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18 ноября 2019 19:00ХоккейСлавин Виталий

«Никто не знает границ его потенциала»

Так после победного гола юниора в субботнем овертайме с «Миннесотой» высказался об Андрее Свечникове Род Бриндамор.

Готов согласиться с главным тренером «Каролины». Этот парень поразил меня еще в прошлом сезоне. Невозможно было поверить, что ему 18 лет. Настолько Андрей уверен в себе, спокоен и рассудителен в любой ситуации. Если он уже сейчас демонстрирует почти идеальный хоккей, что будет через два года, три, пять?..

Живьем я впервые увидел Свечникова в конце прошлого чемпионата в Вашингтоне. Конечно, прежде всего, с особым вниманием я следил за защитником Джейкобом Славиным. Но и за Андреем поглядывал. Та игра не удалась ни юниору, ни его команде – 1:4. Овечкин забил 49-й гол в сезоне, а Кузнецов отчитался ассистентским хет-триком.

Через пару дней клубы сошлись в Северной Каролине, и вот тогда я уже хорошенько рассмотрел Свечникова. Да, «Кэпиталз» снова взяли верх 3:2. Однако в таких случаях говорят – отскочили. Андрей очков не набрал, но именно в тот вечер он меня здорово удивил как статью, так взрослой манерой игры. Партнер в лучшей позиции – отдавал, есть момент самому бросить – заряжал не задумываясь, оппонент полетел его бить – уходил финтом, играя в стенку либо с бортом, либо с… чужими воротами. И все делал настолько легко и естественно, словно десяток лет в НХЛ уже оттрубил.

Ну а затем в плей-офф громыхнула та всем памятная драка. Потрясла в прямом смысле всю Россию. Меня даже пригласил на персональную беседу в Думу Николай Харитонов, занявший второе место на президентских выборах в 2004 году. Депутат-ветеран от КПРФ горячился:

Ну зачем Овечкин избил его! Дал бы пацану леща, чтоб не повадно больше было задираться…

Как бы то ни было, артикулировал Бриндамор юноше задание провоцировать Овечкина или нет, но тот эпизод полностью переломил ход серии. Отвага, самопожертвование русского тинейджера, из-за сотрясения мозга завершившего сезон, сплотили команду. «Вашингтон» сложил чемпионские полномочия в стартовом раунде, а «Каролина», десять лет вообще не игравшая в плей-офф, добралась до финала конференции.

В начале октября мне довелось присутствовать на очередном свидании «Вашингтона» и «Каролины» в матче открытия в сезоне в столице США И снова моему изумлению не было предела. За лето Свечников превратился в настоящего атлета и в 19 лет стал доминирующим форвардом «Харрикейнз». Причем, в отличие от тех же Ковальчука или Овечкина на обеих сторонах площадки. Андрей выходил на лед во все ключевые эпизоды встречи – в неравных составах, в первой смене овертайма. После двух периодов хозяева вели 2:0, но тут инициативу взял на себя воспитанник казанского «Ак Барса». В большинстве Свечников организовал первый ответный гол «Ураганов». Американский Славин восстановил равновесие. На исходе дополнительной пятиминутки Свечников соорудил и победный гол гостей.

После игры я пообщался с героем вечера и увидел чрезвычайно увлеченного своим делом человека. Андрей говорил сплошь правильные вещи:

– старались играть в наш хоккей;
– о драке с Овечкиным забыл;
– нет никакого смысла жить прошлым;
– нужно сосредотачиваться на каждой следующей игре;
– зачем мне подводить партнеров;
– главное – прогрессировать, не останавливаться на месте;
– надо выходить на каждый матч и показывать свою лучшую игру…

Стандартно до банальности? Но по собеседнику было видно, что лично для него это не дежурные слова. Он так и думает. А закончил Свечников, рубанув:

В себе я полностью уверен!

Так что, теперь я воспринимаю как должное все его успехи в новом сезоне:

– первый в истории НХЛ лакросс-гол;
– график более очка за матч – 9 шайб, 13 передач в 20 играх;
– лидерство среди россиян по победным голам – 3;
– лидерство в клубе по результативности;
– третье место после Панарина (23 очка) и Овечкина (24) по результативности среди россиян;
– действующая результативная серия из четырех матчей, в которых он набрал 7 (3+4) очков;
– лидерство по результативности среди игроков драфта-2018, у идущего вторым Куинна Хьюза («Ванкувер») на 8 очков меньше – 14 (2+12).

Остается только один вопрос: где границы таланта этого уникума из Барнаула?..

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