«Опасаюсь жополизов». Что говорили после матча ЦСКА – «Ак Барс» - Советский спорт
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03 сентября 2019 23:15ХоккейДомрачев Владислав, Кузютина Елена

«Опасаюсь жополизов». Что говорили после матча ЦСКА – «Ак Барс»

После победы над «Ак Барсом» (3:2) на вопросы ответили авторы дублей Иржи Секач и Владимир Ткачев, а также главные тренеры соперников.

Секач: «Ак Барс» стал другим

– Новый «Ак Барс» сильно отличается от того, в котором вы играли?
– Да. Это другая команда. Много новых игроков, тренер новый. Играет агрессивно.

– Знали, что матч с трибуны смотрит Зинэтула Билялетдинов?
– Знал, но с ним не встречался.

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– Насколько важно было обыграть свою бывшую команду?
– Важнее было победить. Первый матч с «Авангардом» я провел не так, как хотел. Сегодня сыграл лучше.

– Ваш победный гол – плод наигранной комбинации?
– Да. Я и в Казани часто смещался в центр и столбил пятачок.

Ткачев: Секачу Москва нравится, а раньше он ее не любил

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– Неплохо начали, довольно активно. Я считаю, что первый период был за нами. Потом пошли штрафы – 16 минут это очень много. Не только в этом, но и в предыдущем сезоне это была одна из главных наших проблем. А вообще, первые матчи стоит играть попроще.

– Чем можно объяснить такое количество удалений?
– Чрезмерным желанием выиграть – все-таки первая игра была сегодня. Это новый сезон, все ребята хотят себя проявить, помочь команде. Возможно, где-то чересчур старались.

– Лета хватило, чтобы понять систему нового тренера?
– Все равно какие-то нюансы возникают по ходу. Мы подстраиваемся под соперника, под то, как он играет. Пока есть какие-то доработки.

– «Ак Барс» будет в этом сезоне больше играть от себя или смотреть на соперника?
– Мы разбираем игры противника, чтобы знать их сильные и слабые стороны. А так, конечно, мы играем в свой хоккей. Пусть соперник подстраивается!

– Видели гол Чудинова от ворот до ворот? Вы сегодня похоже бросили…
– Вот видите, это потому что мы разбирали!

– С Секачем поговорили после игры?
– Да. У него все хорошо, ему нравится Москва, хотя раньше он ее не любил. Я рад за него, Иржи – хороший парень и игрок.

– Зарипов-Ткачев-Галиев – связка с наработанной химией?
– У нас есть связка, которой мы играли вместе, но еще есть моменты, в которых надо сыграться.

Квартальнов: Много удалений? Будем работать

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– Первый и третий период играли на равных, а второй мне не понравился, – начал главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов.

– Ваши игроки часто посещали штрафной бокс. Все ли удаления были по делу?
– Удаления… (пауза). Что ж, будем над этим работать.

– Оцените игру 19-летнего защитника Даниила Журавлева, которому нет и 20 лет.
– Он – боевая единица, а не лимитчик. Входит в состав не по возрасту, а по игре. Вот вам ответ.

– Как же вы отпустили в ЦСКА Секача?
– Мне нечего сказать по этому поводу.

Никитин: Во втором периоде сыграли активно, но пропускали контратаки

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– Согласен с Вячеславовичем: второй период мы провели активно, единственное – пропускали контратаки, а в третьем – сыграли построже.

– Сорокину дадите шанс?
– Он будет играть с «Нефтехимиком».

P.S. Защитник «Ак Барса» Игорь Ожиганов отказался отвечать на вопросы.

– После того, что вышло от одного товарища из Новосибирска я просто опасаюсь говорить в диктофоны, – объяснил Ожиганов.

– А чего вы опасаетесь?
– Жополизов. Такое слово я не употреблял.

Секач испортил премьеру Квартальнову. Отчет о матче

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