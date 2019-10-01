Кучеров и Макдэвид сделают шаг к величию. Интриги нового сезона НХЛ

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Начало октября – праздник для хоккейных болельщиков, потому что стартует новый сезон в Национальной хоккейной лиге. Первые матчи запланированы на 3 октября по московскому времени.

Главные фавориты сезона

Начать нужно с «Сент-Луиса» – команды, которая ворвалась в элиту НХЛ после Нового года и завоевала Кубок Стэнли. Для повторения успеха должно сойтись слишком многое. Как себя покажет голкипер Джордан Биннингтон? Сможет ли продолжить выступать на топовом уровне Райан О’Райлли? Что нового придумает Крэйг Беруби? Ответы на эти вопросы болельщики получат совсем скоро. Соперники к «Сент-Луису» будут относиться иначе, поэтому «блюзменам» будет гораздо сложнее провести успешный сезон.

Пул фаворитов остается прежним: «Тампа-Бэй», «Вашингтон», «Бостон», «Нэшвилл» – любая из этих команд готова выиграть Кубок Стэнли. Один из самых шикарных составов у «Сан-Хосе». «Акулы» обязательно сделают очередную попытку забрать себе долгожданный трофей.

Еще не стоит сбрасывать со счетов «Питтсбург». Сидни Кросби, если обойдется без травм, точно будет в порядке. Но ему должен помочь Евгений Малкин. Когда эти двое в форме, то «пингвинов» не остановить.

Болельщиков удивят аутсайдеры

«Аризона» в прошлом сезоне была близка к тому, чтобы выйти в плей-офф. Команде не хватило совсем чуть-чуть до заветной восьмерки. А ведь еще совсем недавно «койоты» находились в подвале турнирной таблице. Несколько крутых обменов, хорошая тренерская работа сделали свое дело. Мы же ждем, что в составе «Аризоны» начнет зажигать Илья Любушкин. В минувшем чемпионате он провел 41 матч – в этом году их должно быть больше.

Но если «Аризона» уже не аутсайдер, то «Нью-Джерси» вполне можно называть именно так. Команда заняла 15-е место на Востоке и только лишь могла мечтать о плей-офф. Похоже, в новом сезоне все изменится. Пока рано говорить о перспективах первого номера драфта Джека Хьюза, но его называют новым Патриком Кейном для американского хоккея. Нас же больше интересует Никита Гусев. Россиянин обязательно поможет «дьяволам» зацепиться за кубковую восьмерку.

Хотелось бы назвать «Детройт» в качестве соискателя места в плей-офф, но вряд ли. У нового генерального менеджера Стива Айзермана существуют магические способности, которые помогают ему собирать топ-команды, но вряд ли «крылья» совершат рывок уже в будущем сезоне. Состав у «Детройта» слишком слаб, чтобы решать серьезные задачи. Айзерману понадобится 2-3 года, чтобы поднять один из самых титулованных клубов НХЛ со дна.

Кто станет лучшим бомбардиром и возьмет «Харт Трофи»?

Никита Кучеров («Тампа-Бэй») или Коннор Макдэвид («Эдмонтон»). У нас нет других вариантов. Макдэвиду стоит провести свой обычный сезон, и он сразу же попадет в число номинантов на «Харт Трофи». Напомним, что обычный сезон для канадца – это 100+ очков. Этого может хватить для «Арт Росс Трофи» – приза лучшему бомбардиру чемпионата.

Но у Макдэвида есть серьезный конкурент – безумный русский, который каждый год совершенствует свою игру. Сложно сказать, получится ли у Кучерова набрать 120 с лишним очков, но он вряд ли заработает меньше сотни. Если форвард «Тампы» в очередной раз завоюет хотя бы одну престижную личную награду, то сделает еще один шаг в сторону великих. Почему-то нет сомнений, что это произойдет.

Кто еще может вмешаться в спор за «Харт Трофи» и «Арт Росс Трофи»? Не откроем Америки, если скажем, что этими людьми будут Лео Драйзайтль, Джонни Годро, Натан Маккиннон, Кейн и Кросби. Александр Овечкин? Его ждет очередной «Морис Ришар Трофи».

Всем нам очень бы хотелось, чтобы 100+ очков набрал Артемий Панарин. В его заокеанской карьере пока такого не было. Сам Панарин сказал, что это для него главный личный ориентир. Мол, Кучеров же смог, почему я не смогу?

«Везина Трофи» достанется россиянину

Два главных вратаря мира – русские. Речь, конечно, идет об Андрее Василевском («Тампа-Бэй») и Сергее Бобровском («Флорида»). Оба этим летом заключили новые контракты, обоим придется вновь доказать, что им не зря выписали огромные суммы.

Если Василевский и Бобровский не опустятся ниже определенного уровня, то именно они поспорят за звание лучшего вратаря сезона. В прошлом чемпионате «Везина» досталась голкиперу «Тампы». Вряд ли Бобровский не думает о том, чтобы вернуть приз себе.

