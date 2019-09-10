Знарка сгубили ляпы вратаря и судей. Как «Спартак» проиграл «Авангарду»

ЗАЧИСТКА

До стартового вбрасывания несколько секунд. Рулевой «Спартака» Олег Знарок нюхает… нашатырь. Спрашивается, зачем? Ему ведь не выходить на лед. Видно, в этот вечер четырежды лучший тренер КХЛ собрался воевать. Не на шутку. Против канадского тренера Боба Хартли и его «ястребов».

Провальным старт в чемпионате красно-белых не назовешь. Из турне по маршруту Рига – Ярославль – Москва они вернулись с четырьмя очками, ни разу не уступив в основное время и приятно удивив победой 5:2 над «Локомотивом». Но домашнюю премьеру подопечные Знарка провалили. В присутствии более, чем десяти тысяч зрителей они ухитрились проиграть минскому «Динамо» 4:5, хотя во втором периоде вели 4:2.

- Мы решили поиграть в открытый хоккей, хотя в нашей ситуации это недопустимо, - объяснил Знарок и в матче с «Авангардом» отправил в запас некоторых лидеров команды.

Хозяева вышли без Зубова, Хохлачева, Даугавиньша, Кутейкина, а основной вратарь Гудачек все еще восстанавливается и пока не играет. Его сменщик Беспалов, отправившийся на лавку после четырех пропущенных шайб, там и остался. А пост номер один доверили 24-летнему дебютанту Хомченко из спартаковского фарм-клуба -воскресенского «Химика».

Герой номера «Советского спорта» за вторник 17-летний защитник Никишин, несмотря на «-3» от Минска, вышел во второй паре и, забегая вперед, скажу, что не разочаровал. И даже заслужил похвалу эксперта Леонида Вайсфельда.

Потери «Авангарда» впечатляют не меньше. Тяжелая травма плеча Зернова, межпозвоночная грыжа капитана команды Емелина – этих парней мы увидим через месяцы. Не оказалось в заявке Франсона, номинировавшегося на звание лучшего защитника первой игровой недели, но уступил спартаковцу Якову Рылову с его 5 (2+3) очками в четырех матчах и полезностью «+6».

Канадский защитник – важный элемент пока хромающей бригады большинства «ястребов». Мы помним его гол в ворота ЦСКА, переломивший ход матча за Кубок открытия. Как же не хватало Франсона в первом периоде, в котором хозяева трижды посещали штрафной бокс. Ни Войнов, ни Чудинов не владеют таким быстрым и точным броском.

ДВАДЦАТЬ СЕКУНД КОШМАРА

То, что не удалось гостям в большинстве, они сделали в равенстве. А хватило им каких-то 20-ти секунд в начале второго периода. Сначала новичок «ястребов» Андригетто с центра зоны сорвал паутину с ближней девятки, подпортив статистику Рылову, который выпустил швейцарца на оперативный простор. Знарок на всякий пожарный бросил взгляд на верхотуру в сторону своего помощника: мол, нет ли офсайда при входе в зону, не стоит ли взять челлендж? Нет, все было в рамках правил.

Воодушевившиеся «ястребы» в следующей атаке опять преуспели. Как-то робко пытался прервать передачу через площадь Хомченко, шайба от вратарской клюшки прилетела на «лопату» Грачева, и он вколотил ее в девятку.

Спартаковцы не смирились, полезли в гостевую зону, но их атакующий ресурс ограничен. Гости расслабились и дважды подряд сфолили. Первое большинство заработал Никишин, заставивший нарушить правила нового капитана омичей Широкова.

Хоккейный бог наградил хозяев за несгибаемость и настойчивость. Злобин навел шороху на пятачке, и шайба после наброса от синей линии опытного Кокарева не без помощи рикошета запорхнула в сетку.

Да, креатива атаке красно-белых катастрофически не хватало. В таких случаях уповают на набросы и подворотную игру. Так и поступил защитник Кулик. Посланная им от синей линии «воздушка» поставила в тупик гренадера Бобкова. Шайба, облизав его ловушку, влетела в цель.

ТРЕТИЙ ПРОИГРАННЫЙ ОВЕРТАЙМ

За 3,5 минуты до сирены только отважный выход из ворот Хомченко навстречу Андригетто уберег от выхода швейцарца один на один. Капитан «Спартака» Никонецев ответил не менее остро. На мхатовской паузе он выкатился, казалось, на пустой угол, убрал вратаря, но бросок заблокировал Войнов.

Два овертайма в этом чемпионате «Спартак» уже проиграл – рижскому и московскому «Динамо». Дополнительная пятиминутка «растянулась» на 28 секунд. Позиционная атака гостей завершилась броском Бека. Хомченко остановил шайбу щитками, потом хотел накрыть, но та, коварная, от ловушки заползла в сетку. Трагедия! Знарку впору было давать не нашатырь, а валидол.

Автор этих строк видел подобное в начале бородатого 1991 года. В дерби ЦСКА – «Спартак» похожий казус случился с голкипером армейцев Михайловским. Красно-белые тогда одержали волевую победу 6:2. А начало ей положила вратарская ошибка.

Напрасно лавка хозяев апеллировала к судьям, которые, мол, проморгали блокировку Войновым Рылова, когда спартаковец пытался остановить Бека. Гол был засчитан.

СТАТИСТИКА

Спартак (Москва) – Авангард (Омск) – 2:3 от (0:0, 1:2, 1:0, 0:1). ЦСКА-Арена. 7013 зрителей.

Голы: 0:1 Андригетто 1 (Широков, 24.52), 0:2 Грачев 1 (Щербак, Кошелев, 25.12), 1:2 Кокарев 1 (38.51), 2:2 Кулик 1 (Талалуев, 52.00), 2:3 Бек 2 (60.28).

Вратари: Хомченко – Бобков.

Броски: 30-28.

Штраф: 6-8.