Боссам «Торонто» снесло крышу? «Мейпл Лифс» пошли ва-банк

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Пригласив самого маститого тренера мира, взорвав за полгода трансферный рынок двумя суперконтрактами вчерашних юниоров, «Мейпл Лифс» пошли ва-банк – либо в наступающем сезоне они становятся чемпионами, либо... Как бы ни пришлось ждать еще полвека.

Неужели пример «Чикаго» ничему не научил? В городе ветров мечтали о Кубке Стэнли 49 лет. В 2010-м наконец его взяли. Через три года успех повторили. Как только появилась возможность продлить действующие еще сезон контракты лидеров Джонатана Тейвза и Патрика Кейна, благодарные хозяева клуба щедро выписали обоим по 84 млн долларов на 8 лет. В 2015 году, когда Тейвз и Кейн играли еще по старым договорам, «Чикаго» выбило чемпионский хет-трик. Но стоило их 10,5 миллионным годовым соглашениям вступить в действие, как «Блэкхокс» сразу пали жертвой потолка зарплат. Командная химия разрушилась напрочь: в итоге два вылета из плей-офф в стартовом раунде, а два последних года - вовсе мимо кубковой пульки.

СУНДУК ДЕНЕГ ДЛЯ МАРНЕРА

Тем не менее в «Торонто» решили продолжить эксперимент невиданной щедрости. Прошлым летом вдвое увеличили зарплату экс-капитану «Айлендерс» Джону Таваресу – 11 млн на 7 лет. Причем из суммарных 77 млн канадец 71 млн получит в виде бонусов. То есть они будут переведены на карточку нападающему еще до старта сезона. При размещении на рынке под гарантированные 7-8 процентов годовых это еще под 7 млн долларов к контракту.

Затем «Лифс» зарубились с Вильямом Нюландером. Но в крайний срок 1 декабря все-таки договорились со строптивым 22-летним шведским нападающим – 45 млн на 6 лет.

Далее пришла очередь Остона Меттьюза. Не дожидаясь окончания трехлетнего контракта новичка, 5 февраля этого года 21-летнему американцу выложили 58,17 млн на 5 лет или 11,643 млн в год. Причем аж 54,52 млн в виде бонусов!

Однако лучшим бомбардиром «Листьев» в минувшем сезоне в какой-то степени неожиданно стал еще один недавний юниор Митч Марнер – в 82 матчах 94 (26+68) очков при полезности «плюс 22». Естественно, он захотел такой же сундук денег, как его менее результативные партнеры. Споры затянулись. Канадец даже пригрозил забастовкой и отъездом в Швейцарию. На самом флажке перед открытием тренировочного лагеря в конце минувшей недели клуб сдался. 22-летний нападающий в ближайшие 6 лет заработает 65,358 млн или 10,893 млн в год. Опять же при сумасшедших бонусах в 61 млн долларов. Иначе говоря, на самом деле благодаря инвестированию этих бонусов Марнер к концу каждого сезона будет иметь наличными не менее 11,5 млн долларов!

СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГДА

Вот в какую компанию юных миллионеров угодил наш дебютант НХЛ 24-летний Илья Михеев. Эти четыре прожорливых форварда съедят в наступающем сезоне, страшно сказать, 40,489 млн долларов – половину всей платежной ведомости «Торонто»! Как в этой ситуации запредельного флюса знаменитый Майк Бэбкок удержит в коллективе баланс, лично я не представляю. Понятно, все, кто еще не в топе, играют в НХЛ за будущие контракты. Но, скажите мне, с какого перепуга хоккеист Х будет в решающий момент рвать жилы, ложиться костьми, если рядом в раздевалке сидят люди, которые зарабатывают больше него в 10 раз?! Вот пусть они и отвечают за все.

В чем исключительность этого вызова всей лиге «Мейпл Лифс»? Через год заканчиваются контракты у всех защитников, кроме Моргана Райлли. Разумеется, все потребуют прибавки гонорара – и будут совершенно правы. Чем они хуже квартета нападающих-толстосумов! Вот только уже сегодня под потолком зарплат клуба места нет. Вот и получается – сейчас или никогда.

И еще. Обратите внимание на список 10 команд с тремя самыми высокооплачиваемыми игроками. Восемь из них или не попали в плей-офф-2019, или вылетели в первом круге. Ну а в финал вышли «Сент-Луис» и «Бостон», где даже 8 млн никто не зарабатывает. Оттого и бьются кулаком, а не растопыренными пальцами.

ТОП-10 КЛУБОВ ПО СУММАРНОЙ ЗАРПЛАТЕ

ТРЕХ САМЫХ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫХ ИГРОКОВ