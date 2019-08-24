Никита Нестеров: Я читал о ситуации с Кузнецовым, но лучше об этом спросите у него

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– Почему поражение от «Витязя» получилось таким крупным? Даже трудно вспомнить, когда вы при Игоре Никитине ваша команда так крупно уступала.

– 0:5 или 0:1 – это все равно проигрыш. Будем работать. Все впереди.

– Это случилось из-за вашей позиционной ошибки.

– Да, бывает.

– При смене тоже ошибались…

– Кто ошибался? Я или команда?

– Ну, вы же часть команды.

– Так и говорите. Да все нормально. Идет предсезонный турнир, подготовка к чемпионату. Это рабочие моменты. Ничего страшного не случилось.

– Почему два матча на этом турнире получились такими разными: крупная победа над «Спартаком» и теперь такое разгромное поражение от «Витязя»?

– Сегодня мы не сумели забить и пропустили много шайб.

– На это повлияло то, что поздно вышли из отпуска и меньше готовитесь, чем другие клубы? Может, пока еще не вошли в тонус?

– Кто?

– Игроки сборной в частности.

– Там мы или команда?

– Так у вас пол команды сборники.

– Ну и что? Команда вышли из отпуска 18 июля.

– Вы как-то поддержали своего земляка челябинца Евгения Кузнецова?

– Я читал об этом, но такие вещи не комментирую. Лучше позвоните ему и спросите.

– Как можете оценить физическую готовность команды на данный момент?

– Пока не сто процентов, но время еще есть. Сезон длинный, но я думаю, мы успеем подготовиться и в ходе сезона наберем кондиции.

– Не устали после вчерашней игры с болельщиками?

– Нет, не устали. Нам приятно проводить время с нашими болельщиками. Это часть команды. Все на позитиве.

– Вратарь Илья Ежов сегодня стал камнем преткновения? Моментов маловато создали у его ворот.

– Ежов, конечно, сыграл хорошо, но мы сами создали мало моментов. Надо забрасывать хотя бы одну шайбу.