Есть 400! Спасибо, «Калгари», за распахнутые ворота

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Однако недуг никак не сказался на кондициях россиянина: его гол и передача помогли «Пингвинам» выиграть в гостях у «Флеймз» – 4:1.

А ведь еще накануне визита в Калгари Джино откровенно рассказал пресс-службе «Питтсбурга»:

– Последние три дня я просто лежал в своей постели, ничего не делая, пил много воды. Я ничего не мог делать, у меня попросту не было сил. Рад, что в понедельник вышел на лед, хотя недомогание остается. Доволен тем, как катался. Это была полная тренировка, силовая игра. Правда, ноги работали не так, как обычно. Уставал быстрее. Я не готов на сто процентов, но постараюсь выйти на матч. Я хочу играть. Осталось три тура до Рождества, это долгое путешествие. Я не хочу просиживать в своей комнате весь день. Сыграю ли с «Калгари»? Посмотрим, пока не могу сказать.

Малкин после недели простоя не просто вернулся в основу. Он откатал 22 минуты! За весь этот сезон дольше Евгений находился на льду – 22 минуты 26 секунд только 4 декабря в матче с «Сент-Луисом» (3:0).

Поразительное самопожертвование! Вот это и есть истинно командный игрок. Причем Малыч умудрился набрать полезность «плюс 3», повторив личный рекорд нынешнего чемпионата, установленный 7 ноября на Лонг-Айленде – 4:3 ОТ с «Айлендерс». А ведь в прошлом сезоне этот показатель упал у россиянина до катастрофической отметки: «минус 25» – карьерный антирекор. Но сейчас «плюс 11» в 21 играх и 29 (9+20) очков!

Несмотря на убедительный результат, гости уступали 0:1 до 33-й минуты. В течение 82 секунд «Пингвинам» удалось забросить две шайбы – во второй поучаствовал Малкин. Минимальный перевес держался до самого конца. Но есть в НХЛ такая болезнь – снимать вратаря слишком рано. Я понимаю, если бы «Флеймз» отставали в две шайбы. Но если у вас дефицит в одну, зачем было убирать Тальбо из рамки аж за две с половиной минуты до сирены?! Совершенно неоправданный риск! Вот спустя 52 секунды и превратились 1:2 в 1:4.

В общем, подарили «Огоньки» Малкину 400-й гол в карьере – ранее в «Пингвинз» эту высоту покоряли лишь Марио Лемье, Яромир Ягр и Сидни Кросби.

– Это особенные имена, – сказал Малкин. – Легенды. Я тоже хочу быть среди лучших. Хочу играть в свой лучший хоккей. И сейчас я его чувствую. Надеюсь, мне удастся провести еще пять-шесть лет в «Питтсбурге», а там посмотрим.

Всего у магнитогорца теперь 1031 (400+631) очко. Он обошел Алексея Ковалева и поднялся на четвертое место среди россиян за всю историю НХЛ. Впереди Александр Овечкин (1244), Сергей Федоров (1179), Александр Могильный (1032).

– Джино забил в пустые ворота? Мне все равно, как это было достигнуто. 400 голов — безумно много для НХЛ. Это свидетельство того, какого калибра это игрок и что он сделал за то время, которое провел в «Питтсбурге». Малкин – одним из лучших нападающих поколения. Сегодняшняя веха - просто новое доказательство того, насколько он хорош, — отрапортовал главный тренер «Пингвинз» Майк Салливан. А сам юбиляр спокойно добавил:

– Мы усердно работаем и понимаем, что играть в этой лиге непросто. Молодые ребята понимают, что при обилии травм им надо себя показывать, и они это делают. Мы не забиваем по пять голов в каждом матче, а выигрываем 2:1, 3:2. Для нас это важно.

Я же говорю, вы попробуйте еще найти более командного игрока, чем Евгений Малкин.