«Спартак» разгромил «Сибирь», Зуб сделал хет-трик в Нур-Султане - Советский спорт
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25 декабря 2019 19:57ХоккейТрофименко Кирилл

«Спартак» разгромил «Сибирь», Зуб сделал хет-трик в Нур-Султане

Очередной тур КХЛ подарил болельщикам впечатляющее зрелище в матчах, проходивших в Новосибирске, где «Сибирь» принимала набравший ход «Спартак», и Нур-Султане — там «Барыс» очень хотел прервать свою неудачную серию в играх против питерского СКА.

И команды не подкачали, выдав в обеих встречах феноменальный хоккей!

«Спартак» не оставил шансов «Сибири», счет мог быть и крупнее

«Сибирь» в предыдущих восьми матчах одержала шесть побед, в том числе в заключительном. 21 декабря в гостях был повержен недавний безоговорочный лидер КХЛ казанский «Ак Барс» 3:0. «Спартак» же после перерыва на матчи сборных в рамках Кубка Первого канала одержал три победы подряд с разными сюжетами, но одинаковым положительным результатом в пользу московского клуба. Тут был и разгром «Витязя» 6:0, и безумный камбэк в матче с «Сочи» после 0:3 перед третьим периодом и победой в овертайме. В предыдущем же матче дома был спокойно обыгран крепкий «Барыс» 3:1.

В матчах нынешнего первенства КХЛ преимущество пока на счету новосибирцев. Единственная очная встреча соперников в нынешнем сезоне получилась упорной. «Сибирь» одержала в Москве волевую победу со счетом 2:1 шестнадцатого октября. Игра «Спартака» в тот момент проходила становление, а гости начали сезон очень мощно, потому такой итог не вызвал особого удивления.

Команды занимают места, близкие к лидирующей четверке своих конференций. «Спартак» - пятый на Западе, «Сибирь» - седьмая на Востоке. Но вот разница в том, что «красно-белые» почти гарантировали выход в плей-офф с разницей в 12 очков от 12-го места, тогда как сибирякам приходится тяжелее. Ситуация в борьбе за зону плей-офф на Востоке очень уж запутанная! Идущий девятым «Металлург» отстает всего на два очка. Так каждый матч становится чуть ли не определяющим в этой гонке. Стоит отметить, что обе команды можно назвать «тренерскими». Олег Знарок у москвичей и Николай Заварухин у хозяев гнут свою линию, которая приносит результат.

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«Спартак», у которого место в воротах занял Никита Беспалов и в защите дебютировал новобранец Иван Вишневкий, начал игру лихо. Максим Цыплаков уже на второй минуте открыл счет, реализовав большинство! И это команда, которая совсем недавно была одним из аутсайдеров в данном компоненте. Хозяевам такой расклад не понравилось, и они помчались отыгрываться. Москвичи опасно огрызались, и счет не менялся. Во втором периоде ситуация не изменилась. Хозяева пытались давить, а москвичи отвечали намного опаснее. Счет 1:0 не должен был вводить в заблуждение. Могло быть и 3:1, и больше, но все равно в пользу «красно-белых». Вратари обеих команд не теряли концентрации, щайба в ворота так и не шла. До поры до времени! Потом «Спартак» прорвало, и москвичи забросили три шайбы подряд в концовке второго периода. Отличились Андрей Кутейкин, Илья Зубов и Михаил Юньков. Всего за пять минут счет стал 4:0! Хозяевам пришлось менять голкипера. «Спартак» это не остановило, Робин Ганзл в начале третьего периода сделал счет 5:0. И снова реализация большинства — просто волшебные метаморфозы!

Никита Беспалов выдал потрясающий «сухой» матч (второй в чемпионате). «Спартак» после такой огненной победы (с огромным преимуществом по броскам) сравнялся с идущим третьим «Динамо» на Западе!»Сибирь» временно осталась на седьмой строчке Востока. Но надолго ли? Конкуренция там высочайшая на рубеже зоны плей-офф.

«Барыс — СКА»: 5 голов за первые 12 минут!

СКА и «Барыс» в последнее время выдают впечатляющие победные серии. Казахстанцы предыдущие пять матчей играли на выезде, обержав в них четыре победы, проиграв только «Спартаку» в предыдущей игре. И вот уже они находятся всего в четырех очках от занимающего на Востоке второе место «Авангарда» при двух играх в запасе! Что уж говорить о СКА. Недавние 12 победных матчей подряд вознесли их на вершину Запада! Но тут случилась игра на футбольной «Газпром Арене» в присутствии почти 70 тысяч зрителей с ЦСКА и поражение 0:1. Московский армейский клуб снова стал лидером конференции, но разница в очках совсем не вопиющая. СКА ехал в Казахстан с боевым настроем. Все лидеры в строю, игра стабильна, лидерство близко.

Обеим командам было, что доказывать. Вот только статистика была явно не в пользу хозяев. В нынешнем первенстве «Барыс» уже проиграл СКА дома, а последнюю победу в личных встречах одержал аж несколько лет назад! Как-то сложится на этот раз?

Сложилось все в Нур-Султане на этот раз с самого начала умопомрачительно. Пять шайб за 12 первых минут на двоих! Прошло 11 секунд, и защитник «Барыса» Атте Ахтамаа открыл счет. СКА тут же ответил голами Йори Лехтеря и дублем Артема Зуба. Хозяева заменили вратаря и тотчас сократили счет усилиями Алексея Маклюкова. Сумасшедшее начало! Тем неожиданнее стало относительное затишье в следующие 13 минут матча. Казалось, соперники сами были так удивлены своей голевой феерией на старте, что решили выжидать. Хоккеисты СКА не выдержали первыми и организовали потом сразу два гола в большинстве за короткое время. Отличились Наиль Якупов и Василий Токранов, 5:2! Вскоре Артем Зуб сделал хет-трик (а ведь защитник!), и исход матча был предрешен.

СКА победил 6:2 и отстает от ЦСКА всего на одно очко на Западе, «Барыс» остался при своих — четвертое место в своей конференции.

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