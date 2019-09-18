Борис Майоров: Ярославлю стоило поискать российского тренера - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 сентября 2019 20:15ХоккейДомрачев Владислав

Борис Майоров: Ярославлю стоило поискать российского тренера

Эксперт «Советского спорта», двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Борис Майоров отвечает на актуальные вопросы.

- «Металлург», проведя образцовую селекционную кампанию, повалился со старта чемпионата. После третьего матча в отставку отправили главного тренера «сталеваров» Йозефа Яндача. Но вернувшийся в команду Илья Воробьев пока не справляется с ролью пожарного. «Магнитка» со старым новым наставником потерпела три поражения подряд. Удастся ли Воробьеву вернуть «Металлург» в группу лидеров и решить поставленную задачу – пробиться в финал?

- Думаю, причины неудач «Магнитки» стоит искать в предсезонке. Чешские специалисты не воспринимают серьезных нагрузок, не придают им большого значения. Когда в команду вернулся Воробьев, он перво-наперво вскрыл первый «конверт», оставленный ему предшественником. Там написано – вали вину на бывшего тренера. Воробьев не устает повторять, что игроки не готовы физически. А подтянуть физику реально только в паузе, которая наступит в ноябре.

Это во-первых. А во-вторых, у Яндача не было связи с коллективом. У него в команде иностранцы отдельно, россияне отдельно. Козун и О'Делл пасуют друг другу, не замечая Мозякина. Тот нервничает, отсюда промах по пустым воротам в Казани (шайбу клюшкой отбил вратарь Рейдеборн – прим. ред.).

Думаю, Воробьев разберется с наследством и подтянет физику. Он поднимет «Магнитку», однако повторить достижение 2016 года, когда «Металлург» завоевал Кубок Гагарина, ему будет трудно. Слишком сильны соперники.

- «Локомотив», поменяв тренера, стартовал с двух домашних поражений. А в понедельник уступил в Москве ЦСКА и опустился на последнее место Западной конференции. Стоило ли руководству клуба из Ярославля приглашать канадца Крэйга Мактавиша?

- Мактавиш никогда не работал в КХЛ, где в моде закрытый оборонительный хоккей. Он ему в диковинку. В НХЛ взят на вооружение другой стиль. Так, кстати, и в российской футбольной премьер-лиге. Нигде в Европе не видел, чтобы команда так закрывалась и окапывалась в своей штрафной, как «Урал» в последнем матче со «Спартаком». Там подобное невозможно!

Мактавишу наш хоккей в диковинку, к тому же в Ярославле приходится тренироваться и играть на маленьких площадках. Канадцу психологически сложно. От старого стиля «Локомотив» отказался, к новому не пришел. Хромает оборона, не помню, чтобы железнодорожники так много позволяли соперникам у своих ворот. Отсюда и потеря уверенности вратарем Коноваловым, которого в прошлом сезоне приглашали в сборную на Евротур.

Не все новые легионеры вышли на свой прежний уровень и готовы заменить лидеров, покинувших команду.

Но президент клуба Юрий Яковлев чувствует состояние внутри команды. Он сам в прошлом играл и прекрасно разбирается в тонкостях хоккея. Принимать скоропалительных решений он не будет. Как, впрочем, и медлить. С учетом большого количества молодежи в «Локомотиве» я бы сделал ставку на российского специалиста.

В кулуарах называют фамилию Дмитрия Красоткина, продуктивно работавшего с молодежной командой. В это есть логика, однако на кандидатуре Красоткина выбор не замыкается. Впрочем, решать не мне, а руководству клуба.

- «Витязь», обычно цеплявшийся за восьмое кубковое место, теперь побеждает и даже прыгнул в лидеры Западной конференции. В чем причина вертикального взлета подмосковной команды?

- О вертикальном взлете «Витязя» говорить преждевременно. Нужно посмотреть, как команда покажет себя на стайерской дистанции. Мы не раз видели, как в ноябре-декабре у подольчан наступал спад и они теряли взятый темп.

Пока же могу сказать, что с новым главным тренером Михаилом Кравецом «Витязь» играет решительнее в атаке. Возможно, игроки, глядя на его спокойствие, раскрепостились. Надо признать, что состав команды усилился по сравнению с прошлым сезоном. Есть два крепких звена, остальные тянутся за лидерами. Надежны вратари, причем не иностранные, а российские. Даже потеряв из-за травм защитника Ержабека, нападающих Швеца-Рогового и Йормакку, «Витязь» продолжает набирать очки.

- Обнадежив победой в Ярославле, «Спартак» в следующих шести матчах потерпел пять поражений. А в двух последних, с ХК «Сочи» дома и «Барысом» в гостях, уходил со льда без заброшенных шайб. Это запланированный спад команды Олега Знарка?

- Запланированного спада не бывает, бывает прогнозируемый. «Спартак» стал заложником календаря. Команда Знарка провела 7 матчей за 13 дней. Немыслимо. О каком тренировочном процессе тут можно говорить. Силы бы восстановить и поддержать. Я не раз говорил и готов повторить: в условиях такого календаря игрокам невозможно шлифовать мастерство. В НХЛ, лиге коммерческой, хоккеисты приходят подготовленными. В КХЛ же много молодежи, которой надо расти, совершенствоваться. В том же «Спартаке» играют 17-летний защитник Никишин, 19-летний Тришин, нападающие Талалуев и Цыплаков, которым чуть за двадцать. В таком ритме их можно разве что загнать.

А мы вместо того, чтобы подумать о календаре, говорим о потолке и поле зарплат, лимите на легионеров, ТВ-правах и других менее важных вопросах.

