Барабанная дробь. СКА вырвал победу благодаря хет-трику Барабанова

КУДА ПРОПАЛ АСКАРОВ?..

Премьера в КХЛ 17-летнего вратаря СКА и молодежной сборной России Ярослава Аскарова прошла на ура. Победой (4:2) невские армейцы во многом обязаны своему дебютанту. Ему аплодировал даже скупой на похвалу босс клуба Роман Ротенберг.

Однако в турне по маршруту Рига – Москва юниора не взяли. В СКА дозируют его нагрузку на взрослом уровне. А ведь так хотелось увидеть Аскарова в матче с чемпионом. Справится ли?

К слову, ленинградский бриллиант Евгений Белошейкин в форме ЦСКА первое свое дерби с «Динамо» провалил. Красно-синие в десятых числах ноября 1984 года проиграли 4:5, и Виктор Тихонов надолго усадил 18-летнего голкипера в запас. Но уже в следующем сезоне Белый – так называли Белошейкина – не только вытеснил из основы Александра Тыжных, но и стал первым номером на ЧМ-1986 в Москве.

Того же хочется пожелать и Аскарову, которого ждет молодежное первенство мира в Чехии.

А на ЦСКА штаб гостей бросил Александра Самонова, обмененного из «Витязя». В начале сезона он здесь, на «ЦСКА Арене» остановил обладателей Кубка Гагарина – подмосковная команда одержала волевую победу 2:1. Особенно восхитил его сэйв в первом периоде, когда он справился с броском Кирилла Капризова, лежа на льду. Лидер атак москвичей аж за голову схватился.

Самонову придется соперничать с Ильей Сорокиным, успешно отыгравшим оба матча в Санкт-Петербурге. Напомним, ЦСКА одолел СКА 3:0 и 3:2 по буллитам.

БАРАБАНОВ vs ТОЛЧИНСКИЙ: ГОЛ ЗА ГОЛ

СКА прибыл в столицу со щитом. После серии из восьми побед, с твердым желанием продлить ее. Несмотря на травмы. Лазарет команды Алексея Кудашова не пустеет. К выбывшим Ткачеву, Швецу-Роговому, Мельничуку, Рундбладу присоединился защитник-олипионик Зуб.

Из звена финского созыва остались Бурдасов и Кузьменко. Приглашение последнего на Кубок «Карьяла» вдохнуло в форварда новый силы. Теперь свои фирменные «улитки» он старается завершить броском. Вот и в этом матче Кузьменко вылез из-за ворот на пятачок, но промахнулся.

А еще один герой Пхенечхана-2018 Барабанов ныне показывает свой лучший хоккей. Покончив с разговорами скептиков, что зауженные коробки не для его коньков. В первом периоде он трижды оказывался на огневой позиции и с третьей попытки поразил цель, неотразимо бросив с кистей из-под коньков Толчинского. Голом ответив на его гол.

Хозяева открыли счет после контратаки, начатой ветераном Поповым. Он выгрыз у борта шайбу и бережно выложил ее под бросок. «Десятка» ЦСКА, герой недавнего интервью в «Советском спорте» не промахнулся.

В среду обещали объявить состав сборной на Кубок Первого канала. Думается, многие армейцы попадут в заветный список Алексея Кудашова. А в СКА в его штабе появилось новое лицо – тренер Андрей Козырев, успешно работающий с молодежью, в частности с юниорской сборной U17. В 2002-м этот защитник мелькнул в ХК ЦСКА Тихонова, ограничившись одной игрой. После нее собрал вещи и по-английски покинул команду.

Вчера на лед вышли сразу несколько кандидатов в молодежную сборную – москвичи Романов и Соркин, питерцы Кирилл Марченко и Галенюк.

На них слетелись скауты и представители клубов НХЛ. Обработка наших звездочек идет полным ходом.

СПИНА ПОДВЕЛА, А БОРТ ПОМОГ

К сожалению, в тяжелый понедельник суперхоккею помешал весьма посредственный футбол. ЦСКА Виктора Ганчаренко принимал тульский «Арсенал» и оттянул часть болельщиков. После перерыва гости стали чаще контролировать шайбу, но пропустили в контратаке. После броска Вея шайба от вратаря Самонова срикошетировала в спину опытного защитника Белова и отскочила в сетку. Гол-аналог тому, что забил «Зенит» в матче со «Спартаком».

Хозяева на волне успеха едва не увеличили преимущество, но помешал голкипер и неточность в завершающей стадии.

СКА свой шанс использовал на все 200 процентов. Кузьменко в ворота не попал, но плохой бросок превратился в роскошный пас. Шайбу, отскочившую от лицевого борта на дальний пятачок, в касание заколотил в сетку… Белов. Может, родные стены и помогают, а вот борт – не всегда. Хозяева даже не стали мелочиться и брать запрос на помеху вратарю. Между прочим, во втором матче соперников в схожей ситуации не засчитали гол Григоренко, когда Рундблад не выпускал из площади ворот Капризова.

Дело шло к овертайму, но категорически против был Барабанов. На полном ходу он резко дал по тормозам, освободившись от капитана ЦСКА Нестерова, и отправил шайбу в домик Сорокина. От лучшего вратаря прошлого сезона, похоже, отвернулся фарт.

Барабанов же еще забил в пустые ворота и оформил хет-трик.

СКА впервые победил ЦСКА в Парке легенд, а Кудашов – Игоря Никитина.