НХЛ-2020. Что будет: конец олимпийской загадке

«ВАШИНГТОН» ВОЗЬМЕТ ВТОРОЙ КУБОК СТЭНЛИ?

Рождественскую паузу самый популярный в России клуб встретил на первом месте в общей таблице НХЛ. «Вашингтон» очень ровно прошел первый отрезок чемпионата. Больше трех матчей подряд не проигрывал. Да и случилось это в октябре в самом начале турнира, причем у «Каролины» и «Далласа» по очку «Кэпиталз» забрали, обоим уступив в овертайме. А вот, к примеру, «Бостон», идущий сейчас на Востоке вторым, трясет нехило: после серии из восьми викторий «Брюинз» в декабре рухнули в черную дыру – 8 поражений в девяти турах?!

Для второго триумфа у «Вашингтона» есть все. Опытный тренер Тодд Рирден, который точно не повторит ошибок прошлого плей-офф, из которого «Столичные» вылетели в первом же раунде. Надежный дуэт вратарей Холтби – Самсонов. Зубастая крепкая оборона во главе с Карлсоном и Орловым. Результативная разнообразная атака – «Вашингтон» сейчас лидер и по заброшенным шайбам. Еще бы – с Великой восьмеркой впереди! Кто сможет остановить Ови во гневе? Мой ответ: никто.

НХЛ ПОЕДЕТ В ПЕКИН?

Гэри Беттмэн как великий управленец умеет держать паузу. Пока НХЛ официально отменила только Кубок мира, который собирались провести вместо Матча звезд в январе 2021 года. Многие увязывали этот Кубок мира посреди сезона с поездкой НХЛ на Олимпиаду-2022 в виде взаимной уступки лиги и профсоюза игроков. Пока комиссар НХЛ относительно участия в Играх в Пекине высказывается максимально уклончиво, ссылаясь на то, что визит в Китай сломает календарь регулярного чемпионата, сама НХЛ от командировки своих звезд не получит ни доллара, а вот то, что кое-кто из них вернется с травмами – наверняка. Но главное – пока Беттмэн не говорит: «Нет». То есть шанс остается. Тем более что, несмотря на все эти проблемы, пять раз НХЛ в Олимпиадах все-таки участвовала. 2020 год – крайний срок для принятия решения. Что-то мне подсказывает: Ови и Ко навестят Поднебесную.

ОВЕЧКИН ЗАБЬЕТ 750?

Главная интрига нового десятилетия: когда Овечкин побьет вечный рекорд Гретцки – 894 шайбы. На сегодня с 681 голом Александр Великий 12-й в списке снайперов всех времен. В этом чемпионате он отличился 23 раза и пока в гонке голеадоров идет четвертым после Давида Пастрняка («Бостон») – 28 шайб, Джека Айкела («Баффало») и Остона Мэттьюза («Торонто») – по 24. Но впереди еще 44 матча, а Ови обычно раскочегаривается после Нового года. Так что верим, что Александр Великий для начала в девятый раз выбьет полтинник и повторит рекорд НХЛ, которым владеют Майк Босси и тот же Уэйн. Затем возьмет девятый «Морис Ришар Трофи», а к новому 2021 году покорит отметку 750 голов. Пока ее преодолевали только трое: помимо Гретцки это – Горди Хоу (801 шайба) и Яромир Ягр (766).

– Невозможно работать. Вы даете нереальные планы. Это, как его? Волюнтаризм! – говорите? Вместе с Фрунзиком Мкртчяном отвечу:

– В моем доме – не выражаться.

РОССИЯ ВЫИГРАЕТ ЧЕМПИОНАТ МИРА?

Россия заждалась золото, которое последний раз мы брали в Минске пять лет назад. Вообще-то Швейцария – счастливая для нас страна. В мировой столице банков мы первенствовали как в советские времена – в 1971 и 1990 годах, так и в российские – в 2009-м в Берне. На мой взгляд, на минувшем чемпионате в Братиславе нам помешал переизбыток звезд. Подозреваю, на сей раз у нас такого роскошного выбора не будет. «Вашингтон» и «Тампа» обязаны далеко пройти в плей-офф. А вот «Рейнджерс» вообще в него вряд ли попадет, а значит, сборная получит лучшего технаря мира Артемия Панарина, вокруг которого можно будет построить чемпионскую команду.

КТО СТАНЕТ ПРЕЗИДЕНТОМ ИИХФ?

С 1996 года Рене Фазель возглавляет Международную федерацию хоккея. Однако наш большой швейцарский друг уже официально объявил, что в следующем году на выборах президента ИИХФ во время ЧМ в Цюрихе баллотироваться не будет. Кто придет ему на смену – вопрос непраздный. Ведь Рене всегда и во всем поддерживал Россию. По первому требованию мы получали чемпионаты мира, Фазель здорово помог продвижению Сочи в качестве олимпийской столицы, не мешал он и созданию КХЛ, равно как, можно сказать, спустил на тормозах дело с белым порошком Кузнецова. Поговаривают, что преемником Фазеля станет канадец. Если так и произойдет, мы получим другую картину мира.

НХЛ-2019. Что было: год больших русских свершений