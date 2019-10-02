В НХЛ стартует новый сезон. Где и как смотреть лучший хоккей на планете

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3 октября начинается очередной сезон Национальной хоккейной лиги. Чемпионат стартует четырьмя матчами. «Сент-Луис» Владимира Тарасенко примет «Вашингтон» Александра Овечкина. «Торонто» сыграет с «Оттавой», «Эдмонтон» протестирует «Ванкувер», а «Сан-Хосе» встретится с «Вегасом».

«Яндекс» покажет все матчи НХЛ

С этого сезона смотреть все матчи НХЛ можно будет абсолютно бесплатно, а главное – легально. Российская компания «Яндекс» купила права на показ игр Национальной хоккейной лиги. Обещают показать все встречи в Яндекс.Эфире.

Трансляции будут доступны на русском языке. Для этого пригласили Александра Кузмака, Дарью Миронову, Сергея Федотова, Владимира Дехтярева – они будут комментировать матчи. Для тех, кто хочет слушать англоговорящих журналистов, смогут выбрать комментарии на английском языке.

Яндекс.Эфир предлагает тем, кто выберет здоровый сон вместо ночного просмотра матчей, поболеть за любимую команду в удобное время. Компания обещает повторы интересных игр. Болельщикам будут доступны нарезки самых впечатляющих моментов матчей, обзоры игрового дня, включения из студии, где будут разбирать действия команд, а также еженедельную аналитическую программу.

Трансляции будут доступны только на территории России. Для просмотра можно использовать любой девайс: компьютер, ноутбук, мобильный телефон или Яндекс.Станцию.

Подписка на сайте НХЛ

Конечно, если вы захотите принести личные деньги богатой НХЛ – вы всегда можете купить подписку на матчи лиги на официальном сайте. Месячный абонемент стоит 24.99 доллара. На весь сезон может оформить подписку за 129.99 доллара.

НХЛ предлагает множество «фишек» своим клиентам. Вы сможете, например, легко проанализировать игру, поскольку болельщикам предлагается изучать моменты под различными углами обзора камеры. Однако у некоторых людей возникали проблемы с подпиской. Например, купившие трансляцию одного из финальных матчей между «Сент-Луисом» и «Бостоном» обнаружили, что у них сняли деньги с карты за первый месяц стартующего сезона. Если вы решитесь оплатить что-то на сайте лиги, внимательно читайте все правила.

Но покупать подписку теперь нет никакого смысла, если все это можно увидеть бесплатно.

Как было в прошлом году

В прошлом году правами на показ матчей НХЛ в России владела телекомпания «Евроспорт». Контракт действовал три сезона: с 2016/17 до 2018/19. «Евроспорт» транслировал 10 матчей регулярного чемпионата в неделю и плей-офф в полном объеме.