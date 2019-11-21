Без Бекстрема «Вашингтон» и Овечкин ни на что не годны?

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Речь не о хитах и мускулах, а собственно – хоккее. «Рейнджерс», занимавшие 29-е место, смотрелись на фоне «Кэпиталз» почти как кудесники из «Гарлем Глобтроттерс» и разгромили фаворитов – 4:1. Неужели на «Вашингтон» так повлияло отсутствие одного-единственного человека?

Впрочем, будем точны. «Столичные» лишились сразу четырех хоккеистов основного состава. В частности, виртуоза меньшинства Карла Хагелина, причем он помещен в список травмированных надолго. Не потому ли хозяева раззабивались в большинстве? Реализовали две попытки из трех – оба раза это сделал Артемий Панарин, хотя до этого три матча Синие рубашки вообще не могли использовать лишнего.

За бортом также остались два ролевика-чернорабочих Ник Дауд и Гарнет Хатавэй. Причем если первый выбыл по состоянию здоровья, то второй – просто по смехотворной причине.

Помните, в предыдущем туре Хатавэй бросился на подмогу Брендану Лейпсику, которого на глазах судей избивали три игрока «Анахайма»? Гарнету тоже пришлось сражаться с превосходящими силами противника – с Грантом и Ритчи, а затем с Ритчи и Гудбрансоном. В честном бою в обоих случаях Хатавэй вышел победителем. Но Гудбрансон, когда Хатавэя спеленали арбитры, засадил ему кулаком в челюсть. Вашингтонец в ответ презрительно плюнул, но не в лицо Гудбрансону, а в живот, за что получил матч-штраф. НХЛ посчитала, что этого мало. Созвала специальные слушания и выписала Хатавэю три матча дисквалификации. Вот так: кокаин Кузнецова лига приравняла к плевку. В то время как ИИХФ отстранила Евгения от своих соревнований на четыре года!

Но главная потеря, конечно, Никлас Бекстрем. Верный оруженосец Ови пропустил за последние четыре чемпионата лишь четвертую игру! А всего из 12 полных сезонов в НХЛ швед от звонка до звонка отыграл семь. Надолго покидал строй Бекстрем только однажды, когда в регулярке-2011/12 не участвовал в 40 матчах из 82. Как это отразилось на Овечкине? А вот как: из 14 полных сезонов тот по результативности оказался худшим – 65 (38+27) очков в 78 матчах. Когда же в следующем усеченном из-за локаута чемпионате Никлас вернулся в основу, русский капитан снова мгновенно превратился в Александра Великого, выйдя на график более очка за игру – 56 (32+34) в 48 встречах.

В четверг в «Медисон Сквер Гарден» менеджмент клуба из столицы США получил новое подтверждение, что Ови без Ники – другой человек, а «Вашингтон» - другая команда.

Сразу просело и меньшинство, и большинство, где Бекстрема заменял Эллер или Уилсон. Варианты розыгрыша свелись практически к единственному – накат Кузнецова справа на ворота. Ну да, один раз Женя именно так численный перевес и использовал. Но против какого меньшинства гости атаковали? Одного из самых дырявых в НХЛ! «Рейнджерс» сейчас по этому показателю в лиге четвертые с конца!

Наиболее тревожное, однако, для боссов «Кэпиталз» другое - снижение до нуля КПД самой страшной пушки современности. Это невероятно! В «Медисон Сквер Гарден» Овечкин сподобился на один бросок при норме 4,67 за игру в нынешнем сезоне и 4,82 - за карьеру. Зато Александр преуспел в смачных хитах – шесть штук наштамповал. Больше лишь у его телохранителя Уилсона – 8. Хорошее в принципе дело – в рамках правил устрашать соперника. Но крушить-ломать занятие нехитрое. С этим любой узкоспециализированный боец типа Лейпсика с зарплатой 700 тысяч долларов в год справится. 124 миллиона за 13 лет Ови платят за его снайперский дар, а с одним броском за 60 минут о полтиннике шайб за сезон можно и не заикаться.

Словом, хозяевам «Вашингтона» хочешь не хочешь, а придется идти на условия Бекстрема, когда после этого сезона у него завершится десятилетний контракт с клубом. Может, оттого у Овечкина и не ладится игра в сборной России, ибо рядом нет шведского Коли?..