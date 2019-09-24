«Локомотив» уволил Мактавиша. Это логично, в Ярославле все плохо - Советский спорт
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24 сентября 2019 12:31ХоккейКостяев Иван

«Локомотив» уволил Мактавиша. Это логично, в Ярославле все плохо

«Советский спорт» о проблемах ярославцев.

«Локомотив» проиграл четыре домашних матчах из шести и расположился на предпоследнем месте в Западной конференции. Это привело к увольнению Крэйга Мактавиша. Такого ужасного старта в исполнении ярославцев сложно припомнить. Пожалуй, примерно такая же ситуация была в 2014 году, когда железнодорожников возглавлял канадец Шон Симпсон. Его попросили после девяти матчей.

Сейчас «Локомотивом» также руководил североамериканский специалист. Изначально у экспертов было много скепсиса по поводу назначения Мактавиша главным тренером. После поражения от «Йокерита» (1:4) опасения лишь усилились. Похоже, канадец так и не понял, куда он попал.

«Советский спорт» разбирается в причинах падения «Локомотива».

Команду не тащат легионеры

Селекция, а не выбор главного тренера является главной причиной неудач ярославцев. Разговоры про соблюдения потолка зарплат и развитием собственной школы совсем не устраивают болельщиков. Но касаться работы «Локомотива» на российском рынке мы не будем – в этом нет никакого смысла. Клуб уже давно не рассматривает отечественных хоккеистов в части усиления состава. Контракты с ними подписываются лишь для глубины ростера.

Другое дело – легионеры. Совсем немного вопросов к Антону Ландеру, Стефану Да Косте и Якубу Накладалу. В силу своих возможностей и состояния эти парни пытаются тащить «Локомотив». Ландер набирает очки, Да Коста создает моменты для партнеров, а Накладал по сей день остается сильнейшим защитником команды (хотя Никита Черепанов может с ним поспорить).

Не самое приятное впечатление оставляет Стаффан Кронвалль. Капитан и многолетний лидер «Локомотива» имеет «-6» в графе полезность – худший результат в команде. Когда ему приходится соревноваться в скорости с соперниками, то это напоминает заезд гоночного болида против городского автомобиля. Кронвалль проигрывает в забегах более-менее всем. Но не удивительно – ему уже 37 лет. А еще за восемь матчей у него ноль очков и всего два силовых приема.

Не попал, не принял, не обработал, не отдал, не справился – если вы прислушаетесь к комментаторам матчей «Локомотива», то заметите, что эти фразы постоянно звучат, когда в центре событий оказывается Тай Ратти. Что он умеет делать отлично – играть на чистом льду. Если форварду дают прицелиться, то он вполне может совершить точный и резкий бросок. Но этого мало, чтобы играть в первом звене «Локомотива». Все остальные аспекты игры даются канадцу с трудом.

Оборона и вратари не справляются

Форменный беспредел в обороне на старте сезона, когда «Локомотив» пропустил пять шайб от «Спартака» и четыре от «Торпедо», сильно пошатнул уверенность в своих силах 21-летнего вратаря Ильи Коновалова. Лучший новичок прошлого сезона явно не привык к таким действиям своих защитников.

Но и Александр Лазушин также не может постоянно вытаскивать матчи для «Локомотива». Сейчас у Коновалова менее 87% отраженных бросков, у Лазушина – 91,9%. Даже для голкиперов команд-аутсайдеров это не самые радужные цифры.

Однако основные вопросы в части пропущенных голов тренерский штаб должен адресовать защитникам. Ошибки уровня первенства детских школ, плохая скорость игроков обороны и «желание» пропускать сериями превратили ворота «Локомотива» в легкую добычу для соперников. Даже в удачном для себя матче против московского «Динамо» (5:2) ярославцы умудрились пропустить две шайбы.

Мактавиш не понял, куда он попал

На пресс-конференциях с участием Мактавиша заметно, что он переживает. Но также проглядывается абсолютное непонимание ситуации со стороны тренера. Дело тут даже не в словах, которые говорит тренер при общении с журналистами.

Из матча в матч у «Локомотива» одни и те же проблемы, одни и те же ошибки. Но Мактавиш не знает, как их исправить. Кроме того, канадец не привык орать на своих подопечных во время игры, а иногда это просто необходимо. Ярославцы слишком часто выглядят обреченными по ходу матча. На скамейке нет человека, который бы сумел вдохнуть в хоккеистов новую жизнь.

Не сказать, что в игре «Локомотива» все ужасно. Положительные моменты есть, но их крайне мало. Мактавиш действительно не справился работой в КХЛ – семь лет простоя в тренерской работе не прошли даром. Отставка – логичное решение для руководства «Локомотива». Другое дело, не очень понятно, почему изначально выбор пал на канадца.

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