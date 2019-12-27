НХЛ-2019. Что было: год больших русских свершений

ЗНАЙ НАШИХ

Такого не было никогда! Все три главных индивидуальных приза НХЛ – «Харт Трофи» самому ценному игроку, «Арт Росс Трофи» самому результативному игроку, «Везина Трофи» лучшему вратарю достались нашим. Никите Кучерову и Андрею Василевскому. Форвард «Тампы», набрав 128 (41+87) очков, попутно на один пункт превысил рекорд для россиян Александра Могильного, установленный в 1993 году. В 2013 году Александр ОвечкинситэХарта, а Сергей Бобровский – Везину, но в споре за Росса Мартен Сен-Луи на четыре балла опередил Овечкина.

ОВЕЧКИН ОБХОДИТ ФЕДОРОВА

6 февраля в Вашингтоне на 3-й минуте матча с «Ванкувером» Овечкин из-за ворот отпасовал Бекстрему, тот бросил, а Оши добил шайбу в ворота. 1:0. Так в общем-то буднично Александр Великий набрал 1180-е очко в карьере и побил рекорд для россиян Сергея Федорова, державшийся с 2009 года. Но если ему для этого понадобилось 1248 матчей, то капитан «Вашингтона» управился за 1055. Сейчас у Ови 1247 (681+566) очков – это 38-е место в истории НХЛ.

ВОСЬМОЙ РИШАР ОВИ

Вы можете представить, чтобы кто-то стал девять раз лучшим снайпером сезона НХЛ? Я могу. Овечкин. Восемь его «Морис Ришар Трофи» – рекорд на века. Вспомним этапы большого пути: 2008 год – 65 шайб, 2009-й – 56, 2013-й – 32, 2014-й – 51, 2015-й – 53, 2016-й – 50, 2018-й – 49, 2019-й – 51. Попутно Александр побил достижение Уэйна Гретцки – десять сезонов с 45 и более шайбами. В качестве лучшего стрелка НХЛ Ови обошел Бобби Халла, который семь раз забивал за сезон больше всех голов.

СКАЗКА «СЕНТ-ЛУИСА»

Летом прошлого года никому и в голову не могло прийти сделать ставку на то, что Кубок Стэнли достанется команде из штата Миссури. Букмекеры представили свою шестерку претендентов, в которую вошли: «Торонто» – 7/1, «Тампа» – 9/1, «Бостон» – 19/2, «Нэшвилл» и «Вегас» – по 11/1, «Питтсбург» – 12/1. Заметьте, владыки тотализатора угадали, что «Вашингтону» не удастся повторить триумф 2018 года. Когда же «Сент-Луис» встретил Новый год на последнем месте в общей таблице НХЛ, пределом мечтаний его болельщиков было хотя бы зацепиться за плей-офф. В апреле перед стартом Кубка Стэнли букмекеры уже совершенно иначе оценивали перспективы «Блюзменов»: их шансы в серии с «Виннипегом» считались абсолютно равными – 50 на 50. Но вот чемпионами их не видел никто: в пятерку фаворитов вошли «Тампа», «Калгари», «Бостон», «Вашингтон», «Нэшвилл». Чем все закончилось, известно всем, а Россия получила еще двух обладателей Кубка Стэнли – Владимира Тарасенко и Ивана Барбашева.

ПРОВАЛ ФАВОРИТОВ

Еще раз: такого не было никогда. Не только за более что столетнюю историю НХЛ, но и в трех других главных профессиональных лигах Северной Америки – НФЛ, НБА и МЛБ. В первом раунде из плей-офф вылетели все четыре победителя дивизионов – «Вашингтон», «Тампа», «Нэшвилл», «Калгари». Причем «Лайтнинг» умудрился всухую 0-4 влететь «Коламбусу» Бобровского и Панарина. А ведь «Молнии» не просто с большим отрывом выиграли регулярный чемпионат, но и по числу побед (62) повторили рекорд «Детройта» времен легендарной Русской пятерки. Для кого-то подобное – сенсация, а для НХЛ – проза жизни. Недаром прошли три локаута. Лига добилась максимального выравнивания сил клубов. Именно за запредельную конкуренцию весь мир обожает Национальную хоккейную лигу.