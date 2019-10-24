Кучеров доигрался до третьего звена, Василевский остановил Кросби - Советский спорт
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24 октября 2019 08:15ХоккейКостяев Иван

Кучеров доигрался до третьего звена, Василевский остановил Кросби

«Тампа» в тяжелом матче обыграла «Питтсбург».

Как Кучеров оказался в третьем звене?

Матч «Тампы-Бэй» и «Питтсбурга» заставил говорить о себе еще до стартового вбрасывания. Когда болельщики увидели состав, они не могли поверить своим глазам. Лучший бомбардир прошлого сезона, главная звезда «молний» Никита Кучеров оказался в третьем звене. Его партнерами стали Энтони Чирелли и Алекс Киллорн.

В третье сочетание Кучеров угодил еще по ходу не самого удачного матча с «Колорадо», когда тренерский штаб «Тампы» пытался взбодрить команду. То ли наставнику Джону Куперу понравилось, как россиянин действовал вместе с Чирелли и Киллорном, то ли он захотел показать своим лидерам, что неприкасаемых в команде нет, но всю встречу с «пингвинами» Кучеров провел в тройке номер три.

Не сказать, что российский форвард провалился на старте чемпионата. Он и Стивен Стэмкос старались тащить свою команду вперед, набрав на двоих 17 очков. Однако это позволило «Тампе» находиться лишь где-то на границе зоны плей-офф на Востоке. С другой стороны, ругать за такой результат «Лайтинг» точно не стоит. В прошлом сезоне команда бодро прошла регулярку и получила 0-4 в первом раунде плей-офф.

Есть ощущение, что гладкий чемпионат «Тампу» больше не интересует. Команду по итогам сезона устроит только Кубок Стэнли. А он не выигрывается по ходу регулярки. Сейчас «молнии» стараются экономить силы. Вероятно, наступит момент, когда «Тампа» добавит и забронирует себе место в плей-офф.

«Питтсбург» хорош без Малкина

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«Пингвинам» по-прежнему приходится обходиться без Евгения Малкина. Он получил травму несколько недель назад в поединке с «Коламбусом». Тогда он неудачно столкнулся с российским защитником Владиславом Гавриковым.

Несмотря на то, что «Питтсбург» проиграл последние две встречи, он уверенно находился в зоне плей-офф. Команду на своих плечах тащит Сидни Кросби. Капитан «пингвинов» набирает больше очка за игру и готовится выбить очередную сотню в регулярке НХЛ.

Гости не собирались отсиживаться в обороне, но и «Тампа» сходу показала, кто на площадке является хозяином. «Молнии» чаще атаковали на старте встречи и довольно быстро открыли счет. Вратарь Тристан Джарри пропустил от Киллорна, который подставил клюшку под бросок Кучерова. Этому предшествовал длинная атака «молний».

«Тампа» должна была увеличивать преимущество в концовке первого отрезка, однако не сумела реализовать большинство. Тогда «Питтсбург» выручил Джарри. Ответ гостей не заставил себя долго ждать. Оборона «молний» провалилась, когда забивал Брэндон Танев. Он сам создал себе момент и воспользовался бездействием защитников хозяев.

Решающее спасение Василевского

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Затем «Питтсбург» и вовсе вышел вперед. Кросби отдал удобную передачу Джейку Гюнцелю, который вогнал шайбу в сетку. Вратарь Андрей Василевский не сумел выручить свою команду. Здесь стоит отметить и Доминика Симона, который не только протащил шайбу по флангу, но и сделал пас в падении на капитана пингвинов.

В тот момент «Питтсбург» имел реальный шанс, чтобы добить команду Купера. Но Василевский совершил несколько спасений, оставив «Тампу» в игре. Отыгрались молнии в середине заключительного периода. Отличился Седрик Пакетт.

Когда матч неминуемо должен был уйти в овертайм, слово взяли лидеры «молний». За 57 секунд до конца основного времени матча могучий бросок в большинстве получился у защитника Виктора Хедмана.

«Питтсбург» быстро организовал навал и вполне мог спасти матч. На последней секунде Василевский остановил шайбу на линии ворот, хотя «пингвины» уже были готовы праздновать гол. «Показалось, что шайба пересекла линию ворот», – сказал после матча Кросби.

Василевский отразил 34 броска из 36 и стал одной из главных звезд встречи. Помимо крутого спасения в концовке, он также справился с выходом один на один в исполнении Сэма Лафферти.

«Тампа» набрала два очка и ворвалась в зону плей-офф. Сейчас «молнии» на седьмом месте на Востоке. «Питтсбург» потерпел третье поражение кряду. Похоже, вечно выигрывать без Малкина «пингвины» не могут.

ТАБЛО

«Тампа-Бэй» – «Питтсбург» – 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)
Голы: Киллорн (КУЧЕРОВ), Пакетт, Хедман – Танев, Гюнцель

«Оттава» – «Детройт» – 5:2 (1:0, 3:2, 1:0)
Голы: Тирни, Боровецки, Пажо, Даклер, Даклер (НАМЕСТНИКОВ) – Хелм, Бертуцци

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