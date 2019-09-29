Что случилось с Овечкиным? - Советский спорт
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29 сентября 2019 22:00ХоккейСлавин Виталий

Что случилось с Овечкиным?

К воскресенью 21 команда НХЛ завершила выставочный сезон.

Точка будет поставлена в понедельник в швейцарской Лозанне, где с местным клубом сойдется «Филадельфия». Затем она переберется в Прагу. В столице Чехии в рамках глобальной серии «Флайерз» 4 октября проведут матч регулярного чемпионата с «Чикаго».

Интересно, что «Блекхокс» разделился на два состава. Молодежный остался в Северной Америке, где в субботу был разгромлен «Бостоном» 8:2, а основной заблаговременно отправился в Европу – вечером в воскресенье «Чикаго» в Берлине проэкзаменовал немецкий «Айсберен». Но нас, понятно, больше интересуют клубы, в которых на ведущих ролях россияне. Выставочный сезон они закончили по-разному.

«НЬЮ-ЙОРК РЕЙНДЖЕРС»

2 победы, 4 поражения

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Да, лишь две виктории за весь сентябрь удалось добыть команде Артемия Панарина. Финишировал «Рейнджерс» поражением в нью-йоркском дерби от «Айлендерс» 2:4. «Островитяне», напротив, отменно выглядели на предсезонке – пять побед в семи матчах! Ворота «синерубашечников» все 60 минут защищал Александр Георгиев, отразивший 22 броска. Но уже объявлено, что чемпионат в роли основного начнет Хенрик Лундквист. Георгиев будет дублером, а Игоря Шестеркина отправят в фарм-клуб. В первой половине встречи ворота «Айлендерс» доверили Семену Варламову, парировавшему все 14 бросков гостей.

Надо отметить, что на последнюю игру ударная тройка «Рейнджерс» БучневичЗибанежад – Панарин, равно как первая пара защитников ТрубаШей не вышли. Одну шайбу забросил Влад Наместников и был признан третьей звездой матча, а вот Виталий Кравцов ограничился единственным броском в створ. Позже объявили, что у челябинца травма правой руки – поранил коньком партнера. Степень повреждения не уточнили.

«ТАМПА»

2 победы, 5 (2 в овертайме) поражений

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«Лайтнинг» тоже завершил предсезонку дерби – флоридским. И снова Сергей Бобровский дуэль у Андрея Василевского выиграл. Это в прямом смысле оказалась дуэль, ибо за 65 минут в ворота россиян не влетело ни одной шайбы! Более того, Бобровский и в серии буллитов нейтрализовал все три попытки «Тампы». Василевский не устоял только перед форвардом «Флориды» Винсентом Трочеком.

В отсутствие капитана «Молнии» Стива Стэмкоса вся ставка в атаке делалась на Никиту Кучерова – откатал почти 22 минуты и шесть раз проверил Боба. Непонятно только, почему самому ценному игроку прошлого сезона не поручили исполнить штрафной бросок, в чем он – большой мастак. В итоге Кучеров закончил предсезонку с тремя голами. В последнем матче не попал в заявку Александр Волков. Похоже, перспективы 22-летнего нападающего в «Тампе» нерадужные.

«ФЛОРИДА»

3 победы, 5 (1) поражений

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«Пантеры» в приподнятом настроении встречают регулярный сезон. Уже к концу сентября блестящую форму набрал звездный новичок Бобровский. Тренер «Флориды» Джоэль Кенневиль в восторге от россиянина:

Боб великолепен. В матче с «Тампой» сделал несколько фантастических сейвов. Он все время контролировал игру, а шайба к нему будто прилипала. Мне очень нравится, как он влился в команду, прогрессируя с каждой игрой и тренировкой.

Приятно провести такой матч, сказал в свою очередь Бобровский. Ребята здорово отработали в защите. Они позволяли мне видеть шайбу, делали блок-шоты. У «Тампы» сильная команда, с которой мы будем часто встречаться. Но следующая игра будет по-настоящему важной начинается реальный хоккей.

