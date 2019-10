Овечкин забил первый российский гол в сезоне. В НХЛ круто стартовала регулярка

«Сент-Луис» против «Вашингтона», действующий чемпион против предыдущего обладателя Кубка Стэнли. Владимир Тарасенко против Александра Овечкина. Вывеску лучше для стартового матча сезона придумать не могли.

Естественно, перед началом встречи «блюзмены» провели трогательную церемонию, посвященную своей победе в плей-офф. Под своды арены подняли вымпел, напоминающий, что чемпионом 2019 года является именно «Сент-Луис». Понятно, что это дало определенный импульс команде.

Парни Крэйга Беруби со стартового вбрасывания почувствовали игру и к восьмой минуте вели в счете с преимуществом в две шайбы. Фактически первым же броском Брэйдена Холтби пробил Самуэль Блэйз. Было заметно, что «Вашингтон» слегка ошарашен таким началом встречи.

Когда вторую шайбу «Блюз» оформил Алекс Пьетранжело, казалось, что дело запахло разгромом. У соперников были совсем разные эмоции. Если «Сент-Луис» летал по площадке, то «Вашингтон» выглядел потерянным.

Но затем за дело взялся Александр Овечкин. Кому, как не ему, было возвращать свою команду к жизни? На 16-й минуте он получил пас от защитника Джона Карлсона – все ждали, что капитан «столичных» зарядит в касание, но он сделал ложный замах и убрал на нем соперника. К Овечкину тут же бросилось три хоккеиста «Блюз», однако и они остались не у дел. Форвард нанес хитрый кистевой бросок, который стал откровением для вратаря Джордана Биннингтона.

Это 659-я шайба для Овечкина. До знаковой отметки в 700 голов остается забить всего 41. Нападающему по силам сделать это еще до конца февраля. Гол по-настоящему завел «Вашингтон». Преимущество перешло к гостям. Они стали чаще играть в большинстве, что привело к голу Дмитрия Орлова – он мощно пальнул от синей линии.

