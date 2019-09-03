«Опасаюсь жополизов». Что говорили после матча ЦСКА – «Ак Барс»

– Новый «Ак Барс» сильно отличается от того, в котором вы играли?
– Да. Это другая команда. Много новых игроков, тренер новый. Играет агрессивно.
– Знали, что матч с трибуны смотрит Зинэтула Билялетдинов?
– Знал, но с ним не встречался.
– Насколько важно было обыграть свою бывшую команду?
– Важнее было победить. Первый матч с «Авангардом» я провел не так, как хотел. Сегодня сыграл лучше.
– Ваш победный гол – плод наигранной комбинации?
– Да. Я и в Казани часто смещался в центр и столбил пятачок.
– Неплохо начали, довольно активно. Я считаю, что первый период был за нами. Потом пошли штрафы – 16 минут это очень много. Не только в этом, но и в предыдущем сезоне это была одна из главных наших проблем. А вообще, первые матчи стоит играть попроще.
– Чем можно объяснить такое количество удалений?
– Чрезмерным желанием выиграть – все-таки первая игра была сегодня. Это новый сезон, все ребята хотят себя проявить, помочь команде. Возможно, где-то чересчур старались.
– Лета хватило, чтобы понять систему нового тренера?
– Все равно какие-то нюансы возникают по ходу. Мы подстраиваемся под соперника, под то, как он играет. Пока есть какие-то доработки.
– «Ак Барс» будет в этом сезоне больше играть от себя или смотреть на соперника?
– Мы разбираем игры противника, чтобы знать их сильные и слабые стороны. А так, конечно, мы играем в свой хоккей. Пусть соперник подстраивается!
– Видели гол Чудинова от ворот до ворот? Вы сегодня похоже бросили…
– Вот видите, это потому что мы разбирали!
– С Секачем поговорили после игры?
– Да. У него все хорошо, ему нравится Москва, хотя раньше он ее не любил. Я рад за него, Иржи – хороший парень и игрок.
– Зарипов-Ткачев-Галиев – связка с наработанной химией?
– У нас есть связка, которой мы играли вместе, но еще есть моменты, в которых надо сыграться.
– Первый и третий период играли на равных, а второй мне не понравился, – начал главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов.
– Ваши игроки часто посещали штрафной бокс. Все ли удаления были по делу?
– Удаления… (пауза). Что ж, будем над этим работать.
– Оцените игру 19-летнего защитника Даниила Журавлева, которому нет и 20 лет.
– Он – боевая единица, а не лимитчик. Входит в состав не по возрасту, а по игре. Вот вам ответ.
– Как же вы отпустили в ЦСКА Секача?
– Мне нечего сказать по этому поводу.
– Согласен с Вячеславовичем: второй период мы провели активно, единственное – пропускали контратаки, а в третьем – сыграли построже.
– Сорокину дадите шанс?
– Он будет играть с «Нефтехимиком».
P.S. Защитник «Ак Барса» Игорь Ожиганов отказался отвечать на вопросы.
– После того, что вышло от одного товарища из Новосибирска я просто опасаюсь говорить в диктофоны, – объяснил Ожиганов.
– А чего вы опасаетесь?
– Жополизов. Такое слово я не употреблял.