Борис Майоров: Ярославлю стоило поискать российского тренера

- «Металлург», проведя образцовую селекционную кампанию, повалился со старта чемпионата. После третьего матча в отставку отправили главного тренера «сталеваров» Йозефа Яндача. Но вернувшийся в команду Илья Воробьев пока не справляется с ролью пожарного. «Магнитка» со старым новым наставником потерпела три поражения подряд. Удастся ли Воробьеву вернуть «Металлург» в группу лидеров и решить поставленную задачу – пробиться в финал?

- Думаю, причины неудач «Магнитки» стоит искать в предсезонке. Чешские специалисты не воспринимают серьезных нагрузок, не придают им большого значения. Когда в команду вернулся Воробьев, он перво-наперво вскрыл первый «конверт», оставленный ему предшественником. Там написано – вали вину на бывшего тренера. Воробьев не устает повторять, что игроки не готовы физически. А подтянуть физику реально только в паузе, которая наступит в ноябре.

Это во-первых. А во-вторых, у Яндача не было связи с коллективом. У него в команде иностранцы отдельно, россияне отдельно. Козун и О'Делл пасуют друг другу, не замечая Мозякина. Тот нервничает, отсюда промах по пустым воротам в Казани (шайбу клюшкой отбил вратарь Рейдеборн – прим. ред.).

Думаю, Воробьев разберется с наследством и подтянет физику. Он поднимет «Магнитку», однако повторить достижение 2016 года, когда «Металлург» завоевал Кубок Гагарина, ему будет трудно. Слишком сильны соперники.

- «Локомотив», поменяв тренера, стартовал с двух домашних поражений. А в понедельник уступил в Москве ЦСКА и опустился на последнее место Западной конференции. Стоило ли руководству клуба из Ярославля приглашать канадца Крэйга Мактавиша?

- Мактавиш никогда не работал в КХЛ, где в моде закрытый оборонительный хоккей. Он ему в диковинку. В НХЛ взят на вооружение другой стиль. Так, кстати, и в российской футбольной премьер-лиге. Нигде в Европе не видел, чтобы команда так закрывалась и окапывалась в своей штрафной, как «Урал» в последнем матче со «Спартаком». Там подобное невозможно!

Мактавишу наш хоккей в диковинку, к тому же в Ярославле приходится тренироваться и играть на маленьких площадках. Канадцу психологически сложно. От старого стиля «Локомотив» отказался, к новому не пришел. Хромает оборона, не помню, чтобы железнодорожники так много позволяли соперникам у своих ворот. Отсюда и потеря уверенности вратарем Коноваловым, которого в прошлом сезоне приглашали в сборную на Евротур.

Не все новые легионеры вышли на свой прежний уровень и готовы заменить лидеров, покинувших команду.

Но президент клуба Юрий Яковлев чувствует состояние внутри команды. Он сам в прошлом играл и прекрасно разбирается в тонкостях хоккея. Принимать скоропалительных решений он не будет. Как, впрочем, и медлить. С учетом большого количества молодежи в «Локомотиве» я бы сделал ставку на российского специалиста.

В кулуарах называют фамилию Дмитрия Красоткина, продуктивно работавшего с молодежной командой. В это есть логика, однако на кандидатуре Красоткина выбор не замыкается. Впрочем, решать не мне, а руководству клуба.

- «Витязь», обычно цеплявшийся за восьмое кубковое место, теперь побеждает и даже прыгнул в лидеры Западной конференции. В чем причина вертикального взлета подмосковной команды?

- О вертикальном взлете «Витязя» говорить преждевременно. Нужно посмотреть, как команда покажет себя на стайерской дистанции. Мы не раз видели, как в ноябре-декабре у подольчан наступал спад и они теряли взятый темп.

Пока же могу сказать, что с новым главным тренером Михаилом Кравецом «Витязь» играет решительнее в атаке. Возможно, игроки, глядя на его спокойствие, раскрепостились. Надо признать, что состав команды усилился по сравнению с прошлым сезоном. Есть два крепких звена, остальные тянутся за лидерами. Надежны вратари, причем не иностранные, а российские. Даже потеряв из-за травм защитника Ержабека, нападающих Швеца-Рогового и Йормакку, «Витязь» продолжает набирать очки.

- Обнадежив победой в Ярославле, «Спартак» в следующих шести матчах потерпел пять поражений. А в двух последних, с ХК «Сочи» дома и «Барысом» в гостях, уходил со льда без заброшенных шайб. Это запланированный спад команды Олега Знарка?

- Запланированного спада не бывает, бывает прогнозируемый. «Спартак» стал заложником календаря. Команда Знарка провела 7 матчей за 13 дней. Немыслимо. О каком тренировочном процессе тут можно говорить. Силы бы восстановить и поддержать. Я не раз говорил и готов повторить: в условиях такого календаря игрокам невозможно шлифовать мастерство. В НХЛ, лиге коммерческой, хоккеисты приходят подготовленными. В КХЛ же много молодежи, которой надо расти, совершенствоваться. В том же «Спартаке» играют 17-летний защитник Никишин, 19-летний Тришин, нападающие Талалуев и Цыплаков, которым чуть за двадцать. В таком ритме их можно разве что загнать.

А мы вместо того, чтобы подумать о календаре, говорим о потолке и поле зарплат, лимите на легионеров, ТВ-правах и других менее важных вопросах.

- Несмотря на поражения от «Авангарда» и «Торпедо», ЦСКА в последних матчах уверенно переиграл СКА и «Локомотив». Обладатели Кубка Гагарина точечно усилил состав, избежав кадровых потерь. Бросит ли кто-нибудь из соперников перчатку чемпиону? Или ЦСКА сохранит титул?

Мне нравится, как смотрится ЦСКА. Иногда складывается впечатление, что московские армейцы соперничают сами с собой. У них сильны все линии. Если они забивают две шайбы, то отыграться невозможно, это замедленная смерть соперника. Особенно впечатляют их бригады меньшинства. В Санкт-Петербурге СКА так и смог подобрать ключи к воротам Сорокина. До голкипера ЦСКА мало что долетало. Такой ЦСКА обыграть трудно, особенно в серии до четырех побед. Тренер Игорь Никитин проводит ротацию состава, все игроки в тонусе. Но до весны еще очень далеко.