- Несмотря на поражения от «Авангарда» и «Торпедо», ЦСКА в последних матчах уверенно переиграл СКА и «Локомотив». Обладатели Кубка Гагарина точечно усилил состав, избежав кадровых потерь. Бросит ли кто-нибудь из соперников перчатку чемпиону? Или ЦСКА сохранит титул?

Мне нравится, как смотрится ЦСКА. Иногда складывается впечатление, что московские армейцы соперничают сами с собой. У них сильны все линии. Если они забивают две шайбы, то отыграться невозможно, это замедленная смерть соперника. Особенно впечатляют их бригады меньшинства. В Санкт-Петербурге СКА так и смог подобрать ключи к воротам Сорокина. До голкипера ЦСКА мало что долетало. Такой ЦСКА обыграть трудно, особенно в серии до четырех побед. Тренер Игорь Никитин проводит ротацию состава, все игроки в тонусе. Но до весны еще очень далеко.

Александр Шлеменко: Порье допустил ошибку – много сил потратил на удушение Хабиба Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 00:45 ММА Волохов Юрий
Еще по теме:
Тренер Макгрегора надеется, что ирландец получит реванш с Нурмагомедовым Денис Гольцов: Самбисты более универсальны, их проще переподготовить под разных противников Денис Гольцов: Реальных претендентов на пояс Нурмагомедова пока просто не видно
«Шахматы» Медведева и юбилей Серены. Чем уже запомнился US Open На Открытом чемпионате США определились полуфиналисты. И в их числе есть один россиянин – Даниил Медведев продолжает свое чудо-лето! «Советский спорт» – о его последних успехах, вылете Федерера и Джоковича и юбилейной победе Серены. 05.09.2019 16:30 Теннис Мысин Николай
Крушение Клоппа, взлет Холанда. В первый день Лиги чемпионов было много неожиданностей «Ливерпуль» начал защиту титула победителя Лиги чемпионов с гостевого поражения от «Наполи», а норвежский нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Холанд выдал феноменальный дебют. 18.09.2019 15:06 Футбол Безъязычный Алексей
Переодевание на льду. Щербакова обошла Туктамышеву в Бергамо На турнире в Италии 15-летняя Анна Щербакова выиграла произвольную программу и опередила более опытную и титулованную соотечественницу Елизавету Туктамышеву. 14.09.2019 23:30 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Щербакова выиграла Lombardia Trophy, Туктамышева - вторая Туктамышева выиграла короткую программу на Lombardia Trophy Татьяна Тарасова: У Загитовой – лучший тренер в мире
Экс-жена Тимощука: Толик хотел упечь дочерей в школу для умственно отсталых Бывшая супруга одного из тренеров «Зенита» Анатолия Тимощука поделилась подробностями своего бракоразводного процесса, в сравнении с которым разборки Дениса и Дарьи Глушаковой и другие семейные скандалы из мира нашего футбола покажутся цветочками. 18.09.2019 11:49 Футбол Терещенков Петр
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Теперь Медведев – в четверке сильнейших. И на US Open, и в мировом рейтинге Даниил Медведев в четвертьфинале US Open победил Стэна Вавринку, что обеспечило ему и выход в первый полуфинал «Большого шлема» в карьере, и четвертую строчку в рейтинге ATP. 04.09.2019 02:30 Теннис Мысин Николай
«Спартак» без Знарка уступил в Алма-Ате, «Автомобилист» победил в седьмой раз кряду «Советский спорт» рассказывает о самых крутых матчах дня. 17.09.2019 19:45 Хоккей Костяев Иван
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Новости
20:29 Волейбол Сборная России обыграла Словению, одержав пятую победу на чемпионате Европы
20:25 ММА Тренер Макгрегора надеется, что ирландец получит реванш с Нурмагомедовым
20:18 Футбол Сергей Матвеев: Лига Европы – важный турнир, специально настраивать никого не надо
20:12 Теннис Блинкова обыграла Крунич и вышла в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу
19:49 Футбол Урош Спайич: Сила «Базеля» – в открытом футболе, их игра похожа на нашу
19:39 Теннис Джокович помог жителям деревни на юге Сербии собирать картофель
19:30 Хоккей Бурдасов тренируется в составе «Эдмонтона» (фото)
19:12 Футбол «Олимпиакос» – «Тоттенхэм». Стартовые составы
19:10 Хоккей Овечкин получит приз Уэйна Гретцки за вклад в развитие хоккея в США
18:58 Теннис Свитолина досрочно завершила матч с Боузковой из-за травмы
18:38 Футбол Линделеф вслед за де Хеа продлил контракт с «МЮ» (фото)
18:37 Футбол Леонардо Бонуччи: де Лигт – будущее «Ювентуса»
18:31 Хоккей «Трактор» в гостях обыграл «Сибирь»
18:22 Футбол Тренер молодежки «Локомотива»: Считаю, что потеряли очки в матче с «Байером»
18:20 Футбол Михаил Иваньков: Мы показали слабую игру, должны были побеждать «Байер»
18:17 Футбол Виктор Гончаренко: У «Лудогорца» очень широкий состав и менталитет победителя
17:47 Бокс Гассиев дебютирует в супертяжелом весе в декабре
17:38 Футбол «Авангард» объявил о назначении Василенко на пост главного тренера
17:13 Футбол «Локомотив» сыграл вничью с «Байером» в стартовом матче Юношеской лиги УЕФА
17:05 Футбол Роман Зобнин: От неудачи в матче с «Уралом» уже отошли
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика