Кудашов вышел из пике. СКА в Череповце прервал серию поражений

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СКА одержал архисложную победу у зубастой «Северстали» и покончил серией поражений, которая продолжалась пять матчей. «Локомотив» подписал защитника-ветерана Андрея Маркова, форвард Виталий Кравцов вернулся из НХЛ в родной «Трактор», а ХК «Сочи» назвал нового тренера – Александра Андриевского – яркие моменты хоккейного понедельника в обзоре «Советского спорта».

МАРКОВ – В ЯРОСЛАВЛЕ

Еще в субботу защитник-ветеран Андрей Марков после победы «Локомотива» над СКА (4:3 ОТ) отказался общаться с корреспондентом «Советского спорта», передав через представителя клуба, что для начала надо дебютировать. На тот момент у него на руках был пробный контракт. Ожидалось, что 40-летний Марков проведет три матча, после чего будет принято решение, оставлять ли его в команде. Однако в понедельник защитник подписал полноценное соглашение до конца сезона. «Локомотив» стал четвертым российским клубом в его карьере. Воспитанник воскресенского «Химика» дважды выигрывал золото с московским «Динамо» (2000-й, 2005-й), провел половину сезона-2012/13 в чеховском «Витязе», а в 2018-м завоевал Кубок Гагарина с «Ак Барсом».

Как предположил эксперт «Советского спорта» Борис Майоров, на ветерана возложены функции дядьки-наставника номер два. Номер один – партнер Маркова по чемпионскому «Ак Барсу» форвард Александр Свитов, который в последних матчах выводит железнодорожников в качестве капитана команды.

Дебют Маркова за горами. Надеемся, он выйдет на лед уже во вторник в Нижнем Новгороде.

КРАВЦОВ ВОЗВРАЩАЕТСЯ, ЩЕРБАК УХОДИТ

19-летний нападающий системы «Рейнджерс» продолжит карьеру в родном «Тракторе». В Челябинск он едет в командировку, заключив двусторонний контракт до конца сезона. Если уральская команда не пробьется в плей-офф (что весьма вероятно), то Кравцов вернется в НХЛ.

– Трудно понять, почему вокруг этого нападающего так много шума, – удивляется Майоров. – У нас повелось: едва кто-то из молодых выстреливает, как из него СМИ тут же лепят звезду.

Такую развязку истории Кравцова легко можно было спрогнозировать: в прошлом сезоне Виталий ровным счетом ничего не показал – ни в клубе, ни на МЧМ-2019. У нет ни скорости, ни броска, ни пробивной мощи. С таким багажом делать в НХЛ нечего.

Сейчас «Трактор» упал на дно турнирной таблицы Востока. И на Кравцова рассчитывают как на спасителя.

А «Авангард» на форварда Никиту Щербака больше не рассчитывает. Его выставили на драфт отказов. Хотя главный тренер «ястребов» Боб Хартли возмущенно реагировал на слухи о разрыве с 24-летнем форвардом, вернувшемся из НХЛ.

Сначала Щербаку урезали сумму контракта, а теперь отказались от его услуг. Мол, в топ-звенья команды он не попадает, а место в низовых «линиях» – не для него.

СПАСЕТ ЛИ АНДРИЕВСКИЙ ТОНУЩИХ «ЛЕОПАРДОВ»?

Александр Андриевский возглавил ХК «Сочи», который уволил сначала Сергея Зубова, а потом и его сменщика Леонида Береснева. Специалист из Белоруссии, в бытность игроком приглашавшийся в сборную СССР, сделал себе тренерское имя в «Адмирале». «Моряки» под его водительством не только выходили в плей-офф, но и раскрыли немало игроков. Достаточно назвать имя Владимира Ткачева, ныне лидера атак СКА.

По ходу прошлого сезона Андриевский возглавил терпящую поражение за поражением «Сибирь», однако затащить Команду со снежинкой в плей-офф ему не удалось.

Это только с виду новый наставник «леопардов» грозный, на самом деле он мягкий человек, за которого игроки готовы умирать на льду.

Однако состав у сочинцев явно не для плей-офф. Андриевскому придется совершить чудо, чтобы решить задачу.

ТКАЧЕВ ВЫТАЩИЛ СКА

Питерские армейцы прибыли в Череповец с грузом серии из пяти поражений. «Северсталь» тоже последние четыре матча проиграла. Статистика личных встреч «сталеваров» с невскими армейцами – 23 поражения подряд с марта 2012 года – сомнений в исходе борьбы не оставляла. Тем более что команда Алексея Кудашова обнадежила в Ярославле, хоть и уступила «Локомотиву» в овертайме (3:4 ОТ).

Впрочем, наставник «Северстали» Андрей Разин, узнав эти цифры, заявил, что он проигрывал СКА только один раз.

Штаб СКА сделал выводы из поражений – отправил в запас вратаря-неудачника Александра Самонова, сохранил в первом звене Александра Барабанова, опустив в третью пятерку капитана команды Сергея Плотникова, и освежил линию обороны.

Магнус Хелльберг, вызванный в сборную Швеции на Кубок Карьяла, отыграл безошибочно.

Накануне матча клуб из Череповца объявил о подписании контракта с новым тренером по физподготовке – 23-летним бойцом UFC Арманом Царукяном. Во время матча он расположился на скамейке запасных и даже дал флеш-интервью корреспонденту КХЛ ТВ, надевшему по такому случаю дагестанскую шапку-папаху.

– Наша команда играет прекрасно, думаю, она сравняет счет и доведет матч до победы, – заявил Царукян.

К тому моменту хозяева уступали 0:1, но в третьем периоде хозяева навалились на ворота и сквитали счет. В серии буллитов лидерское слово сказал тот самый Ткачев, раскрывшийся у Андриевского в «Адмирале». Обе его попытки оказались результативными. СКА прервал черную серию, «Северсталь» же потерпела пятое поражение подряд.