Овечкин забил первый российский гол в сезоне. В НХЛ круто стартовала регулярка - Советский спорт
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03 октября 2019 09:29ХоккейКостяев Иван

Овечкин забил первый российский гол в сезоне. В НХЛ круто стартовала регулярка

«Советский спорт» рассказывает о первом дне регулярного чемпионата НХЛ.

Овечкин вернул к жизни «Вашингтон»

«Сент-Луис» против «Вашингтона», действующий чемпион против предыдущего обладателя Кубка Стэнли. Владимир Тарасенко против Александра Овечкина. Вывеску лучше для стартового матча сезона придумать не могли.

Естественно, перед началом встречи «блюзмены» провели трогательную церемонию, посвященную своей победе в плей-офф. Под своды арены подняли вымпел, напоминающий, что чемпионом 2019 года является именно «Сент-Луис». Понятно, что это дало определенный импульс команде.

Парни Крэйга Беруби со стартового вбрасывания почувствовали игру и к восьмой минуте вели в счете с преимуществом в две шайбы. Фактически первым же броском Брэйдена Холтби пробил Самуэль Блэйз. Было заметно, что «Вашингтон» слегка ошарашен таким началом встречи.

Когда вторую шайбу «Блюз» оформил Алекс Пьетранжело, казалось, что дело запахло разгромом. У соперников были совсем разные эмоции. Если «Сент-Луис» летал по площадке, то «Вашингтон» выглядел потерянным.

Но затем за дело взялся Александр Овечкин. Кому, как не ему, было возвращать свою команду к жизни? На 16-й минуте он получил пас от защитника Джона Карлсона – все ждали, что капитан «столичных» зарядит в касание, но он сделал ложный замах и убрал на нем соперника. К Овечкину тут же бросилось три хоккеиста «Блюз», однако и они остались не у дел. Форвард нанес хитрый кистевой бросок, который стал откровением для вратаря Джордана Биннингтона.

Это 659-я шайба для Овечкина. До знаковой отметки в 700 голов остается забить всего 41. Нападающему по силам сделать это еще до конца февраля. Гол по-настоящему завел «Вашингтон». Преимущество перешло к гостям. Они стали чаще играть в большинстве, что привело к голу Дмитрия Орлова – он мощно пальнул от синей линии.

Еще одним героем «Вашингтона» стал Якуб Врана. Именно он принес победу «столичным» в овертайме. А что же нападающие «Сент-Луиса» Тарасенко и Иван Барбашев? Тарасенко очень часто бросал, но Холтби раз за разом переигрывал россиянина. У Барбашева матч откровенно не получился, хотя он запомнился своей жесткой игрой.

Шикарный дебют Михеева

Мало кто верил, что экс-форвард омского «Авангарда» Илья Михеев сможет сходу пробиться в мощный состав «Торонто». Но блестящая игра россиянина в выставочных матчах не оставила тренеру Майку Бэбкоку другого выбора, как поставить нападающего в третье звено своей команды. Он не подвел наставника. Михеев смотрелся очень круто и набрал два (1+1) очка в поединке «Оттавой».

Вообще битва «Сенаторз» и «Лифс» стала самой результативной в первый игровой день. На двоих команды забросили восемь шайб, пять из которых на счету «Торонто». Правда, все самое интересное началось лишь во втором периоде.

Именно в этом отрезке болельщики хозяев увидели четыре гола в исполнении своей команды – в них, кстати, уместился дубль Остона Мэттьюза. Но нам куда интереснее Михеев. Сначала он стал автором голевой передачи в моменте с шайбой Тревора Мура, а затем сумел отличиться сам. В итоге россиянин закончил матч с показателем «+1». Шикарный дебют!

У Артема Анисимова и Никиты Зайцева первая игра в составе «Оттавы» откровенно не получилась. Очками там и не пахло, оба ушли в глубокий минус. Анисимову доверили место в третьем звене, где он заработал «-4». Зайцев появился в первой паре, это не уберегло его от «-2».

Юртайкин в первом звене «акул»

Данил Юртайкин – воспитанник «Локомотива», который сумел пробиться в состав «Сан-Хосе» по итогам выставочных матчей. Более того, россиянин завоевал место в первом звене. В матче с «Вегасом» он появился на правом фланге рядом с Тимо Майером и Логаном Кутюром.

Правда, дебют откровенно не получился. «Рыцари» оказались сильнее «акул» и по делу победили. Юртайкин закончил матч с «-1». Несмотря на то, что он был нападающим первого звена, ему не дали поиграть в большинстве. Но вряд ли форвард оказался расстроен.

В этом матче также принимал участие Валентин Зыков. «Вегас» определил его в третье звено с Полом Штястны. Увы, это была слабая тройка «рыцарей» в этой встрече. Именно они пропустили единственный гол хозяев.

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