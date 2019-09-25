Быков, Красоткин или Билл. У «Локомотива» точно будет новый тренер - Советский спорт
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25 сентября 2019 15:00ХоккейКостяев Иван

Быков, Красоткин или Билл. У «Локомотива» точно будет новый тренер

Ярославцы проведут первый матч под руководством спортивного директора клуба Александра Ардашева. «Локомотив» ждет нового главного тренера.

Спустя восемь игр со старта чемпионата «Локомотив» уволил главного тренера Крэйга Мактавиша. Исполняющим обязанности наставника назначили Александра Ардашева, который трудился в клубе на позиции спортивного директора.

Отставка Мактавиша удивила специалистов Северной Америки. Они писали, что в НХЛ увольнение тренера после восьми матчей посчитали бы безумием. В России же спокойно отнеслись к переменам, произошедшим на тренерском мостике «Локомотива». Ярославцы идут на предпоследнем месте в Западной конференции. Если топ-клуб КХЛ выдает подобный старт, то крайним назначают тренера. В лиге были и более быстрые увольнения.

«Советский спорт» порассуждал, кто станет следующим тренером «Локомотива».

Кто может возглавить «Локомотив»?

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Понятно, что Ардашев – фигура временная. Возможно, уже после матча с рижским «Динамо» железнодорожники получат нового тренера. Ардашев не имеет какого-либо значимого опыта работы наставником. Отдавать ему команду в такой ситуации – выстрел в голову. Вместо борьбы за Кубок Гагарина «Локомотив» в этом случае ждет битва за плей-офф.

Вариантов на российском рынке не так уж много. Вячеслав Быков точно не поедет в Ярославль – он отказывался и от более привлекательных предложений. Да и звезд, с которыми любит работать бывший тренер сборной России, в «Локомотиве» нет. Если его уговорят возглавить железнодорожников, то это будет чудом.

Болельщики активно обсуждают кандидатуру Зинэтулы Билялетдинова. Конечно, со стороны подписание контракта с ним выглядит сюрреалистично для «Локомотива». Билялетдинов и Ярославль всегда находились по разные стороны баррикад. Но эта идея выглядит не очень по иным причинам. Билялетдинов никогда не славился работой с молодежью, у «Локомотива» половина состава как раз именно такие игроки.

Красоткина в команде не будет

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Если клуб решится поверить в Андрея Назарова – еще одного свободного российского тренера, то не совсем понятно, зачем было расставаться с Дмитрием Квартальновым. По манере игры, по темпераменту эти тренеры довольно похожи. Назаров также любит работать с молодыми хоккеистами, но Квартальнов – куда более статусный тренер. Нет смысла в приглашении этого специалиста.

На поверхности лежит кандидатура Дмитрия Красоткина – тренера, который с «Локо» в МХЛ выиграл три Кубка Харламова. Сейчас он находится в штабе «Локомотива», но его президент Юрий Яковлев не спешит утверждать в качестве рулевого. Наверное, если бы этот вариант был, то вряд ли менеджмент клуба доверил Ардашеву хотя бы одну игру. Логичнее было бы сразу поставить Красоткина. Точно такая же ситуация и с другим тренером Майком Пелино.

Перебирать рынок иностранных тренеров нет смысла – он довольно широк. Но именно сейчас логичнее Ярославлю пригласить отечественного специалиста, который будет готов к реалиям КХЛ. На раскачку, необходимую зарубежным тренерам, времени нет. Другое дело, что выбор у «Локомотива» не очень широкий.

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