Есть 400! Спасибо, «Калгари», за распахнутые ворота - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 декабря 2019 17:15ХоккейСлавин Виталий

Есть 400! Спасибо, «Калгари», за распахнутые ворота

Евгений Малкин из-за болезни пропустил пару матчей «Питтсбурга», продолжающего выступать без прооперированного Сидни Кросби.

Однако недуг никак не сказался на кондициях россиянина: его гол и передача помогли «Пингвинам» выиграть в гостях у «Флеймз» – 4:1.

А ведь еще накануне визита в Калгари Джино откровенно рассказал пресс-службе «Питтсбурга»:

– Последние три дня я просто лежал в своей постели, ничего не делая, пил много воды. Я ничего не мог делать, у меня попросту не было сил. Рад, что в понедельник вышел на лед, хотя недомогание остается. Доволен тем, как катался. Это была полная тренировка, силовая игра. Правда, ноги работали не так, как обычно. Уставал быстрее. Я не готов на сто процентов, но постараюсь выйти на матч. Я хочу играть. Осталось три тура до Рождества, это долгое путешествие. Я не хочу просиживать в своей комнате весь день. Сыграю ли с «Калгари»? Посмотрим, пока не могу сказать.

Малкин после недели простоя не просто вернулся в основу. Он откатал 22 минуты! За весь этот сезон дольше Евгений находился на льду – 22 минуты 26 секунд только 4 декабря в матче с «Сент-Луисом» (3:0).

Поразительное самопожертвование! Вот это и есть истинно командный игрок. Причем Малыч умудрился набрать полезность «плюс 3», повторив личный рекорд нынешнего чемпионата, установленный 7 ноября на Лонг-Айленде – 4:3 ОТ с «Айлендерс». А ведь в прошлом сезоне этот показатель упал у россиянина до катастрофической отметки: «минус 25» – карьерный антирекор. Но сейчас «плюс 11» в 21 играх и 29 (9+20) очков!

Несмотря на убедительный результат, гости уступали 0:1 до 33-й минуты. В течение 82 секунд «Пингвинам» удалось забросить две шайбы – во второй поучаствовал Малкин. Минимальный перевес держался до самого конца. Но есть в НХЛ такая болезнь – снимать вратаря слишком рано. Я понимаю, если бы «Флеймз» отставали в две шайбы. Но если у вас дефицит в одну, зачем было убирать Тальбо из рамки аж за две с половиной минуты до сирены?! Совершенно неоправданный риск! Вот спустя 52 секунды и превратились 1:2 в 1:4.

В общем, подарили «Огоньки» Малкину 400-й гол в карьере – ранее в «Пингвинз» эту высоту покоряли лишь Марио Лемье, Яромир Ягр и Сидни Кросби.

– Это особенные имена, – сказал Малкин. – Легенды. Я тоже хочу быть среди лучших. Хочу играть в свой лучший хоккей. И сейчас я его чувствую. Надеюсь, мне удастся провести еще пять-шесть лет в «Питтсбурге», а там посмотрим.

Всего у магнитогорца теперь 1031 (400+631) очко. Он обошел Алексея Ковалева и поднялся на четвертое место среди россиян за всю историю НХЛ. Впереди Александр Овечкин (1244), Сергей Федоров (1179), Александр Могильный (1032).

– Джино забил в пустые ворота? Мне все равно, как это было достигнуто. 400 голов — безумно много для НХЛ. Это свидетельство того, какого калибра это игрок и что он сделал за то время, которое провел в «Питтсбурге». Малкин – одним из лучших нападающих поколения. Сегодняшняя веха - просто новое доказательство того, насколько он хорош, — отрапортовал главный тренер «Пингвинз» Майк Салливан. А сам юбиляр спокойно добавил:

– Мы усердно работаем и понимаем, что играть в этой лиге непросто. Молодые ребята понимают, что при обилии травм им надо себя показывать, и они это делают. Мы не забиваем по пять голов в каждом матче, а выигрываем 2:1, 3:2. Для нас это важно.

Я же говорю, вы попробуйте еще найти более командного игрока, чем Евгений Малкин.