Кто еще может вмешаться в битву двух россиян? Безусловно, Бен Бишоп из «Далласа». Он и в этом году имел шансы на успех, но награда справедливо ушла к воспитаннику уфимского хоккея. За Бишопа говорит тот факт, что «Старз» умеют и любят играть от обороны. Это значит, что вратарю постоянно будут помогать защитники. Ждем, что на свой уровень вернется канадец Кэри Прайс («Монреаль»). Обладатель самого большого контракта среди вратарей НХЛ давно не показывал того хоккея, к которому все привыкли.

Кто станет новыми звездами?

Если вы готовы рискнуть круглой суммой, то поставьте, что Никита Гусев («Нью-Джерси») станет новой звездой Национальной хоккейной лиги. Под термином «звезда» мы понимаем хотя бы 70+ очков в стартующем сезоне. Но этот форвард способен и на большее.

Хоккейный интеллект Гусева, его золотые руки должны позволить нападающему стать лидером «Дэвилз» и тем игроком, ради кого в Нью-Джерси будут ходить на матчи. Главный тренер команды обязан создать звено вокруг Гусева и дать ему тех партнеров, с которыми хоккеист сможет показать свои лучшие качества.

Вся Америка по ходу тренировочных матчей оценила навыки россиянина: его поперечные и диагональные передачи – это что-то! А голевому чутью позавидуют лучшие форварды НХЛ.

Если отойти от российских игроков, то все внимание будет приковано к Хьюзу («Нью-Джерси») и Каапо Какко («Рейнджерс»). От финна в восторге абсолютно весь мир. Парень в 18 лет выиграл взрослый чемпионат мира, играя важную роль в сборной Финляндии. Не верится, что ему так мало лет. Он полностью готов к хоккею в НХЛ. В этом нет сомнений.

А вот хвалить Хьюза мы бы не торопились. Безусловно, это талантливый парень, но на том же ЧМ он ничего особенного не показал. Как кажется, ему слегка не хватает габаритов для игры на взрослом уровне. Но «Нью-Джерси» готов потерпеть, потому что Хьюз может стать главным хоккеистом США на ближайшие 10-15 лет.

От кого ждать наибольшего прогресса?

21-летнего Михаила Сергачева («Тампа-Бэй») и 22-летнего Ивана Проворова («Филадельфия») в России называют не иначе как наследниками Сергея Гончара и Сергея Зубова. Эти защитники должны стать номерами один в ближайшем будущем. Увы, пока топ уровня они не показывают.

Проворов и вовсе провалил предыдущий сезон, чем создал себе сложности при подписании нового контракта с «Флайерз». Но теперь все позади, ничего не помешает защитнику сконцентрироваться на хоккее. Кроме таланта, за Проворова говорит тот факт, что он пока не пропустил ни одного матча в карьере в НХЛ. У него идеальное здоровье, он способен проводить по 30 минут на льду за матч.

Защитнику продолжат доверять в «Филадельфии», в этом не стоит сомневаться. Самое время для Проворова наконец-то раскрыть свой бешеный потенциал. Россиянину нужно срочно прибавлять в позиционной игре в своей зоне, перестать хватать минусы в графу полезность и разгонять атакующие навыки.

Прямо сейчас Сергачев котируется выше, чем Проворов. Но проблема защитника в том, что в «Тампе» ему никто не отдаст лидирующие роли – при живом Викторе Хедмане это нереально. В составе «молний» также есть несколько хоккеистов, которые сильнее Сергачева. Это сильно скажется на количестве времени, проведенном на льду.

Но за Сергачева говорит его талант. Он уже уверенно чувствует себя в НХЛ и способен приносить не меньшую пользу команде, чем топовые защитники «Тампы».

Оправдает ли Панарин ожидания?

В Нью-Йорке сходят с ума из-за перехода в «Рейнджерс» Панарина. Россиянин подписал рекордный для соотечественников контракт на 11,6 миллиона долларов в год. Меньше даже у Овечкина!

Столь внушительная сумма накладывает на Панарина определенную ответственность. Болельщики и руководством «Рейнджерс» ждут, что россиянин будет тащить команду и в регулярке, и в плей-офф. Даже если Панарин проведет 3-4 матча без очков, это уже вызовет вопросы к нападающему. Давление на него очень серьезное.

Но Панарин сам этого хотел. Значит он готов к новому вызову. В способностях форварда никто не сомневается, но фактор случая никто не отменял. Бывает так, что даже у самых великих что-то не получается в отдельно взятой команде. Надеемся, это не про Панарина.

Кто возьмет Кубок Стэнли?

НХЛ тем и прекрасна, что ответ на этот вопрос мы узнаем только ближе к лету 2020 года. Лига очень непредсказуема. Записные фавориты могут проиграть в первом же раунде (привет «Тампе»), а аутсайдеры в итоге взять Кубок Стэнли (привет «Сент-Луису»).

Но все-таки именно «молний» мы назовем главным претендентом на победу в будущем сезоне. Когда-то команду должно прорвать. Такого глубокого состава нет ни у кого в НХЛ. Две крутые тройки нападения, под ними – еще два квалифицированных звена. Топовые защитники, лучший (или один из) вратарь лиги. «Тампа» за последние несколько лет сделала все, чтобы завоевать трофей. Когда-то это должно случиться.