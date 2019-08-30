23 килограмма и 10 литров: каким теперь будет главный трофей молодежки

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В новое десятилетие с новым Кубком – так решила Молодежная хоккейная лига, представившая обновленный трофей, за который в одиннадцатом сезоне сразятся 34 команды.

В день полуфинальных матчей Кубка мира по хоккею «Сириус» управляющий директор МХЛ Алексей Морозов представил главную награду молодежки. Дизайн разработан так, чтобы придать Кубку Харламова еще более статусный вид, сохранив при этом узнаваемые и уже полюбившиеся болельщикам черты.

Чаша Кубка сделана из латуни и покрыта никелем. Кроме того, теперь она открыта и вмещает 10 литров. В центре – новый современный логотип МХЛ. Массивные резные ручки выполнены из дюралевого сплава, в местах крепления с чашей расположены шайбы из черного нефрита.

Фигура Валерия Харламова установлена на металлическом основании, на котором выгравирована панорама с изображением одного из самых запоминающихся моментов карьеры легендарного хоккеиста – его гол в матче против сборной Канады в Суперсерии 1974 года.

Нижняя часть трофея предназначена для установки имен победителей – обладателей Кубка Харламова. Она сделана из дерева твердых пород, тонированных в черный цвет. На основание нанесены мельхиоровые шильды с элементами оникса. В верхнем ряду – победители первых десяти сезонов МХЛ. А вот нижний ряд пока свободен – он ждет имена новых чемпионов.

Кубок и потяжелел – если раньше он весил 12 килограмм, то теперь 23 с половиной. Начинает подбираться к своему «старшему брату» - Кубку Гагарина!

«При изготовлении нового Кубка перед нами стояла задача оставить его максимально узнаваемым. Мы оставили фигуру Валерия Харламова, сохранив таким образом преемственность Лиги. После десяти лет существования МХЛ на трофее оставалось не так много места для табличек победителей; на новом отлично уместились все наши чемпионы и есть второй уровень, заготовленный победителей следующего десятилетия. За основу дизайнерской концепции мы взяли один из знаменитых голов Валерия Харламова, который он забил сборной Канады в 1974 году. Знаменитый нападающий сам начал атаку, обыграл троих соперников и поразил ворота. На обороте Кубка видно начало этого момента, а на лицевой стороне – сам гол. Мы специально сделали эту панораму в центральной части, чтобы молодые ребята понимали, к чему нужно стремиться,и отдавали все силы, чтобы прикоснуться к трофею, который носит имя одного из наших величайших игроков», - сказал Алексей Морозов.

Кубок Харламова: цифры и факты

Материалы: латунь, никель, дюралевый сплав, дерево.

Технологии: точение, давление, высокоточное фрезерование, химическое гравирование, гальваническое покрытие, специальная сборка на нержавеющий крепеж.

Вес – 23,5 кг

Высота – 78,5 см

Ширина самой широкой части – 50,5 см

Диаметр основания – 29,5 см

Объем – 10 литров