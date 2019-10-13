Верните в Сочи Анисина. Уволив тренера, «леопарды» всухую проиграли ЦСКА - Советский спорт
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13 октября 2019 20:35ХоккейДомрачев Владислав

Верните в Сочи Анисина. Уволив тренера, «леопарды» всухую проиграли ЦСКА

В субботу ХК «Сочи» отправил в отставку главного тренера Сергея Зубова, а на следующий день уступил 0:2 обладателю Кубка Гагарина ЦСКА.

Лидер атак армейцев Кирилл Капризов оформил дубль, выбил «сотню» шайб в КХЛ и разменял вторую.

ЗУБОВ МОЖЕТ НЕ ОТПРАШИВАТЬСЯ В ТОРОНТО

Накануне матча с лидером и чемпионом клуб из Сочи уволил главного тренера Сергея Зубова, которого летом приняли в Зал славы. Официальная церемония запланирована на 18 ноября, так что теперь Сергей Александрович может спокойно отправиться в Торонто.

Причину отставки генеральный директор «леопардов» Сергей Воропаев назвал чисто спортивной - команда проиграла семь из последних восьми матчей, опустилась на 10-е место Западной конференции, а тренера не оказалось плана, как выправлять положение.

Решение не все эксперты встретили с пониманием. Ведь «леопарды» ни разу не провалились, а поражения терпели с разницей в одну шайбу. К тому же Зубов, работавший в Сочи, два с хвостиком сезона, вплей-офф пробивался. Скорее вопреки, чем благодаря. При хронических задержках зарплаты и весьма не богатом на громкие имена составе.

Сменщиком Зубова стал его 61-летний ассистент Леонид Береснев. Это защитник-домосед рижского «Динамо», выходивший против великих Бориса Михайлова, Владимира Петрова, Валерия Харламова, Вячеслава Фетисова, ВладиславаТретьяка, Алексея Касатонова, а потом возглавлявший сборную Латвии. В прошлом сезоне он работал в ступинском «Капитане», команде сочинцев в МХЛ.

Воропаев попутно дал понять, что поисками нового главного тренера в клубе не занимаются, нам же остается посмотреть, как справиться Береснев с ролью пожарного.

В соперники на его премьеру в новом статусе судьба подарила ЦСКА, который «леопарды» побеждали лишь единожды в 18-ти матчах. И не при Зубове, а при его предшественнике Вячеславе Буцаеве. Причем не в Сочи, а в Москве.

СОТНЯ КАПРИЗОВА

Но шанс (это ведь не получка или аванс) у Береснева был. В пятницу армия Игоря Никитина подпалила усы «барсам» в Казани – 5:2. Наставник армейцев отметил, что его «солдаты» соскучились по такой интенсивной игре. И вряд ли в нашей олимпийской столице сохранять казанский настрой.

Так оно и получилось. Уже в самом начале игры гости лишились форварда Григоренко, главного бомбардира плей-офф-2019. После попадания шайбы он скрылся в раздевалке и на льду не появлялся. Пришлось вездесущему Капризову выходить в двух звеньях.

В первом периоде «леопарды» немало досаждали вратарю Юханссону и его партнерам. Однако на гол не наиграли. Судьба матча была решена в последние три минуты второго игрового отрезка. За нарушение численного состава хозяев наказал Капризов. Вратарь-новичок «леопардов» Налимов едва не выручил, но чуть-чуть не считается. За 15 секунд до второго перерыва Капризов оформил дубль. Эти шайбы оказались для сильнейшего форварда КХЛ особенными – 100-й и 101-й в КХЛ. Будет чем похвастать перед генеральным менеджером «Миннесоты» Биллом Герином, который собирается в ноябре в Москву на переговоры с задрафтованным «Уайлд» армейцем.

0:2 против ЦСКА – это отложенная смерть. В третьем периоде «леопарды» не сподобились даже на один гол и продлили серию поражений. Скоро ожидается дебют в Сочи нападающего Егора Дугина. Но он отнюдь не снайпер. В отличие от Михаила Анисина, от услуг которого «леопарды» летом отказались. Герой плей-офф-2012, автор первого кубкового гола ХК «Сочи» подписал пробный контракт, но роман не сложился.

А ведь в Сочи его приглашал сам Воропаев. Анисин рассказал, что перенес все тяготы подготовительного периода, режим не нарушал, тем более не уходил в запой. Ему же все нашептывали: «Тебя в любом случае бортанут». Так и произошло.

В сочинском «Большом» на ЦСКА собралась жиденькая зрительская аудитория – 6878 человек. Для сравнения – накануне в Москве на «Амур» пришли больше 10 тысяч болельщиков. Их не обманешь. Они голосуют ногами. Может, стоит вернуть Анисина в Сочи? Это яркий форвард, готовый свернуть горы. И повысить посещаемость «леопардов».

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Верните в Сочи Анисина. Уволив тренера, «леопарды» всухую проиграли ЦСКА В субботу ХК «Сочи» отправил в отставку главного тренера Сергея Зубова, а на следующий день уступил 0:2 обладателю Кубка Гагарина ЦСКА. 13.10.2019 20:35 Хоккей Домрачев Владислав
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