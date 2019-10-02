Ничушкину забить первый гол, Овечкину – 700-й. Стартует сезон НХЛ

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В турнире, который завершится 4 апреля, будет сыгран 1271 матч, а затем для 8 клубов Востока и Запада – плей-офф Кубка Стэнли. Пока все команды еще томятся на старте, самое время вспомнить о главных цифрах наступающего сезона.

0

ВАЛЕРИЙ НИЧУШКИН

Самый яркий пример юношам – никогда не торопите судьбу. Ничушкин, захваленный после нескольких локальных успехов, в 18 лет рванул в НХЛ и быстренько там сдулся. Хотя за непонятные заслуги удостоился вызова на Олимпиаду-2014 в Сочи. В прошлом году вторично попытался покорить НХЛ – и новое фиаско: ноль голов в 57 матчах за «Даллас» вкупе с нулем штрафных минут. Такого в истории лиги не было! «Старз» выкупили второй год контракта на 5,9 млн долларов. Однако форварда неожиданно подобрал «Колорадо». Так что, у Валерия за океаном еще не все потеряно – и его гонка за первым голом за пару сезонов ничуть не менее интригующая, чем преследование Уэйна Гретцки с его пресловутым вечным рекордом (894 шайбы) Александром Овечкиным.

1

ЗИМНЯЯ КЛАССИКА

Новый год НХЛ по уже укоренившийся традиции отмечает матчем на открытом воздухе на огромных аренах для американского футбола. На сей раз «Зимнюю классику» доверили Далласу. На льду «Коттон Боула», вмещающего более 92 тысяч зрителей, «Старз» 1 января 2020 года сыграют с «Нэшвиллом». Это первый случай в истории НХЛ организации «Зимней классики» в южном штате США. Стадион в Техасе, построенный в 1930 году, известен тем, что принял шесть матчей чемпионата мира-1994 по футболу. На трех из них – Германия – Корея, Аргентина – Болгария, Голландия – Бразилия зафиксировали аншлаг.

3

НЬЮ-ЙОРК РЕЙНДЖЕРС

НЬЮ-ЙОРК АЙЛЕНДЕРС

НЬЮ-ДЖЕРСИ ДЭВИЛЗ

Не знаю, есть ли в каком-то национальном чемпионате дерби с участием трех суперклубов – в хоккее точно нет! Хотя… В СССР когда-то было, но где тот Союз нерушимый? Последний раз все три нью-йоркские команды вместе проходили в плей-офф, страшно сказать, в 2007 году. Да что толку – что вместе, что порознь замахнуться на Кубок Стэнли никак не удается. «Нью-Джерси» хотя бы в 2003 году до серебряной чаши добрался. Соседи о ней с прошлого века мечтают: «Рейнджерс» - с 1994 года, «Айлендерс» - с 1983-го?! Однако это межсезонье для всей троицы выдалось ударным: по опросу игроков НХЛ, «Дэвилз» - и вовсе лидеры всей лиги на трансферном рынке. Причем на роли ведущих везде позвали россиян: Артемия Панарина – в «Рейнджерс», Никиту Гусева – в «Нью-Джерси», Семена Варламова – в «Айлендерс». Чем всем нам не замена московских дерби советской эпохи ЦСКА – «Спартак» - «Динамо» - «Крылья Советов»!

13

ИВАН БАРБАШЕВ

Воспитанник «Динамо» тяжело пробивался в НХЛ, но в этом году взошел на вершину. Тем не менее контракта 23-летний обладатель Кубка Стэнли удостоился скромного – 2,95 млн долларов на два года. Проблема – в малом игровом времени, ведь Иван выходит в четвертом звене. В минувшей регулярке он откатывал в среднем за матч 11 минут 31 секунду, а вот в чемпионском плей-офф – уже 12:28. Первейшая задача – зацепиться хотя бы за 13 минут, что в «Сент-Луисе» сделать будет крайне сложно – победный состав не меняют, но стремиться к этому нужно изо всех сил.

-25

ЕВГЕНИЙ МАЛКИН

Что это – возраст сказывается, болячки одолели, а может, просто дела семейные потеснили былую страсть и мотивацию, но уральский гений выдал худший сезон в карьере. Да, при этом Джино исхитрился в 68 матчах набрать 72 (21+51) очка, но жуткая отрицательная полезность «минус 25» бьет все. Антирекорд Малкина в «Питтсбурге» и седьмое место с конца в НХЛ-2019. А ведь этот показатель основополагающий для центрфорварда, отвечающего за атаку и оборону в равной степени. Дальше падать некуда. Для начала срочно выбраться из минусовой зоны.

