«У нас появилось много друзей». Что сказали тренеры после матча ЦСКА – «Северсталь»

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Разин: Эта победа нам очень поможет

– Встречались с хорошей – и это мягко сказано – командой, никто на нас перед игрой не ставил, в нас не верил, что усугубляло наше положение, – начал наставник «Северстали» Андрей Разин. – Но мы терпели, забили в большинстве, выстояли в меньшинстве… Знаете, много друзей у нас появилось. Всем спасибо.

– Как вы пережили эту серию из десяти поражений?

– Скажу вам, что мы проиграли по всем статьям только «Авангарду», а в остальных матчах – в одну шайбу, в овертайме, по буллитам. У нас очень молодая команда, ей эта победа очень поможет.

Никитин: Сравняли – это позитив

– Не все получается у нас в последнее время, но мы работаем, – заявил рулевой ЦСКА Игорь Никитин. – Нам удалось сравнять счет – это позитивный момент, не хочется останавливаться на негативе.

– Впереди матч с «Витязем» в Подольске, который тоже терпит поражение за поражением…

– Будем готовиться. С учетом ошибок. Не забыли и о поражении от «Витязя» дома.

Марковин: Танцев с бубнами не было

– Готовился к игре, как и обычно. Прорвало! Я долго этого ждал, а то после травмы не мог никак вкатиться. Первый мой гол сегодня – это скорее ЦСКА не повезло, а второй – результат огромного желания выиграть. 10 поражений? Да мы 7 игр из них в овертайме проиграли, очки-то все равно брали. На московских армейцев всегда настрой запредельный, они мастеровитые. Начинаем с чистого листа, надо брать очки. Психология? Да, у нас молодая команда, и некоторые игроки не всегда верят в свои силы. Сегодня доказали всем, что мы тоже чего-то стоим. Приводили ли шаманов? Нет, танцев с бубнами не было! Хорошо, что победили, а то перед болельщиками было стыдно, – сказал автор дубля, нападающий «Северстали» Дмитрий Марковин.

Подъяпольский: Наконец дождался нового шлема

– Мы показали, что у нас есть команда. Поражения очень давили на нас – сами не понимали, почему доходим каждый раз до овертайма, но там не получается. Новый шлем в цветах «Северстали»? Наконец-то дождался его, а то болельщики уже шутили. Просто у мастера возникли семейные проблемы, и важная часть моей экипировки задержалась. Теперь я полностью в желто-черных тонах, – сказал вратарь «Северстали» Владислав Подъяпольский.