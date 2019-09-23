Копируем НХЛ, но где взять технарей-виртуозов? - Советский спорт
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23 сентября 2019 23:00ХоккейСлавин Виталий

Копируем НХЛ, но где взять технарей-виртуозов?

В субботу в Сочи состоялся сотый матч регулярного чемпионата. На канадской коробке в основное время команды забросили по шайбе, а в овертайме повезло «Адмиралу».

Этот первый рубеж – повод посмотреть, как на КХЛ отразился массовый переход на зауженные площадки, а матч олигархов в Санкт-Петербурге – прекрасная иллюстрация перемен.

Сразу оговорюсь, все это исключительное первые впечатления. Глобальные выводы сделаем будущей весной. Однако уже стартовая сотня заставляет сделать грустную констатацию: результативность в новом сезоне не увеличилась, а снизилась. Если год назад на этом отрезке в среднем за игру забрасывали 5,18 шайбы, то теперь – всего лишь 4,77.

Напомню, из 24 клубов КХЛ продолжают играть на привычной большой поляне с размерами 60 на 30 метров семь команд. На финской (60 на 28) принимают гостей 11 клубов, в том числе ЦСКА. На канадской – 6, в т.ч. СКА.

Казалось бы, в армейских коллективах, располагающих почти неограниченными бюджетами, собраны самые мощные атакующие силы лиги, а следовательно, играть они должны только от себя, то есть в давление. Но что мы видим? В матчах СКА и ЦСКА средняя результативность еще ниже: соответственно – 4,55 (после 9 туров) и 4,37 (после 8). У петербуржцев она по сравнению с прошлым чемпионатом упала как на дистанции в 9 туров – 4,89, так и по сезону в целом – 4,66. А вот ЦСКА вроде как прибавил: год назад у москвичей на этом этапе было вовсе 3,87 шайбы в среднем за игру, однако к финишу регулярки показатель вырос до 4,29. Сейчас, подчеркну – 4,37.

Но вот что крайне любопытно и показательно: если СКА большинство встреч провел на канадке – 6 из 9, то ЦСКА – лишь одну из восьми! И еще один поразительный факт, на который мало кто обратил внимание перед понедельничным дерби двух столиц. Все отмечали, что питерцам пришлось играть два дня подряд – в воскресенье они дома уступили «Витязю» 2:4. Однако для СКА это был седьмой матч подряд на канадской коробке! ЦСКА до этого дважды сыграл в Парке легенд на своей финке.

Не этим ли объясняется, что гости крайне вяло и неубедительно откатали первый период? Хотя Игорь Никитин обещал, что его подопечные, держа в уме второй кряду игровой день соперников, сразу включат максимальные скорости. Но нет: в начальные 20 минут красно-синие сподобились на жалкие 3 броска, в ответ получив девять! После перерыва москвичи наконец адаптировались: соотношение ударов в створ сравнялось – по 10. Однако что в стартовом периоде команды обменялись голами (1:1), что – во втором.

Причем все голы – как из-под принтера. ЦСКА открыл счет после ошибки на своей синей линии защитников хозяев Рукавишникова и Земченка. СКА сравнял после просчета в средней зоне тыловика гостей Дальбека. Как тут не вспомнить Сергея Федорова, который перед финалом ЧМ-2008 в Квебеке сказал мне: «Победит тот, кто меньше ошибется в нейтральной зоне».

Ну а следующие два гола залетели при неравных составах, когда у ворот из-за отсутствия удаленных априори образуются бреши. Реализация большинства – второй решающий компонент при игре на зауженных площадках. Иначе говоря, КХЛ стремительно переходит на хоккей НХЛ – рельсовый, технологичный, легко предсказуемый и читаемый. Вот только если за океаном собраны все технари планеты, которые еще несмотря ни на что остались, то у нас один в один обыграть способны разве что Капризов и Ткачев. Но и они рано или поздно уедут…

СКА ПЕРЕД МАТЧЕМ ПРОТИВ ЦСКА

(после 9 туров)

Металлург – СКА – 1:3 (ф)
Трактор – СКА – 3:4 ОТ (б)
Автомобилист – СКА – 5:2 (ф)
СКА – Сибирь – 4:2 (к)
СКА – ЦСКА – 0:3 (к)
СКА – Йокерит – 3:2 (к)
ХК Сочи – СКА – 0:1 (к)
Динамо М – СКА – 0:2 (к)
СКА – Витязь – 2:4 (к)

Всего: 21-20, в среднем – 4,55
2018/19: 30-14, в среднем – 4,89
Весь сезон-2018/19 – 4,66

ф – финская коробка, б – большая коробка, к – канадская коробка.

ЦСКА ПЕРЕД МАТЧЕМ ПРОТИВ СКА

(после 8 туров)

ЦСКА – Авангард – 1:3 (ф)
ЦСКА – Ак Барс – 3:2 (ф)
ЦСКА – Нефтехимик – 3:2 ОТ (ф)
Северсталь – ЦСКА – 0:4 (ф)
Торпедо – ЦСКА – 2:1 ОТ (б)
СКА – ЦСКА – 0:3 (к)
ЦСКА – Локомотив – 5:2 (ф)
ЦСКА – Адмирал – 4:0 (ф)

Всего: 24-11, в среднем – 4,37
2018/19: 18-13, в среднем – 3,87
Весь сезон-2018/19 – 4,29

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