Знарок выиграл у Дацюка. С Волшебником «Автомобилист» пока не забивает и не побеждает

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Во время локаута в НХЛ (2012 год) ЦСКА с Волшебником обменялся победами с чемпионским «Динамо» лучшего тренера КХЛ. В четверг Дацюк мог огорчить своего бывшего по СКА и сборной тренера, но попал в штангу.

ВОЛШЕБНИК ПОДНЯЛСЯ

Нет, 41-летний Павел Дацюк, дебютировавший за «Автомобилист» в Подольске, никуда не падал. Просто в матче-возвращении после затяжного лечения Волшебник выходил в четвертом звене, единожды появившись в бригаде большинства. Планку он не уронил, проведя на льду более 15 минут. Мог и забить, в первой же смене, но промахнулся с пяти метров.

На «Спартак» Дацюк вышел в ударной пятерке – с одними из лидеров бомбардирской гонки чемпионата капитаном команды Доусом и Мэйсеком.

В прошлую субботу красно-белые нанесли лидировавшему «Автомобилисту» поражение 4:2. В гостях, прервав серию побед уральцев, растянувшуюся на 8 матчей. Ни Дацюка, ни главного тренера «Спартака» Олега Знарка в том противостоянии участия не принимали. Волшебник набирал форму, а наставник проходил в Москве медобследование.

Их последняя точка пересечения – шестой матч финала Западной конференции плей-офф-2018. Тот момент у меня до сих пор перед глазами: в овертайме Дацюк с трех метров бросает в пустой угол ворот ЦСКА и видит шайбу в сетке, но на ее пути вдруг вырастает вратарский щиток Юханссона. Едва ли не в следующей атаке московские армейцы забивают, выигрывают, снимают базовый клуб сборной с пробега и… Знарка.

Вскоре после фиаско СКА его главный тренер и и по совместительству сборной подал в отставку.

А забей тогда Дацюк, мы могли бы и не увидеть Олега Валерьевича у руля «Спартака». Как же переживал наставник красно-белых последнее поражение от «Салавата Юлаева» и очередной ляп вратаря-резервиста Хомченко. Хозяева вели 2:0, но уступили 2:4.

«Автомобилист» же с его чумовой атакой не наиграл даже на один гол в матче с «Витязем», пропустив шайбу в овертайме.

ГУДАЧЕК УКРАСИЛ ВОЗВРАЩЕНИЕ «СУХАРЕМ»

Наконец, в воротах красно-белых появился Юлиус Гудачек, влюбивший в себя болельщиков в прошлом сезоне. Голкипер-левша, способный остановить любого соперника.

Однако в первом периоде работой его Доус, Дацюк и Ко не загрузили. Коварж в противоположных воротах крутился как белка в колесе, отражая броски в упор. Дацюк исправно выигрывал вбрасывания, но сам воротам не угрожал.

Вместе с сиреной на перерыв сфолил спартаковец Хохлачев, Знарок не скрылся в раздевалке и специально остался на лавке, чтобы тет-а-тет побеседовать с судьей. Ваш выход, Волшебник!

Но розыгрыш лишнего неприятностей Гудачеку и его команде не доставил.

А защитник-новичок красно-белых Херсли сильно метнул шайбу в сторону Хохлачева, не забивающему 8 матчей подряд, тот в последний миг успел убрать голову.

Это в Екатеринбурге «Спартак» трижды в течение 40 секунд (на стыке первого и второго периодов) уязвил Коваржа. Теперь соперники засушили игру.

Не нарушило равновесие и большинство хозяев.

На экваторе матча мог состояться первый гол Волшебника. Ударное звено гостей закрутило карусель в спартаковской зоне, Дацюк в углу ложным маневром перехитрил 20-летнего защитника Тришина, ринулся на пятачок. Гол? Нет, штанга.

За две минуты до перерыва болельщики дождались того, ради чего ходят на стадион. Карсумс доел момент. Но судьи-дебютанты решили удостовериться, а не предшествовал ли голу пас рукой двукратного обладателя Кубка Гагарина Юнькова. Спартаковец на пятачке вел борьбу за место под солнцем с Дацюком и коснулся шайбы, брошенной издалека Тришиным. «Киносеанс» развеял сомнения.

Гости упустили распрекрасный шанс забить из раздевалки. Доус с Дацюком сыграли в стеночку (Волшебник отпасовал с лопаты волшебно), и капитан гостей расстреливал Гудачека, но бросил как-то робко, низом. Вратарь выручил.

– Павел, есть силы играть? – спрашивал на лавке Волшебника главный тренер Андрей Мартемьянов.

– Есть, играю, – отвечал Дацюк.

Но помочь хотя бы сравнять счет не смог. «Спартак» защищался грамотно, мало что позволяя у своих ворот. Реальные голевые шансы упустил Мозер и Секстон, пальнув выше перекладины. Гудачек дебютировал в чемпионате с сухаря и устроил фирменное послематчевое Гуда-шоу.

– Я такие шоу не смотрю, – признался в телеэфире КХЛ ТВ Знарок.

«Спартак» (Москва) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Карсумс 5 (Юньков, Тришин, 38.06)

Вратари: Гудачек – Коварж (58.18)

Броски: 24-29

Штраф: 4-4

МСК «ЦСКА Арена». 8321 зритель