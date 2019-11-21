Без Бекстрема «Вашингтон» и Овечкин ни на что не годны? - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 ноября 2019 13:00ХоккейСлавин Виталий

Без Бекстрема «Вашингтон» и Овечкин ни на что не годны?

Лидер чемпионата здорово удивил на редкость беззубой игрой в Нью-Йорке против аутсайдеров с Бродвея.

Речь не о хитах и мускулах, а собственно – хоккее. «Рейнджерс», занимавшие 29-е место, смотрелись на фоне «Кэпиталз» почти как кудесники из «Гарлем Глобтроттерс» и разгромили фаворитов – 4:1. Неужели на «Вашингтон» так повлияло отсутствие одного-единственного человека?

Впрочем, будем точны. «Столичные» лишились сразу четырех хоккеистов основного состава. В частности, виртуоза меньшинства Карла Хагелина, причем он помещен в список травмированных надолго. Не потому ли хозяева раззабивались в большинстве? Реализовали две попытки из трех – оба раза это сделал Артемий Панарин, хотя до этого три матча Синие рубашки вообще не могли использовать лишнего.

За бортом также остались два ролевика-чернорабочих Ник Дауд и Гарнет Хатавэй. Причем если первый выбыл по состоянию здоровья, то второй – просто по смехотворной причине.

Помните, в предыдущем туре Хатавэй бросился на подмогу Брендану Лейпсику, которого на глазах судей избивали три игрока «Анахайма»? Гарнету тоже пришлось сражаться с превосходящими силами противника – с Грантом и Ритчи, а затем с Ритчи и Гудбрансоном. В честном бою в обоих случаях Хатавэй вышел победителем. Но Гудбрансон, когда Хатавэя спеленали арбитры, засадил ему кулаком в челюсть. Вашингтонец в ответ презрительно плюнул, но не в лицо Гудбрансону, а в живот, за что получил матч-штраф. НХЛ посчитала, что этого мало. Созвала специальные слушания и выписала Хатавэю три матча дисквалификации. Вот так: кокаин Кузнецова лига приравняла к плевку. В то время как ИИХФ отстранила Евгения от своих соревнований на четыре года!

Но главная потеря, конечно, Никлас Бекстрем. Верный оруженосец Ови пропустил за последние четыре чемпионата лишь четвертую игру! А всего из 12 полных сезонов в НХЛ швед от звонка до звонка отыграл семь. Надолго покидал строй Бекстрем только однажды, когда в регулярке-2011/12 не участвовал в 40 матчах из 82. Как это отразилось на Овечкине? А вот как: из 14 полных сезонов тот по результативности оказался худшим – 65 (38+27) очков в 78 матчах. Когда же в следующем усеченном из-за локаута чемпионате Никлас вернулся в основу, русский капитан снова мгновенно превратился в Александра Великого, выйдя на график более очка за игру – 56 (32+34) в 48 встречах.

В четверг в «Медисон Сквер Гарден» менеджмент клуба из столицы США получил новое подтверждение, что Ови без Ники – другой человек, а «Вашингтон» - другая команда.

Сразу просело и меньшинство, и большинство, где Бекстрема заменял Эллер или Уилсон. Варианты розыгрыша свелись практически к единственному – накат Кузнецова справа на ворота. Ну да, один раз Женя именно так численный перевес и использовал. Но против какого меньшинства гости атаковали? Одного из самых дырявых в НХЛ! «Рейнджерс» сейчас по этому показателю в лиге четвертые с конца!

Наиболее тревожное, однако, для боссов «Кэпиталз» другое - снижение до нуля КПД самой страшной пушки современности. Это невероятно! В «Медисон Сквер Гарден» Овечкин сподобился на один бросок при норме 4,67 за игру в нынешнем сезоне и 4,82 - за карьеру. Зато Александр преуспел в смачных хитах – шесть штук наштамповал. Больше лишь у его телохранителя Уилсона – 8. Хорошее в принципе дело – в рамках правил устрашать соперника. Но крушить-ломать занятие нехитрое. С этим любой узкоспециализированный боец типа Лейпсика с зарплатой 700 тысяч долларов в год справится. 124 миллиона за 13 лет Ови платят за его снайперский дар, а с одним броском за 60 минут о полтиннике шайб за сезон можно и не заикаться.

Словом, хозяевам «Вашингтона» хочешь не хочешь, а придется идти на условия Бекстрема, когда после этого сезона у него завершится десятилетний контракт с клубом. Может, оттого у Овечкина и не ладится игра в сборной России, ибо рядом нет шведского Коли?..

