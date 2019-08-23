Кузнецов пойман на кокаине и дисквалифицирован ИИХФ на четыре года

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Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов дисквалифицирован ИИХФ на четыре года за положительный результат допинг-теста во время чемпионата мира 2019 года в Братиславе.

В допинг-пробе, взятой у 27-летнего российского нападающего 26 мая, обнаружен кокаин, который входит в список запрещенных веществ. Игрок не стал требовать анализа пробы B.

Таким образом, Кузнецов не сможет играть на турнирах под эгидой ИИХФ до 12 июня 2023 года.

Кузнецов выступал за сборную России на шести чемпионатах мира (2012-2014, 2016-2017, 2019). В десяти матчах турнира в Братиславе на его счету 6 (2+4) очков.

Отметим, что в мае этого года появилось видео с Кузнецовым в номере отеля, а перед хоккеистом лежит белый порошок.