Бывший тренер Валуева: Дацик не опустится до того, чтобы стать депутатом (видео) Российский тренер Олег Шалаев раскритиковал своего бывшего подопечного Николая Валуева и отметил, что Вячеслав Дацик, с которым он работает в данный момент, не является матерым уголовников, скорее играет на публику. 14.12.2019 14:00 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Дацик проиграл нокаутом французскому кикбоксеру Дацик проведет бой 15 декабря Вячеслав Дацик: Макгрегор оскорбляет Хабиба, поскольку хочет продвинуть реванш
«Шторм» разбушевался. Шлеменко закрыл поражение от Ханикатта Российский боец среднего веса Александр Шлеменко одержал победу в рамках турнира RCC в Екатеринбурге над американцем Дэвидом Бранчем. В со-главном поединке вечера первое поражение в карьере потерпел Иван Штырков. 14.12.2019 21:30 ММА Усачев Владислав
Евгений Алдонин: Раз Гинер обещал, все у ЦСКА будет в порядке В понедельник стало известно, что бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий сменит Романа Шаронова в «Рубине». 17.12.2019 09:00 Футбол Григорьевская Юлия
Отпуск по уходу: вся правда об Алине Загитовой То, что женское фигурное катание давно стало детским – набившая оскомину банальность. 15.12.2019 09:30 Фигурное катание Яременко Николай
Еще по теме:
Загитова опубликовала видео с тренировки 11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной тулуп (видео) Алина Загитова: Тренироваться для шоу порой приходится ночью
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
«Сибирь» творит сенсацию в Уфе, «Куньлунь» рвется в лидеры Стартовые четыре матча очередного тура КХЛ после перерыва на матчи Евротура подарили болельщикам зрелищные игры и неожиданные результаты. 17.12.2019 20:00 Хоккей Трофименко Кирилл
А золото было так близко… Женская сборная России лидировала всю эстафету, но упустила победу Такой стрельбы у наших девушек мы не видели давно. 14.12.2019 16:00 Биатлон Волохов Юрий
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Был бронзовый день – стал серебряный. Логинов – второй в гонке преследования На втором этапе Кубка мира в Австрии у России – четвертая медаль на четырех дистанциях. Серебро в мужской гонке преследования добыл Александр Логинов. 14.12.2019 18:30 Биатлон Тигай Лев
Наполеоновские планы Соколова. Со следующего сезона в ПФЛ грядет реформа Итоги 2019 года подвел руководитель Профессиональной футбольной лиги Андрей Соколов. Он в основном говорил не о том, что было, а о том, что будет с третьим по рангу дивизионом чемпионата России. 17.12.2019 22:00 Футбол Сергеев Иван
Новости
18:18 Футбол Де Брюйне записался на тренерские курсы
18:05 Формула-1 Команда Квята «Альфа Таури» представит новый болид 14 февраля
17:51 Теннис Федерер стал первым игроком в истории тенниса, проведшим 1 000 недель в первой тридцатке рейтинга
17:42 Биатлон Немка Шерер выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU, россиянка Старых – седьмая
17:29 Футбол Сергей Шишкарев: Верю, что мы попадем на Олимпиаду, но есть опасности
17:25 Футбол «Лион» ведет переговоры с «Валенсией» о трансфере Гамейро
17:21 Футбол Томас Цорн: Джано сам спросил, может ли он уйти
17:15 Футбол Томас Цорн: Скорее всего, зимой новичков не будет
17:08 Футбол Томас Цорн: На результат «Спартака» будем смотреть в следующем сезоне
17:07 Футбол Федерация футбола Италии: Серия А не согласовывала с нами антирасистскую кампанию
17:04 Футбол Томас Цорн: «Спартак» никак не середняк
16:49 Гандбол Сергей Шишкарев: Постараюсь согласовать с Мартином моменты взаимодействия с Трефиловым
16:49 Хоккей «Куньлунь» во второй раз подряд обыграл «Адмирал»
16:42 Футбол Стал известен состав участников «Кубка Матч Премьер» в Дохе
16:35 Гандбол Сергей Шишкарев: Результат сборной России – это достижение, но пятерку бы за него не поставил
16:34 Футбол Анчелотти оформляет расставание с «Наполи», «Эвертон» ждет
16:26 Футбол Константин Кучаев – о продлении контракта: Постараюсь отплатить ЦСКА на футбольном поле
16:21 Фигурное катание Загитова опубликовала видео с тренировки
16:14 Футбол В «Арсенале» надеются, что Артета будет руководить командой в субботней игре против «Эвертона»
16:09 Хоккей Патрис Кормье: Могу ли забить, как Свечников? Даже подумать не мог бы о таком трюке
В террористическую ячейку, созданную в колонии Калмыкии, входило более 100 человек
Омск депрессивный. Почему мы все время ноем
Кредитная история: госдолг Хабкрая за 2019 год увеличился на 2,5 миллиарда
Ленинский районный суд признал законным требование ставить Манту
Дело о заражении пациентов ВИЧ на Ставрополье рассмотрят в закрытом режиме
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика