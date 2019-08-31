Алексей Морозов: Агенты и даже родители переманивают молодежь за океан

- Алексей, Кубок мира по хоккею «Сириус» движется к финалу. Насколько вы довольны турниром?

- Интересные игры были. Матчи проходят в борьбе. Первое место в группе Б даже высчитывалось по количеству шайб. Это говорит о том, что у всех команд примерно равные силы. Американцы показали неплохую игру, но в полуфинал не пробились. Теперь нас ждут самые главные встречи турнира – матч за третье место и финал. Кубок мира по хоккею «Сириус» начинает пользоваться все большей популярностью – мы видим прирост болельщиков на трибунах.

- Россию представляет чемпион МХЛ «Локо». Радует ярославская школа?

- У них очень развита инфраструктура хоккея. Работает две школы. Команда КХЛ дает возможность ребятам расти – есть где тренироваться, есть шанс попробовать себя на более высоких уровнях, подобрались грамотные специалисты. Отсюда хороший результат «Локо» из года в год.

- Может стоит внедрять опыт и методику «Локомотива» в другие хоккейные школы страны?

- Есть идеи. Многие клубы к этому идут. Например, в «Ак Барсе» открылась академия хоккея. Другие клубы тоже подтягиваются. В МХЛ в этом сезоне вернулся «Сахалин» - там тоже будет развиваться хоккей. Они уже консультировались с «Локомотивом», создали все условия, дворец там отличный. Клубы, где заинтересованы в росте своих воспитанников, будут перенимать опыт Ярославля.

- Хоть «Кярпят» и не пробился в финал, финны показали очень качественный хоккей. Финляндия в этом году чемпионы мира – чувствуется связь? Можно ли чему-то поучиться у северных соседей?

- У них много ребят из состава «Кярпята» представлено в сборных. Финны показывают отличный хоккей. Не повезло им в матче с канадцами, не прошли в финал. Но на уровне МХЛ видно их мастерство. Учиться никогда не поздно, поэтому, конечно, стоит к ним приглядеться. Например, «Кярпят» отлично разыгрывает большинство – точные пасы, владение шайбы на высоте.

- Что можете сказать про ситуацию с Василием Пономаревым? Талантливый центрфорвард, лидер юниорской сборной России решил продолжить карьеру за океаном, а не в МХЛ…

- Он – воспитанник «Крыльев Советов». И «Крылья», как и положено по регламенту, сделали ему предложение по контракту. У Василия было время до 1 июля подписать его или решить, где продолжать карьеру. Посоветовавшись с родителями, он решил пробиваться дальше в профессиональный спорт через Северную Америку.

- Вы пытались как-то повлиять на его выбор?

- Мы разговаривали и с папой, и с ним лично. Говорили, что много примеров, когда игроки, пройдя школу МХЛ, попадают в КХЛ и сборную, а потом уезжают в НХЛ и сразу подписывают хорошие контракты и получают место в основе.

- Из всех, уезжавших в юниорские лиги, российских игроков дать ход своей карьере смог только Александр Радулов. Нерадужная статистика…

- Странно, что туда так рвутся. Но много вокруг советчиков, в том числе родители, которые считают, что чем раньше их ребенок уедет, тем лучше. Агенты переманивают ребят, чтобы поскорее получать какие-то деньги. Ну вот Панарин, Гусев уехали в возрасте, когда уже чего-то тут добились, их там ждут. В России есть все условия для развития. Даже на примере Кубка Мира «Сириус» - мы стараемся, чтобы ребятам было интереснее, чтобы хотелось побеждать. В этом году к нам приехали американцы, канадцы… Турнир хорошего, международного уровня.

- «Локомотив» дает возможность своим игрокам проявить себя на уровне КХЛ. В «Ак Барс» сейчас пришел Дмитрий Квартальнов, который любит работать с молодежью. Значит ли это, что Казань теперь тоже будет давать шанс молодым?

- Надо посмотреть сезон. Во время предсезонки молодежь только просматривали. Перед «Ак Барсом» всегда стояли самые высокие цели, и если есть ветераны, которые способны тащить команду вперед, как Данис Зарипов, то, конечно, будут ставить на опыт. Но молодым тоже нужно доверять. Ведь есть они будут сидеть на лавке, то из них не получится хороших игроков. Но опять же, врядли достойным ребятам не будут давать шанса на взрослом уровне. В «Ак Барсе» молодежь может проявлять себя в команде высшей лиге, а потом попасть в КХЛ. Всегда почетно играть своими воспитанниками.