Дмитрий Кудряшов: Ковалев ничего опасного для Альвареса не сделал Российский боксер первого тяжелого веса (90,7 кг) Дмитрий Кудряшов подвел итоги встречи, в которой россиянин Сергей Ковалев проиграл титул чемпиона в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBO мексиканцу Саулю Альваресу. 03.11.2019 11:15 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Тренер Сауля Альвареса Эдди Рейносо: Мы не покупаем бои или противников Ковалев – о бое с Альваресом: Те, кто поставил на мою победу – профаны (видео) Бивол надеется провести бой с Альваресом
Сергей Шахрай: Я не выдержал и сказал Жуку: «У тебя больше кататься не буду» Вторая часть увлекательного интервью. 16.11.2019 09:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Круче Свечникова только Ковальчук. Топ-5 российских юниоров в ХХI веке Александр Овечкин и Евгений Малкин так давно играют за океаном, что навскидку кажется – именно они должны возглавлять этот рейтинг. 18.11.2019 13:30 Хоккей Славин Виталий
Денисенко, Хованов, Романов, Мифтахов… С таким составом Брагин фаворит МЧМ Несмотря на поражение в Суперсерии-2019, мы с оптимизмом смотрим в будущее – наша «молодежка» поедет в Чехию на молодежный чемпионат мира одним из главных претендентов на золотые медали. 18.11.2019 09:00 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Данила Галенюк: Поехал поздравлять Ткачева, а по арене объявили, что забил я Завгородний пропустит до трех месяцев и не сыграет на молодежном чемпионате мира Билялов, Галенюк и Ландер признаны лучшими игроками недели
Дмитрий Булыкин: В «Аяксе» Эриксен любил повеселиться Бывший форвард сборной России вспомнил совместные выступления за амстердамский клуб с Кристианом Эриксеном – лидером датчан, которые стали первым из трех соперников нашей команды по группе Евро-2020. 20.11.2019 10:04 Футбол Григорьевская Юлия
Такая Медведева сборной не помешает. Делаем выводы из московского Гран-при Оснований быть довольной своим выступлением на Гран-при России у Евгении Медведевой даже побольше, чем у победительницы турнира Александры Трусовой. 17.11.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
ЦСКА не хватило двух быстрых голов. Чемпион дожал «Витязь» лишь в овертайме «Ак Барс» со своим блистательным капитаном Данисом Зариповым продолжает сокрушать соперников, лидер снайперской гонки чемпионата Никита Сошников помог «Салавату Юлаеву» одержать победу после двух гостевых поражений, а «Спартак» в Мытищах одолел в буллитной перестрелке «Локомотив». 20.11.2019 22:56 Хоккей Домрачев Владислав
Старых отвели роль Игнашевича. Скандал в биатлонном мире, едва начавшись, сошел на нет Во вторник состоялось Правление СБР, на котором было решено больше не отступать от утвержденных критериев отбора в сборные команды России, после чего в состав сборной включили Екатерину Глазырину, а Ирина Старых пока поедет на этап Кубка IBU. 20.11.2019 21:47 Биатлон Волохов Юрий
«Никто не знает границ его потенциала» Так после победного гола юниора в субботнем овертайме с «Миннесотой» высказался об Андрее Свечникове Род Бриндамор. 18.11.2019 19:00 Хоккей Славин Виталий
Ковалева жестоко нокаутировали. Альварес отобрал титул у россиянина (видео) «Советский спорт» рассказывает о ходе поединка. 03.11.2019 09:45 Бокс Усачев Владислав
Новости
13:47 Футбол Моуринью не получит денег на зимние трансферы
13:39 Футбол Ибрагимович может заработать в «Милане» шесть миллионов евро за полтора года
13:29 Футбол Диего Коста пропустит три месяца
13:10 Футбол Доменико Тедеско: Три карточки в пяти матчах – это много
13:10 Теннис Сборная России досрочно вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса
12:53 Футбол Доменико Тедеско: Лимит – не проблема, у нас хорошая команда
12:43 Футбол Доменико Тедеско: Главное для молодых игроков – терпение
12:30 Футбол Доменико Тедеско: Неправда, что я не рассчитываю на Гулиева и Рассказова
12:26 Футбол Роман Шаронов: Перед игрой с «Зенитом» особое внимание уделяли стандартам
12:17 Баскетбол Пау Газоль: С сегодняшнего дня я перестаю быть игроком «Портленда»
12:00 Баскетбол Димитрис Итудис: ЦСКА не хватало собранности и хороших решений
11:41 Хоккей «Калгари» вызвал Елесина из АХЛ
11:27 Хоккей Андрей Николишин: Молодежный хоккей сильно коррумпирован
11:14 Футбол Моуринью намерен вернуть Бэйла в «Тоттенхэм»
10:54 Футбол «Барселона» включилась в гонку за подписание Почеттино
10:37 Футбол СМИ: в Турции пропал российский форвард клуба «Анкарагюджю»
10:22 Хоккей Кэри Прайс: «Монреаль» провел хороший матч, просто не был за это вознагражден
10:07 Хоккей Евгений Кузнецов: Сложно, когда ты попадаешь в перекладину, потом еще раз, а затем соперник забивает
09:49 Футбол Юрий Жирков: Знаем, как действуют бельгийцы, но противопоставить им что-то будет крайне тяжело
09:30 Футбол Юрий Жирков: Последний ли это отборочный турнир в сборной для меня? Не знаю
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array