Быков, Красоткин или Билл. У «Локомотива» точно будет новый тренер

Загрузка...

Спустя восемь игр со старта чемпионата «Локомотив» уволил главного тренера Крэйга Мактавиша. Исполняющим обязанности наставника назначили Александра Ардашева, который трудился в клубе на позиции спортивного директора.

Отставка Мактавиша удивила специалистов Северной Америки. Они писали, что в НХЛ увольнение тренера после восьми матчей посчитали бы безумием. В России же спокойно отнеслись к переменам, произошедшим на тренерском мостике «Локомотива». Ярославцы идут на предпоследнем месте в Западной конференции. Если топ-клуб КХЛ выдает подобный старт, то крайним назначают тренера. В лиге были и более быстрые увольнения.

«Советский спорт» порассуждал, кто станет следующим тренером «Локомотива».

Кто может возглавить «Локомотив»?

Понятно, что Ардашев – фигура временная. Возможно, уже после матча с рижским «Динамо» железнодорожники получат нового тренера. Ардашев не имеет какого-либо значимого опыта работы наставником. Отдавать ему команду в такой ситуации – выстрел в голову. Вместо борьбы за Кубок Гагарина «Локомотив» в этом случае ждет битва за плей-офф.

Вариантов на российском рынке не так уж много. Вячеслав Быков точно не поедет в Ярославль – он отказывался и от более привлекательных предложений. Да и звезд, с которыми любит работать бывший тренер сборной России, в «Локомотиве» нет. Если его уговорят возглавить железнодорожников, то это будет чудом.

Болельщики активно обсуждают кандидатуру Зинэтулы Билялетдинова. Конечно, со стороны подписание контракта с ним выглядит сюрреалистично для «Локомотива». Билялетдинов и Ярославль всегда находились по разные стороны баррикад. Но эта идея выглядит не очень по иным причинам. Билялетдинов никогда не славился работой с молодежью, у «Локомотива» половина состава как раз именно такие игроки.

Красоткина в команде не будет

Если клуб решится поверить в Андрея Назарова – еще одного свободного российского тренера, то не совсем понятно, зачем было расставаться с Дмитрием Квартальновым. По манере игры, по темпераменту эти тренеры довольно похожи. Назаров также любит работать с молодыми хоккеистами, но Квартальнов – куда более статусный тренер. Нет смысла в приглашении этого специалиста.

На поверхности лежит кандидатура Дмитрия Красоткина – тренера, который с «Локо» в МХЛ выиграл три Кубка Харламова. Сейчас он находится в штабе «Локомотива», но его президент Юрий Яковлев не спешит утверждать в качестве рулевого. Наверное, если бы этот вариант был, то вряд ли менеджмент клуба доверил Ардашеву хотя бы одну игру. Логичнее было бы сразу поставить Красоткина. Точно такая же ситуация и с другим тренером Майком Пелино.

Перебирать рынок иностранных тренеров нет смысла – он довольно широк. Но именно сейчас логичнее Ярославлю пригласить отечественного специалиста, который будет готов к реалиям КХЛ. На раскачку, необходимую зарубежным тренерам, времени нет. Другое дело, что выбор у «Локомотива» не очень широкий.