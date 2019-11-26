Шнур и Горький вдохновили Панарина на свою птичку - Советский спорт
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26 ноября 2019 13:12ХоккейСлавин Виталий

Шнур и Горький вдохновили Панарина на свою птичку

Самый откровенный спортсмен России впервые в «Рейнджерс» набрал три очка, повторил рекорд Павла Буре, нацелился на достижение Яромира Ягра, а первую звезду победного матча с «Миннесотой» (3:2 ОТ) отметил резким ударом вверх левой ногой.

«The High Kick – торговая марка Артемия Панарина», - тут же отреагировал твиттер нью-йоркского клуба.

Твердо и неуклонно «Синие рубашки» с Бродвея перехватывают у «Столичных» с Капитолийского холма титул самой популярной в России команды НХЛ. Если в «Вашингтоне» Овечкина жизнь течет тихо и размеренно по давно установленным Александром Великим правилам и обычаям, то у «Нью-Йорка» что ни матч, то шквал, ураган, триллер, а теперь еще и тайский бокс.

«ОН КАЖДЫЙ ДЕНЬ НА РАБОТЕ»

Остается только поаплодировать боссам «Рейнджерс», которые минувшим летом не поскупились и сорвали куш на трансферном рынке: за 80 с лишним миллионов долларов подписали выпускника школы боевых искусств чеховского «Витязя».

Впрочем, судьба Панарина была предопределена, когда глава легендарного американского клуба Джеймс Долан решил уволить с поста президента Глена Сатера. Всем прекрасно известный по чемпионскому «Эдмонтону» специалист отработал на Манхэттене почти 20 лет и… ничего не добился. Если не считать выхода в финал Кубка Стэнли-2014. Но при этом семь раз команда вообще в плей-офф не попадала. Кого только Сатер не рекрутировал – Павла Буре и Марка Мессье, Эрика Линдроса и Яромира Ягра, Тео Флери и Валерия Каменского, Брендана Шэнахэна и Микаеля Нюландера, Скотта Гомеса и Криса Друри, Мариана Габорика и Бреда Ричардса – все тщетно.

Сатера заменил Джон Дэвидсон, в прошлом вратарь «Рейнджерс», а потом эксперт на ТВ. А пришел он из… «Коламбуса». Именно Дэвидсон выдернул в «Блю Джекетс» Панарина из «Чикаго», где почему-то решили, что без Патрика Кейна уралец ничего не стоит, а теперь взял его с собой в столицу мира.

- Артемий постоянно нацелен на победу. В самые ответственные моменты он стремится помочь команде. Ему не нужны выходные. Иначе говоря, Панарин каждый день будет на работе. С ним не возникнет проблем, - прокомментировал новый президент ньюйоркцев заключение с 27-летним россиянином второго по сезонной зарплате контракта во всей НХЛ – 11,64 млн на семь лет.

И он, действительно, каждый день на работе!

БЕРЕГИСЬ, ЯРОМИР!

В 22 проведенных матчах лишь в четырех ушел без очков. Но уже в одиннадцати набрал не менее двух баллов! Это рекордный график: если Артемий сохранит темп, соберет 40 таких игр за сезон. Высшее достижение пока принадлежит Яромиру Ягру – 37 мультиочковых матчей.

По интенсивности труда Артемий уже нагнал образцового пахаря Павла Буре. Три передачи во вторник в «Мэдисон Сквер Гардене» зафиксировали восьмой матч с не менее чем двумя очками на отрезке в 10 туров. Русской ракете подобное удалось 17 лет назад, когда он только перебрался на Манхэттен из Флориды.

Что придает еще большую весомость продуктивности Панарина – показатель полезности «плюс 11». Для сравнения: у Каапо Какко – минус 13?! В отрицательной зоне еще девять человек, то есть полкоманды! А больше «плюс 6» лишь у бывшего и настоящего партнеров Артемия по звену – Павла Бучневича (+7) и Райана Строма (+8).

В этом – отсутствии напарника соответствующего класса – главная сейчас проблема «Рейнджерс». Возможно, ее решит возвращение травмированного Мики Зибанежада. Швед уже вовсю тренируется и скорее всего в четверг вернется в основу, когда в гости пожалует «Каролина» Андрея Свечникова.

КТО, ЕСЛИ НЕ ЗИБАНЕЖАД?

Но пока четко видно, как Панарину тяжело одному все тянуть. Особенно в большинстве. Ведь ему приходится и шайбу в зону атаки заводить, и всю распасовку на себя брать, и ван-таймером из офиса № 8 комбинации завершать. Сравните с функционалом самого Ови. У Великой восьмерки одна кнопка: встать в левом круге вбрасывания – и ждать, ждать, ждать, а потом как бабахнуть!

В поединке с «Миннесотой» это одиночество Панарина особенно резало в глаз. Сколько его разрезающих передач в большинстве загубил один только Какко! Порой хотелось кричать:

- Да бросай сам, Артемий!

Но он всегда стремится искать лучшее продолжение. Ему бы на правый край финишера типа Никиты Кучерова! Смотрите, кто в лидерах чемпионата. Клубы либо с ярко выраженной ударной тройкой - как в «Бостоне», «Вашингтоне» или «Каролине». Либо с убойным дуэтом форвардов – как в «Эдмонтоне», «Питтсбурге» или «Далласе».

Ждем, словом, Зибанежада, а там посмотрим. Уверен, Дэвидсон лучше всех понимает положение, и при необходимости найдет вариант обмена, чтоб заполучить голеадора. В «Коламбусе» он это доказал.

Но при чем здесь Шнур и Максим Горький, спрашиваете? Да просто летом на острове Капри, где любил отдыхать пролетарский писатель, под «Влево-вправо крутим гайки» предводителя «Ленинграда» Панарин в танце с Бобровским научился у закадычного приятеля тому самому хай-кику, о чем отчитался в своем инстаграме.

На прошлой неделе, сделав дубль в ворота «Вашингтона», Артемий впервые продемонстрировал «Мэдисон Сквер Гардену» свой высокий удар, видимо, передав привет земляку Евгению Кузнецову, чья птичка в тот вечер так и не запорхала (4:1 в пользу хозяев).

После победы над «Миннесотой» уралец повторил хай-кик, когда его как первую звезду игры вызвали на лед поприветствовать восторженную публику. Пора маркетологам клуба заказать для детишек баблхед Панарина в позе Джеки Чана.

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