Кузнецов завоевал со сборной России бронзу на чемпионате мира.

На видео заметно, что Кузнецов не нюхает этот порошок, он просто лежал рядом с хоккеистом. Первым на публикацию отреагировал «Вашингтон». В клубе хоккеиста отметили, что ничего предметно комментировать не будут. «В настоящее время мы находимся в процессе сбора фактов и больше ничего не будем комментировать», - сказали в «Вашингтоне».

Не очень понятно, когда именно было снято это видео. Кузнецов сидел в футболке с логотипом плей-офф НХЛ. Автор ролика также неизвестен. Впрочем, объясняться Кузнецову все равно пришлось.

- Да, я видел, что в Сети появилось это видео. Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной. Я никогда не употреблял наркотиков и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы, я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу.

Этому видео год. Дело было летом 2018 года в Вегасе, когда мы выиграли Кубок Стэнли. К прошедшему чемпионату мира это тем более не имеет никакого отношения. Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит — незнакомые женщины, непонятные вещества на столе, — позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее.

Жалко, что кто-то решил словить хайп только сейчас — на поражении сборной. Скрывать мне нечего, пусть это останется на совести того, кто разместил это видео, - сказал Кузнецов.

Тогда словам Кузнецова поверили, хотя по видеозаписи незаметно, что Кузнецов хотел уйти. Но мало кто мог поверить, что один из лучших форвардов НХЛ может быть замешан в истории с наркотиками.

Что теперь ждет Кузнецова?

Хоккеист вправе обжаловать решение ИИХФ в суде. Однако он не стал требовать вскрытия пробы B, а это значит, что Кузнецов не собирается отрицать факт употребления кокаина. Возможно, в суде россиянин попробует сократить срок дисквалификации.

Если решение об отстранении останется в силе, то ему будет запрещено принимать участие во всех турнирах под эгидой Международной федерации хоккея. Болельщики в ближайшие четыре года не увидят Кузнецова в майке сборной России – ни на чемпионате мира, ни на Олимпиаде.

При этом ИИХФ не может влиять на Национальную хоккейную лигу, в которой он сейчас выступает. НХЛ обычно лояльнее относится к своим хоккеистам. Вице-комиссар лиги Билл Дэйли после появления видеозаписи с Кузнецовым не торопился с выводами. Он сказал, что НХЛ нужно больше фактов для выдвижения обвинений хоккеисту.

Это значит, что единственным шансом увидеть Кузнецова в сборной России останется Кубок мира, который Национальная хоккейная лига все же собирается проводить. К этому турниру ИИХФ не имеет никакого отношения. Однако захочет ли Федерация хоккея России приглашать в команду подпортившего репутацию хоккеиста? Вряд ли.