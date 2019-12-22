Ови не забивает, Кузя – тоже, а «Вашингтон» – первый с большим отрывом - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 декабря 2019 17:00ХоккейСлавин Виталий

Ови не забивает, Кузя – тоже, а «Вашингтон» – первый с большим отрывом

А ведь главный претендент на Кубок Стэнли определился. Уже к Новому году. После двух побед в спаренных матчах над «Нью-Джерси» (6:3) и «Тампой» (3:1) команда Овечкина опережает на Западе «Бостон» уже на 6 очков и на пять – «Сент-Луис» в общей таблице.

Прямо скажу, меня здорово удивило с каким запасом, насколько убедительно и деловито «Кэпиталз» переиграли «Тампу», которой очки гораздо нужнее – от зоны плей-офф «Молния» отстает на 3 пункта.

Кстати, напомню, просто войти в топ-8 недостаточно. НХЛ решила повысить значение дивизионов, и по три первые команды выходят из них в плей-офф гарантированно, а оставшиеся две вакансии получают клубы конференции, набравшие больше очков. То есть, к примеру, «Рейнджерс» с 36 очками вроде бы в пяти шагах от кубковой границы, где сейчас находится «Флорида» с 41 баллом. Но на самом деле отставание бригады Панарина достигло уже 10 пунктов, ибо в его столичном дивизионе впереди «Питтсбург» с 46 очками, «Филадельфия» 45 и «Коламбус» 38.

ПОБЕДА НА КЛАССЕ

Гости были немного свежее нас, сказал Овечкин о «Тампе», не игравшей с четверга, тогда как «Столичные» в субботу проводили второй матч за два дня. Но вы видели, как сильно сыграли Холтби и ребята в меньшинстве.

Не согласен с Александром. По первой части. Потому что нулевая реализация семи удалений хозяев, в том числе полторы минуты «пять на три», говорит сама за себя. Но я не заметил, чтоб хотя бы в каких-то эпизодах вашингтонцы уступали южанам в скорости. Наоборот, такое впечатление складывалось, что в любой момент «Кэпиталз» готовы прибавить, ибо действуют в полнакала.

Что, собственно, и произошло вслед за тем, как на 50-й минуте Кучеров после затяжной атаки сравнял счет – 1:1. Вскоре после этого на скамью штрафников отправились Дженсен и Эллер. Казалось бы, вот он верный шанс – забивай «пять на три» и суши игру. Но нет, хозяева на редкость спокойно и надежно отработали в меньшинстве, а стоило составам сравняться, быстренько организовали результативный контрвыпад. Гол Орлова оказался победным, Дауд поражал уже опустевшие ворота.

Здесь что показательно: отличились у лидера чемпионата люди, забивающие строго по большим праздникам. Для открывшего счет Гудаса это первая шайба в сезоне, для Орлова и Дауда – третья. Вот вам подтверждение тезиса о запасе из начала заметки.

Более того в это сложно поверить! – наш великий бомбардир с восьмеркой на спине не набрал ни одного очка в семи из последних девяти туров?! Тем не менее команда одержала в них семь побед! Представляете, что будет, когда на полную мощь включится гаубица Александра Великого. А что там у Кузнецова? Женя тоже в лучшем случае 50 процентов выдает – 5 (1+4) очков на той же дистанции в девять туров. Плей-офф между тем по определению подразумевает полную выкладку.

КОРОЛИ ТРАНСФЕРНОГО РЫНКА

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Отдельно стоит отметить менеджмент «Столичных». Со всеми новичками попадание в яблочко! Нападающие Хатавей и Лейпсик – классические чекеры четвертого звена. Равно как Гудас – образцовый защитник-домосед. Тем не менее на троих уже забросили 9 шайб и набрали 29 очков. При этом все готовы в каждую секунду скинуть краги и отметелить кого угодно. Разумеется, исключительно в интересах команды. Именно силового компонента очевидно не хватало в проваленной минувшей весной серии с «Каролиной».

Также очень уверенно чувствует себя недавний новобранец защитник Зигенталер, привезший не одну шайбу в плей-офф-2019. Именно ему доверили отбиваться втроем от Кучерова, Стэмкоса, Хедмана, Пойнта и Киллорна. Да и вообще швейцарец регулярно выходит в меньшинстве. Очень полезный парень.

Ну и, конечно, прекрасно дебютировал Самсонов. Победа над «Нью-Джерси» для Ильи уже девятая в 11 матчах в стартовом составе! 2,43 пропущенные шайбы в среднем за игру – более чем неплохо для начала.

ЛЕОНСИС ВСЕ ПРОСЧИТАЛ

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Наконец, самый важный нюанс, определивший, как при коммунизме, веру в неизбежное светлое будущее. Все знают, что у Бекстрема контракт завершается в этом сезоне, у Овечкина – в следующем. Хитрован Тед Леонсис уже сработал на опережение. В середине декабря владелец «Вашингтона» заявил:

Алекс очень-очень преданный клубу человек. Как и Бекстрем. Мы хотим создать что-то, во что мы будем вовлечены все вместе. Оба этих игрока сказали, что хотят закончить то, что начали, и они хотели бы быть в этом сообществе на протяжении всей карьеры. Так что будем работать над этим.

Хозяин дал четкий знак двум своим главным звездам, для которых матч с «Нью-Джерси» стал 900-м совместным: вы, мол, играйте и ни о чем не думайте, придет время – с деньгами разберемся. На что русский капитан тут же бодро отреагировал:

Очень важно, когда владелец клуба говорит прямым текстом, что хочет продлить с нами контракт. Посмотрим, что из этого получится. Я очень рад, что провел вместе с Бекстремом так много лет. Никлас замечательный человек и потрясающий центрфорвард. Я был рядом с ним, когда он рос в НХЛ, и это памятное время.

«Вашингтон» это моя семья, не хочу никуда уходить. Я хотел бы здесь завершить карьеру. Надеюсь, не придется что-то менять, добавил шведский нападающий.

Тем временем Овечкин в третий раз подряд выиграл голосование болельщиков и будет приглашен на Матч звезд-2020 в качестве капитана сборной столичного дивизиона. Вот только приедет ли форвард в Сент-Луис, большой вопрос. В прошлом сезоне он его демонстративно пропустил, заявив, что нуждается в отдыхе. Скорее всего, россиянин и сейчас предпочтет одноматчевую дисквалификацию участию в сомнительном мероприятии, давно абсолютно ненужном звездным ветеранам.

Главная цель «Столичных» взять второй Кубок Стэнли. И все для этого у «Вашингтона» на сегодня есть.

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