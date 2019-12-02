Барабанная дробь. СКА вырвал победу благодаря хет-трику Барабанова - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
02 декабря 2019 22:45ХоккейДомрачев Владислав

Барабанная дробь. СКА вырвал победу благодаря хет-трику Барабанова

Питерцы продолжили триумфальное шествие, начатое еще до Кубка «Карьяла». Их победа над чемпионом (4:2) стала для них девятой подряд. СКА возглавил турнирную таблицу Западной конференции.

КУДА ПРОПАЛ АСКАРОВ?..

Премьера в КХЛ 17-летнего вратаря СКА и молодежной сборной России Ярослава Аскарова прошла на ура. Победой (4:2) невские армейцы во многом обязаны своему дебютанту. Ему аплодировал даже скупой на похвалу босс клуба Роман Ротенберг.

Однако в турне по маршруту Рига – Москва юниора не взяли. В СКА дозируют его нагрузку на взрослом уровне. А ведь так хотелось увидеть Аскарова в матче с чемпионом. Справится ли?

К слову, ленинградский бриллиант Евгений Белошейкин в форме ЦСКА первое свое дерби с «Динамо» провалил. Красно-синие в десятых числах ноября 1984 года проиграли 4:5, и Виктор Тихонов надолго усадил 18-летнего голкипера в запас. Но уже в следующем сезоне Белый – так называли Белошейкина – не только вытеснил из основы Александра Тыжных, но и стал первым номером на ЧМ-1986 в Москве.

Того же хочется пожелать и Аскарову, которого ждет молодежное первенство мира в Чехии.

А на ЦСКА штаб гостей бросил Александра Самонова, обмененного из «Витязя». В начале сезона он здесь, на «ЦСКА Арене» остановил обладателей Кубка Гагарина – подмосковная команда одержала волевую победу 2:1. Особенно восхитил его сэйв в первом периоде, когда он справился с броском Кирилла Капризова, лежа на льду. Лидер атак москвичей аж за голову схватился.

Самонову придется соперничать с Ильей Сорокиным, успешно отыгравшим оба матча в Санкт-Петербурге. Напомним, ЦСКА одолел СКА 3:0 и 3:2 по буллитам.

БАРАБАНОВ vs ТОЛЧИНСКИЙ: ГОЛ ЗА ГОЛ

СКА прибыл в столицу со щитом. После серии из восьми побед, с твердым желанием продлить ее. Несмотря на травмы. Лазарет команды Алексея Кудашова не пустеет. К выбывшим Ткачеву, Швецу-Роговому, Мельничуку, Рундбладу присоединился защитник-олипионик Зуб.

Из звена финского созыва остались Бурдасов и Кузьменко. Приглашение последнего на Кубок «Карьяла» вдохнуло в форварда новый силы. Теперь свои фирменные «улитки» он старается завершить броском. Вот и в этом матче Кузьменко вылез из-за ворот на пятачок, но промахнулся.

А еще один герой Пхенечхана-2018 Барабанов ныне показывает свой лучший хоккей. Покончив с разговорами скептиков, что зауженные коробки не для его коньков. В первом периоде он трижды оказывался на огневой позиции и с третьей попытки поразил цель, неотразимо бросив с кистей из-под коньков Толчинского. Голом ответив на его гол.

Хозяева открыли счет после контратаки, начатой ветераном Поповым. Он выгрыз у борта шайбу и бережно выложил ее под бросок. «Десятка» ЦСКА, герой недавнего интервью в «Советском спорте» не промахнулся.

В среду обещали объявить состав сборной на Кубок Первого канала. Думается, многие армейцы попадут в заветный список Алексея Кудашова. А в СКА в его штабе появилось новое лицо – тренер Андрей Козырев, успешно работающий с молодежью, в частности с юниорской сборной U17. В 2002-м этот защитник мелькнул в ХК ЦСКА Тихонова, ограничившись одной игрой. После нее собрал вещи и по-английски покинул команду.

Вчера на лед вышли сразу несколько кандидатов в молодежную сборную – москвичи Романов и Соркин, питерцы Кирилл Марченко и Галенюк.

На них слетелись скауты и представители клубов НХЛ. Обработка наших звездочек идет полным ходом.

СПИНА ПОДВЕЛА, А БОРТ ПОМОГ

К сожалению, в тяжелый понедельник суперхоккею помешал весьма посредственный футбол. ЦСКА Виктора Ганчаренко принимал тульский «Арсенал» и оттянул часть болельщиков. После перерыва гости стали чаще контролировать шайбу, но пропустили в контратаке. После броска Вея шайба от вратаря Самонова срикошетировала в спину опытного защитника Белова и отскочила в сетку. Гол-аналог тому, что забил «Зенит» в матче со «Спартаком».

Хозяева на волне успеха едва не увеличили преимущество, но помешал голкипер и неточность в завершающей стадии.

СКА свой шанс использовал на все 200 процентов. Кузьменко в ворота не попал, но плохой бросок превратился в роскошный пас. Шайбу, отскочившую от лицевого борта на дальний пятачок, в касание заколотил в сетку… Белов. Может, родные стены и помогают, а вот борт – не всегда. Хозяева даже не стали мелочиться и брать запрос на помеху вратарю. Между прочим, во втором матче соперников в схожей ситуации не засчитали гол Григоренко, когда Рундблад не выпускал из площади ворот Капризова.

