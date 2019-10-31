Чемпион подарил Новосибирску победу. «Сибирь» выиграла у ЦСКА - Советский спорт
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31 октября 2019 19:35ХоккейДомрачев Владислав

Чемпион подарил Новосибирску победу. «Сибирь» выиграла у ЦСКА

Команда со снежинкой сотворила сенсацию – одержала в день рождения клуба волевую победу над обладателем Кубка Гагарина ЦСКА (2:1), а Павел Дацюк открыл личный голевой счет в «Автомобилисте», который прервал серию поражений.

День презентов

К черту Хэллоуин! Это не наш праздник, а империалистический. В Новосибирске в последний день октября отмечали день рождения «Сибири». Не юбилей, правда. Клуб основан в 1962 году, ему 57. Уже или только?

Визит ЦСКА в такой день – двойной праздник. Для болельщиков Новосибирска хоккей - сродни религии. Пожалуй, нигде на карте КХЛ так яростно не поддерживают любимую команду.

31 октября 1962 года «Сибирь» разгромила в Риге местную «Даугаву» 8:1. А 50-летний юбилей клуб из Новосибирска отпраздновал встречей с ЦСКА, за который в 2012 году играли Павел Дацюк, Александр Радулов, Илья Брызгалов, Михаил Грабовский. Правда, состоялся этот матч 2 декабря. Красно-синие подарили хозяевам лишь ничью в основное время, позволив на последних секундах сравнять счет. Победу по буллитам одержал ЦСКА.

В четверг «Сибирь» еще до стартового вбрасывания стала получать презенты. Кирилл Капризов, Максим Шалунов, Богдан Киселевич, пропустившие несколько предыдущих матчей, вернулись на лед – это ли не подарок?

Удаление ветерана Александра Попова, который и белой мухи не обидит, за блокировку вратаря – еще один, от судей, закрывших глаза на симуляцию финна Харри Сятери. Вскоре хозяева получили супершанс открыть счет – 33 секунды большинства «5 на 3». Этот презент они почему-то не приняли.

А когда на последней минуте первого периода Линден Вей реализовал численное преимущество, бушующий зал притих. В таких случаях ЦСКА редко отпускает соперников.

Но через несколько секунд армеец Максим Шалунов решил сделать своей бывшей команде очередной подарок и в средней зоне отдал сопернику шайбу. Хозяева в момент организовали контратаку. И пока Киселевич, Алексей Марченко и вратарь Илья Сорокин отсчитывали оставшиеся до сирены секунды, сибиряки доставили шайбу в ворота. Такого поворота не ожидал никто.

В середине матча пришел черед подарка от Сорокина. Полузащитник Владимир Первушин бросал от борта в сторону ворот, и шайба затрепыхалась в сетку. Было ощущение, что она просочилась в сетку через дырку. Потому как голкипер-олимпионик вроде бы прикрыл ближний угол. Автора гола партнеры едва не задушили в объятиях. Первушин, от которого голов не очень-то ждут, в недавнем матче с «Магниткой» расколдовал ворота другого олимпийского чемпиона - Василия Кошечкина, правда, могучим щелчком, заложив первый камень в победу «Сибири».

Воодушевленные хозяева не только сушили игру, но и держали чемпионов в напряжении кинжальными контратаками. Однако Сорокин больше подарков не делал. В отличие от Вея. Канадец в третьем периоде сфолил за чужими воротами, присел на две минуты и позволил хозяевам перевести дух. Сибиряки же штрафной бокс больше не посещали.

Армейцы, оккупировав территорию, крайне редко попадали в створ ворот. Лишь треть их бросков дошла до Сятери.

После поражения в Новосибирске наставник «Магнитки» Илья Воробьев признался:

- Теперь понятно, почему «Сибирь» забралась так высоко.

Теперь это наверняка понял и лучший тренер КХЛ прошлого сезона Игорь Никитин, работавший вместе с Дмитрием Юшкевичем с «Сибирью».

- Пропущенная шайба после нашего гола – ключевой момент, от нас ушла позитивная энергия, - прокомментировал поражение Никитин.

Волшебный гол Волшебника

Это случилось на 10-й минуте третьего периода матча в Нур-Султане. Дацюк перехватил шайбу на своей половине. Продвинулся вперед, финтами раскидал в разные стороны Джесси Блэкера и Корбэна Найта и с кистей отправил шайбу в сетку. Харламовский гол от Волшебника!

Эта шайба могла стать победной, но хозяева сравняли счет (3:3). Точку в овертайме поставил капитан «Автомобилиста» Найджел Доус и прервал серию поражений своей команды, растянувшуюся на 7 матчей.

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