-26

ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК

Впрочем, у самого ценного игрока нашей золотой Олимпиады-2018 дела еще хуже. С полезностью «минус 26» - шестое место с конца в НХЛ-2019 и повторение личного антирекорда, установленного в «Нью-Джерси»-2011. Но тогда Илья хотя бы 31 гол положил, набрав 60 очков, а в прошлом сезоне – жалкие 34 (16+18) очка. Конечно, можно сослаться на неразбериху с тренерами: по ходу регулярки Джона Стивенса сменил Уилли Дежарден. В мае и его отправили в отставку, назначив главным Тодда Маклеллана. Однако у него возникли претензии к 36-летнему ветерану уже по ходу выставочных матчей. Что совершенно логично: трехлетний контракт на 18,75 млн надо отрабатывать. Иначе можно и в шкуре Ничушкина очутиться.

26

ИВАН ПРОВОРОВ

Ну а теперь о хорошем. Молодой защитник «Филадельфии» потрясает работоспособностью. Мало того, что он в НХЛ не пропустил ни одного матча, в каждом из трех сезонов в «Филадельфии» Проворов проводил больше всех времени на льду – 21:59, 24:09, 25:07. Это шестой показатель в НХЛ-2019. Пора покорить отметку 26 минут в среднем за игру, которую в минувшем сезоне преодолели двое - Райан Сутер («Миннесота») и Дрю Даути («Лос-Анджелес»). Тем более теперь к Ивану во «Флайерз» совсем другое отношение – после заключения шестилетнего контракта на 40,5 млн долларов россиянин стал самым высокооплачиваемым защитником клуба.

26

МАТЧ ВСЕХ ЗВЕЗД

В этот январский день 2020 года состоится 65-й Матч всех звезд НХЛ, который в третий раз примет Сент-Луис. Фишка этого давно всем бесконечно надоевшего мероприятия в том, что оно может быть последним. По крайней мере на ближайшее время. НХЛ уже заявила, что вместо Матча звезд-2021 планирует впервые в разгар сезона провести Кубок мира. Ну а в 2022 году мир съедется в Пекин на Олимпиаду. НХЛ, похоже, туда тоже собирается, а значит, Матчем звезд снова придется пожертвовать. В сентябре 2022-го истекает срок коллективного соглашения между НХЛ и профсоюзом игроков. Если объявят локаут, вовсе не до безделушек всем будет.

33

ВЛАДИМИР ТАРАСЕНКО

Снайпер «Сент-Луиса» делом подтверждает, что стабильность и вправду – признак мастерства. Два сезона подряд забивает строго по 33 гола. Да и по очкам разница невелика – 66 в позапрошлом сезоне, 68 – в крайнем. Но в 2017 году Владимир наколотил 39 шайб, а в 2016-м – 40. Все травмы залечены. Команда собрана и пропитана победным духом. Самое время лидеру действующих чемпионов сдвинуться с места. Может, Тарасенко и на полтинник не замахнуться?

39

РУССКИЙ ДЕСАНТ

Еще одно любопытное совпадение – два последних сезона Россию неизменно в НХЛ представляют 34 полевых игрока и 5 вратарей. И если среди первых пертурбаций хватает, то квинтет голкиперов один и тот же – Василевский, Бобровский, Варламов, Худобин, Георгиев. Вся надежда теперь на Игоря Шестеркина в «Рейнджерс». А вот с полевыми ситуация тревожная. Вроде бы претендентов покорить НХЛ приехало в тренировочные лагеря немало, но в основе почти никто не закрепился. На дверь вниз указали Бурдасову, Прохоркину, Голдобину, Свечникову-старшему, Коршкову, Костину, Кравцову, Волкову, Абрамову... Такими темпами мы и 39 человек в наступающем чемпионате не наберем.

42

ЗДЕНО ХАРА

Капитан «Бостона» - на сегодня самый колоритный хоккеист в мире. Человеку-гулливеру 42 года, а он не собирается зачехлять клюшку. Поразительно, как при росте 206 сантиметров (выше в НХЛ нет) в столь преклонном для самой быстрой спортивной игры возрасте Хара умудряется сохранять подвижность и маневренность, успевая перекрывать топ-форвардов соперников. Спросите у Овечкина. Вот кто уж натерпелся от назойливого великана, хотя и словаку неоднократно прилетало в ответ не по-детски. Хара продлил контракт лишь на год на смешную для его уровня сумму – 2 млн долларов. Но хочется, чтобы Здено играл как можно дольше. Как пример для всех – вы это можете. При соответствующем, разумеется, отношении к режиму и своему организму.