Дело шло к овертайму, но категорически против был Барабанов. На полном ходу он резко дал по тормозам, освободившись от капитана ЦСКА Нестерова, и отправил шайбу в домик Сорокина. От лучшего вратаря прошлого сезона, похоже, отвернулся фарт.

Барабанов же еще забил в пустые ворота и оформил хет-трик.

СКА впервые победил ЦСКА в Парке легенд, а Кудашов – Игоря Никитина.

Высокие технологии при подготовке к зиме: от биатлона до автомобиля Зима уже не за горами и представители зимних видов спорта вовсю начали готовиться к сезону. А как может быть иначе, ведь спортсменам нужно заранее набрать форму, чтобы показывать лучшие результаты на внутренних и международных соревнованиях. 11.11.2019 08:00 Биатлон
Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Шипачев и Яшкин попали в лапы «барсов». «Ак Барс» уверенно победил «Динамо» Лидер чемпионата показал, что домашнее сухое поражение от «ХК «Сочи» – досадная осечка. 01.12.2019 20:15 Хоккей Домрачев Владислав
Кихира готовит ответный удар. Она заявила четверной на этап Гран-при в Саппоро В пятницу рано утром по московскому времени в Японии начнется шестой и последний из отборочных турниров Гран-при-2019. 21.11.2019 08:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Наталья Бестемьянова: Ханю и Чен недосягаемы для других фигуристов Бестемьянова объяснила, почему Тарасова и Морозов не попали в финал Гран-при Татьяна Навка: Думаю, скоро в исполнении Косторной будут и четверные прыжки
Барабанная дробь. СКА вырвал победу благодаря хет-трику Барабанова Питерцы продолжили триумфальное шествие, начатое еще до Кубка «Карьяла». Их победа над чемпионом (4:2) стала для них девятой подряд. СКА возглавил турнирную таблицу Западной конференции. 02.12.2019 22:45 Хоккей Домрачев Владислав
У Косторной – золото, они с Загитовой – в финале Гран-при. А Кихира струсила На последнем этапе серии Гран-при в Саппоро Алена Косторная и Алина Загитова заняли первое и третье места. Обе вышли в финал, где выступят четыре россиянки. 23.11.2019 14:30 Фигурное катание Тигай Лев
Юрий Семин: Можно назвать много компонентов, в которых соперник нас переиграл Главный тренер «Локомотива» после поражения в столичном дерби с «Динамо» согласился с мнением, что в этой встрече его подопечные не бились до финального свистка. 01.12.2019 20:30 Футбол Мощенко Захар
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
Владимир Драчев: Наши биатлонисты будут выступать под российским флагом Накануне старта нового сезона президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев собрал пресс-конференцию, на которой подробно рассказал, как развивается биатлон в российских регионах. 27.11.2019 20:30 Биатлон Волохов Юрий
Новости
23:24 Футбол Голкипер «Ливерпуля» Алисон выиграл трофей имени Льва Яшина (видео)
23:23 Хоккей Алексей Кудашов: Девять побед СКА подряд – следствие того, что мы подтянули физику
23:11 Футбол Александр Бубнов: Мы стали свидетелями типичного домашнего поражения ЦСКА этой осенью
23:03 Футбол Де Лигт признан лучшим молодым футболистом в 2019 году
22:50 Хоккей Кирилл Капризов: Мне тоже показалось, что Сорокина сдвинули, это нарушение…
22:49 Хоккей Александр Барабанов: Гол есть гол, г..ном не пахнет!
22:47 Футбол Тедеско оштрафовал Ананидзе и Мельгарехо за стычку в матче с «Зенитом»
22:33 Баскетбол Димитрис Итудис: Проигрывать никто не хочет, но поражения иногда полезны
22:32 Футбол Матвеев – о матче с «Тамбовом»: «Краснодару» не хватило эмоций
22:17 Футбол Виктор Гончаренко: «Арсенал» забил при первой же возможности
22:04 Хоккей СКА одолел ЦСКА и возглавил таблицу Западной конференции
22:02 Баскетбол УНИКС одержал победу над ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ
21:59 Футбол Игорь Черевченко: С ЦСКА отдали мяч, искали свободные зоны
21:49 Футбол Стадион «Атлетико» могут дисквалифицировать за выкрики в адрес Гризманна
21:22 Футбол ЦСКА на своем поле уступил «Арсеналу»
21:20 Футбол Источник: Дзюба и «Зенит» договорились о продлении контракта
21:06 Олимпиада Александр Жуков: Спорт в нашей стране нуждается в квалифицированных управленцах
21:02 Футбол «Золотой мяч»-2019. Де Йонг – 11-й, Азар – 13-й, Гризманн – 18-й
20:58 Баскетбол «Химки» обыграли «Нижний Новгород», Швед набрал 23 очка
20:53 Хоккей Цулыгин – об игре против «Йокерита»: Очень обидно проигрывать такие матчи
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
Гильотина для ОВОС: власти уже не прочь загубить всю природу ради строек и свалок
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Бронекатер БК-31 восстановлен, но на дне Волги ещё покоятся сотни военных кораблей
Алексей Трубачев: «Удмуртия станет крупнейшим полигоном опасных отходов»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика