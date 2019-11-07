Сыграть за Кудашова! В Хельсинки стартует Кубок «Карьяла» - Советский спорт
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07 ноября 2019 08:57ХоккейДомрачев Владислав

Сыграть за Кудашова! В Хельсинки стартует Кубок «Карьяла»

Сборная России сыграет с хозяевами турнира финнами. Этот матч станет дебютом для Алексея Кудашова в качестве главного тренера национальной команды.

ДЖОКЕР КУЗЬМЕНКО

Во вторник вечером после Дня открытых дверей наша сборная вылетела в Хельсинки и на следующий день провела тренировку на «Хартвалл Арена». Не сможет сыграть на Кубке «Карьяла» нападающий Дмитрий Кагарлицкий, у него травма. Его заменил форвард СКА Андрей Кузьменко, которого первоначально приглашали в олимпийскую сборную на Кубок Германии.

Лишь в последнем перед перерывом матче СКА он разразился первым для себя голом в чемпионате. Кузьменко дважды поразил ворота рижского «Динамо», но его первую шайбу судьи после «киносеанса» отменили, обнаружив офсайд при входе в зону гостей.

На первый взгляд, вызов Кузьменко удивил. Однако главный тренер сборной Алексей Кудашов дал понять:

В последнее время форвард набрал обороты, да и за сборную всегда играл хорошо.

В подтверждение этих слов приведем статистику Кузьменко в сборной в прошлом сезоне – он дебютировал на Кубке «Карьяла» и во втором матче турнира (со шведами) отметился дублем. А на Кубке Первого канала от его клюшки пострадали чехи, которых Андрей тоже огорчил дважды, выходя в четвертом звене. На Шведских играх-2019 Кузьменко опять взялся за чехов и забил им два гола, позволивших одержать победу 3:1. 7 (6+1) очков в 8 матчах Евротура – гроссмейстерский результат для новичка сборной.

Про Кубок «Карьяла» мне сообщили после матча с рижским «Динамо», позвонили и сказали, что я переведен из олимпийской сборной в национальную, - рассказал Кузьменко корреспонденту «Советского спорта» Елене Кузютиной. – Это была приятная неожиданность, это шанс доказать свою состоятельность на льду. Хотя, безусловно, игра за любую сборную большая честь и удовольствие. В Германии у меня много родственников, сестра с семьей. Они немного расстроились, потому что уже собирались на хоккей, просили достать чуть ли не 40 билетов. Теперь помочь им не смогу. Но ничего страшного, будут смотреть матчи из Финляндии.

КАПИТАН БУРДАСОВ

Капитаном сборной назначен Антон Бурдасов, его помощниками Артем Зуб, Рушан Рафиков, Антон Слепышев и Александр Кадейкин.

Едва ли не весь прошлый сезон хоккейная общественность с пеной у рта требовала приглашения Бурдасова в сборную, тренеры говорили, что его сложно вписать в команду. На Шведских играх Бурдасов получил шанс, но воспользоваться им по разным причинам не смог. Теперь ему доверили литеру «С».

Приятно быть капитаном. Но самое важное – помнить, что вне зависимости капитан ты или нет надо помогать сборной добиваться побед, заявил Бурдасов журналистам в Новогорске. – Мое физическое состояние нормальное. Я проходил предсезонку индивидуально. Сейчас уже привык к командным действиям. Не знаю, с кем и как буду играть. Это решают тренеры. Поставят на меньшинство – выйду и сыграю. В сборной без разницы, какую роль исполнять. Главное – играть.

Конечно, меня мотивирует вызов в сборную и капитанство. В СКА каждый игрок по-своему лидер. Готов ли я забить вратарю шведов Хелльбергу, с которым играем за одну команду? Знаю его слабые места не только по этому, но и по прошлому сезону.

Бурдасов дебютировал в сборной на Кубке «Карьяла»-2011 у Зинэтулы Билялетдинова. Тот турнир стал премьерным и для тренера после его второго прихода в национальную команду. Его подопечные одержали победы во всех трех матчах в Хельсинки, что придало уверенности Биллу и его штабу.

Теперь победа как воздух нужна новому наставнику сборной Алексею Кудашову. Успех на Кубке «Карьяла» поднимет его авторитет в глазах болельщиков, неоднозначно реагирующих на «качели» СКА в чемпионате КХЛ. Особенно важна первая игра.

Кстати, и Вячеслав Быков дебютировал в сборной с трех побед на Чешских играх.

А состав-то у сборной финского созыва экспериментальный. Без Сорокина, Капризова, Григоренко, Нестерова, Барабанова, Андронова, Телегина… В Хельсинки сыграет лишь один олимпийский чемпион – защитник Артем Зуб, он же бронзовый призер ЧМ-2019, на лед в Братиславе так и не вышедший. Тревогу вызывает вратарская бригада. Игорь Бобков засветился в сборной только в одном матче – против шведов на ШХИ-2019 и проиграл (2:4). У Ивана Бочарова и вовсе опыта ноль. Причем оба играют за свои клубы хоть и стабильно, но с ошибками.

Президент ФХР Владислав Третьяк заявил в Новогорске, что важно выиграть домашний Кубок Первого канала, не сказав, какую задачу будет решать сборная в Хельсинки. Бороться за победу в каждом матче, как любил повторять легенда Виктор Тихонов? Вряд ли болельщиков удовлетворит такой ответ.

В этой ситуации сложнее всех тренеру. В случае неудачи все шишки посыплются на его голову. А ведь Кудашов как никто другой заслужил назначения в сборную. Он долго и планомерно готовил себя к тренерской профессии. Учился у знаменитых наставников, мотал на ус. Мэтр Владимир Юрзинов-старший может подтвердить. Кудашов ведь один из его лучших учеников. Так пусть парни сыграют в Хельсинки за своего тренера!

СБОРНАЯ РОССИИ НА ТРЕНИРОВКЕ

Вратари – Бочаров, Бобков, Самонов
1-я пятерка Блажиевский – Ожиганов, Окулов – Карнаухов – Слепышев
2-я пятерка Черепанов – Сергеев, Сошников – Кадейкин – Макеев
3-я пятерка Зуб – Рафиков, Бурдасов – Швец-Роговой – Кузьменко
4-я пятерка Мищенко – Шарыпзянов, Жафяров – Семенов – Шумаков
5-я пятерка Дыбленко – Фазылзянов, Каюмов – Алексеев - Кудрявцев

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