50

АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН

Еще один образцовый атлет. Человек-гол в полном смысле. В активе Александра уже несколько достижений, которые в обозримом будущем – ну, скажем, в XXI веке вряд ли кто-то превзойдет. Восемь «Ришар Трофи» снайперу года. Десять сезонов с 45+ шайбами. Ну разве что над полтинниками Ови еще надо поработать. Пока их у него восемь. Больше только у Уэйна Гретцки и Майка Босси. Но всем понятно, что оба близко не стоят с нашим Овечкиным. Канадцы шустрили, когда лига была чисто североамериканская, когда вратари играли в малюсенькой амуниции, а о системной обороне никто толком и не думал. Сейчас все иначе. Когда результаты россиянина сопоставляют со средней результативностью в те годы и сегодня, сразу выясняется, что продуктивнее «Большой восьмерки» история хоккея не знает.

72

ЕВГЕНИЙ КУЗНЕЦОВ

АЛЕКСАНДР РАДУЛОВ

Столько очков выбил в прошлом сезоне не только Малкин, но и форварды «Вашингтона» и «Далласа». Причем Радулов повторил свой рекорд, установленный годом ранее, а по шайбам даже превысил – 29 против 27. Хотя матчей провел меньше – 70 против 82. Словом, за перспективы Александра в «Старз» беспокоиться не стоит. Все иначе с Кузнецовым. По всем позициям он сделал шаг назад: 72 очка и 21 гол против 83 и 27 в позапрошлом сезоне. В плей-офф вообще катастрофа – после чемпионства и титула лучшего бомбардира Кубка Стэнли-2018 вылет в стартовом раунде при одной шайбе в семи встречах. Что это – следствие приема запрещенных ВАДА и ИИХФ препаратов или рядовой спад? Разберемся в этом чемпионате.

82

ДМИТРИЙ ОРЛОВ

ИВАН ПРОВОРОВ

Еще один поразительный факт: все знают о 22-летнем трудоголике «Филадельфии». Но есть люди еще круче: если у Проворова три кряду сезона без пропущенных игр, то у защитника «Вашингтона» - уже четыре! После ухода Мэтта Нисканена как раз к Ивану во «Флайерз», а «Бати» Орпика – на пенсию нагрузка на Орлова только увеличится. Но Дмитрию не привыкать гонять по 82 матча за регулярку. Справится и на сей раз! Того же пожелаем Проворову.

100

АРТЕМИЙ ПАНАРИН

Пожалуй, самый горячий – в смысле обсуждаемый спортсмен России угодил, как принято считать, в столицу мира. Большому кораблю… Но по Сеньке ли шапка? Пока Артемий ни разу не дал повода усомниться в своем потенциале: четыре года карьеры в НХЛ только вверх – начал в «Чикаго» с 77 очками, завершил в «Коламбусе» с 87. В награду роскошный семилетний контракт от «Рейнджерс» на 81,5 млн доллара и звание второго после Макдэвида богатея лиги. Но за эти деньги с Панарина и спрашивать будут соответствующе. Тот же канадец три последних сезона набирает четко 100+ очков. Россиянин к этому рубежу еще даже не приближался. Теперь положение обязывает.

130

НИКИТА КУЧЕРОВ

Пример нападающего «Тампы» показывает, что это вполне возможно. У Кучерова два кряду сезона 100+. Минувшей весной он побил бородатый российский рекорд Александра Могильного – 128 (41+87) очков против 127 (76+51). О высоте 150 говорить как-то боязно, но 130 для самого ценного игрока НХЛ в расцвете сил – вполне.

700

АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН

И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди, и Ови такой молодой, и вечный Уэйн впереди. Пионеры и комсомольцы Страны Советов меня поймут. Эверест-894 Гретцки где-то еще высоко в дымке, но канадец закончил в 38 лет, а Овечкину в сентябре 34 стукнуло. Хара вон в 42 за шайбой бегает – и о-го-го! У Александра в авоське 658 шайб и 13-е место в истории НХЛ. Если мы замахнулись на очередной полтинник, то суммарные 700 голов – банальный этап большого пути.

5600

АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН

А в этой категории Ови уже четвертый. Впереди Рей Бурк, Яромир Ягр, Марсель Дионн. У великого канадского защитника 6209 бросков за карьеру. У капитана «Вашингтона» - 5234. С его темпами сезон он вполне способен завершить с 5600+. А там рукой подать до Бурка. Такой вот бонус к погоне за Гретцки.