В матче открытия чемпионата 3 октября «Тампа» как раз примет «Флориду». К слову, ее капитана Александра Баркова игроки НХЛ назвали самым недооцененным в лиге. Речь, понятно, об игре. Но если взять деньги, то картина просто вопиющая: у русского финна в нынешнем сезоне зарплата – 5,9 млн, а 22-летний Микко Рантанен только что подписал с «Колорадо» чудовищный шестилетний контракт на 9,25 млн в год!

«ПИТТСБУРГ»

2 победы, 4 (3) поражений

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Менеджеры и тренеры «Пингвинз» дружно надеются, что кошмарный прошлый сезон – лишь досадный эпизод в карьере Евгения Малкина. Однако сентябрь особого повода для оптимизма не предоставил. Вот и заключительную встречу – поражение по буллитам 2:3 от «Баффало» магнитогорец увенчал по грустной традиции отрицательной полезностью «минус 1», нулем очков за результативность и промахом в серии штрафных бросков.

3 октября «Питтсбург» откроет чемпионат именно встречей с «Баффало», но пока неясно вернется ли на лед Сидни Кросби. В первом периоде шайба угодила капитану «Пингвинов» в незащищенное место и ему пришлось досрочно уйти в раздевалку. В итоге Кросби отыграл только 6 минут 42 секунды.

«НЬЮ-ДЖЕРСИ»

5 побед, 2 поражения

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У «Дэвилз» настолько все хорошо, что болельщики даже опасаются, как бы их горемычную в последние годы команду не сглазили. После жуткой травмы вернулся в строй и уже регулярно забивает самый ценный игрок НХЛ-2018 Тейлор Холл. Кори Шнайдер в четырех выставочных поединках отразил 95,2 процента бросков, а заключительный – с «Коламбусом» (2:0) и вовсе засушил. Удачно влились в «Нью-Джерси» именитые новобранцы – Джек Хьюз, Никита Гусев, Пи-Кей Суббан. Против «Коламбуса» Гусев играл в звене с Хьюзом и Палмиери, но очков не набрал.

«ВАШИНГТОН»

4 победы, 1 поражение

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Последний выставочный матч «Столичных» – против «Каролины» закончился в воскресенье поздно вечером по московскому времени. Но уже в четверг поползли слухи, что на неопределенное время из-за повреждения выбыл Александр Овечкин. Капитан «Вашингтона» в пятницу не только не сыграл против «Сент-Луиса» (3:4), но даже не тренировался! В субботу утром объявили, что Ови не выйдет на лед и против «Каролины».

В воскресенье тренер «Кэпиталз» Тодд Рирден сделал официальное заявление: «У Алекса травма нижней части тела. Команда хочет поберечь его здоровье».

А В ЭТО ВРЕМЯ…

БУРДАСОВ, ПРОХОРКИН, СВЕЧНИКОВ В НХЛ НЕ ЗАКРЕПИЛИСЬ

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Предсезонное время экспериментов быстро истекло. Команды приступили к массовой чистке своих рядов. Под раздачу попали и российские форварды. Николай Прохоркин и Евгений Свечников отправлены в АХЛ, а с Антоном Бурдасовым «Эдмонтон» и вовсе распрощался.

 Он умеет завершать атаки. Все упирается в темп игры. Он не привык к маленьким площадкам, где все происходит быстрее. Мне кажется, иногда он думает, когда нужно просто действовать. В итоге получается, что медлит. Я не говорю, что ему недостает скорости. Просто он немного нерешителен, - так охарактеризовал Прохоркина тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан при переводе экс-армейца в АХЛ. Но олимпийский чемпион изначально говорил, что не собирается играть в фарм-клубе. Возвращаемся в СКА?

Евгений Свечников ударно провел в субботу матч против «Торонто» (3:4 по буллитам) – гол и передача. Однако тренер «Детройта» Джефф Блашил считает, что россиянин еще не до конца восстановился после травмы, из-за которой пропустил весь прошлый сезон, и лучше ему набирать форму в АХЛ. У Бурдасова был пробный контракт с «Эдмонтоном» на три матча предсезонки. В итоге провел два, во втором – в пятницу с «Виннипегом» (5:3) даже отличился передачей. Но перед следующей встречей – с «Калгари» Бурдасову объявили, что в его услугах больше не нуждаются.

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