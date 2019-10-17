«Трактору» Кравцов не нужен? Команда из Челябинска потерпела очередное поражение - Советский спорт
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17 октября 2019 21:58ХоккейДомрачев Владислав

«Трактору» Кравцов не нужен? Команда из Челябинска потерпела очередное поражение

СКА уступил 1:2 в Нижнекамске, а «Трактор» - в Подольске 1:3. «Ак Барс» едва не упустил фору 2:0, одолев «Йокерит» только в овертайме. А «Торпедо» в Минске угостило хозяев теннисной баранкой.

КАГАРЛИЦКИЙ ВЕРНУЛСЯ И ПРОИГРАЛ…

- Кагарлицкий должен разыграться, и дела СКА пойдут в горы, - примерно так оценивал перспективы питерских армейцев агент Шуми Бабаев в гостях у «Советского спорта».

Но чтобы разыграться, надо как минимум играть. Бывший же лидер московского «Динамо» пять предыдущих матчей смотрел с трибуны. Что породило слухи об обмене форварда. Однако СКА на официальном сайте клуба назвал эти разговоры «чушью собачьей».

- Мы хорошо провели последние матчи, поэтому решили не менять состав, - внес ясность главный тренер СКА Алексей Кудашов. – А Кагарлицкий шанс обязательно получит.

Однако в Балашихе его команда проиграла. «Авангард», несмотря на чудовищные кадровые потери, весь матч прессинговал и в третьем периоде просто перебегал армейцев. Конечно, забей в концовке начавший о живать Кузьменко – итог мог бы стать другим. Но голы рождаются не ногами, а все-таки руками и головой.

Кагарлицкий вышел в Нижнекамске. В третьем звене с финном Коскирантой и Якуповым, которого в позапрошлое межсезонье приглашали на роль лидера. К слову, когда Кагарлицкий подписал контракт со СКА, новичка на сайте клуба представили ни мало, ни много как игрока сборной России. Такой вот бонус…

«Волки» решили взять не первой свежести армейцев скоростью и напором. Помог хозяевам Бурдасов, усевшись в штрафной бокс на четыре минуты за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Гостям даже пришлось секунд сорок отбиваться втроем. Они выстояли – во многом благодаря безупречным действиям на последнем рубеже вратаря Мельничука, заменившего Хелльберга. Напомним, в прошлом плей-офф шведа-гренадера «съел» наш Шестеркин, который теперь в «Рейнджерс» пытается задвинуть другого шведа – знаменитого Лундквиста.

Почему бы Мельничуку не взять пример со своего уже бывшего одноклубника? Тем более питерского голкипера со сложной судьбой эксперты сравнивают с Шестеркиным.

Однако решительно настроенные хозяева испортили вратарю настроение, забив два гола во втором периоде. Можно, конечно, свалить всю вину на опытного защитника Белова, сделавшего два подарка «волкам», но когда такая богатая на имена атака сподобилась всего на одну заброшенную шайбу (Бурдасов), искать козла отпущения нет смысла.

…А СЕМИН ВЕРНУЛСЯ И ВЫИГРАЛ

«Трактор» приехал в Подольск после домашнего поражения от рижского «Динамо», которое до этого очков на выезде не набирало. Правда, челябинцы сохранили восьмое место на Востоке. Генеральный директор клуба Борис Видгоф отреагировал оперативно – мол, мы на верном пути, состав поменялся на 80 процентов, было много травмированных, доверяем молодежи…

Эти слова воспринимаются, пока твоя команда в зоне плей-офф. Но стоит ей покинуть кубковую восьмерку, как оценка может кардинально поменяться.

Гости много времени провели в зоне «Витязя», однако шайбы влетали в их ворота – одна, вторая, третья... Только на предпоследней минуте гости размочили счет.

Атаке челябинцев очевидно не хватает зубов, злости. В этой ситуации помогло бы возвращение в родные пенаты 20-летенего форварда Кравцова, которого забанили в «Рейнджерс» и даже в их фарм-клубе. После 1 ноября игрок имеет право уехать на стажировку в Европу до конца сезона.

Однако руководство «Трактора» хочет заработать на своем воспитаннике и получить за продажу прав на него 200 миллионов рублей. Понятно, кто может заплатить такие деньжищи.

В свое время Челябинская область нашла средства, чтобы удержать в родной команде Кузнецова. Питер уже готов был купить восходящую звезду.

Тем временем эксперты начали отправлять Кравцова в клубы-олигархи – «Авангард», СКА…

Вернувшийся после серьезной травмы руки капитан «Витязя» Семин отметился ассистом и помог команде одержать победу.

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