Почему Россия проиграла молодежный чемпионат мира

Наше очередное поражение в финале далеко не случайно и тем более не вопрос удач-несчастий-рикошетов. Ибо из года в год повторяется в стыках с Канадой на всех уровнях одно и то же. Налицо проблемы системные, а есть и субъективные – сиречь, элементарные просчеты тренеров. Пройдемся по всем пунктам.

Ничего не поделаешь – властелины хоккейного мира из НХЛ с их коробками-лифтами диктуют моду всей планете. Как избежать селя травм при постоянно растущих скоростях и габаритах игроков на площадках из позапрошлого века? Играть 4 на 4, а затем 3 на 3 - отважились только в овертайме. Чтоб двухметровые бугаи не покалечили друг друга в тесном душном загончике, остается один способ – максимально ужесточить правила. Что НХЛ последовательно и делает. Но с ростом субъективного фактора при оценке эпизода, то есть решений судей, сразу возникает чудовищное искушение помочь рефам сориентироваться. Показать, сымитировать нарушение. Притвориться.

Да-да, загнав силовую борьбу в подполье, вообще исключив зацепы, удары клюшкой даже по перчаткам, удары клюшкой по клюшке соперника сверху, а теперь и снизу, хоккей сам загнал себя в ловушку футбола. Из строго брутальной мужской игры канадская забава превращается в бесконечный и отвратительный бал плюшевых неженок: кто после дуновения ветерка лучше, а главное – правдоподобнее! – исполнит предсмертные страдания.

Надо отметить, в России долго пытались этому сопротивляться. Помните, как у нас еще совсем недавно за один эпизод удаляли обоих: одного за нарушение, другого – за имитацию или рыбку? Все еще удивлялись, как такое может быть? Если есть фол, какая разница, как упала жертва! Но в том был великий смысл: мы пытались хоть как-то остановить это лицедейское безумие.

Однако пока мы доблестно боролись с этой заразой на родной земле, за океаном выросло целое поколение, плюющее на память своих отцов-титанов. В былые славные времена, если юный игрок приезжал на скамейку без приказа тренера, держась за разбитый нос или губу, ветераны, посмеиваясь, выпихивали его тут же обратно на лед, приговаривая:

- Сынок, это всего лишь кровь. Иди работай!

Они перестроились. Мы – нет. Чем гоп-компания горе-капитана Хейтона в финале МЧМ-2020 прекрасно и воспользовалась.

Давненько я не наблюдал столь похабного зрелища. Если вообще когда-либо видел. Что не стык, то со стороны Листьев девичий визг и симуляция. Но ведь сработало!

10.43. Велено (№9) катит в нашу зону. Сзади его ласково гладит клюшкой по краге Александров. Затем прикладывается Морозов, но попадает в черенок, а не по рукам. Однако канадец кричит и резко взмахивает левой рукой, будто ему к кисти утюг приложили.

Но что за бред? Что за ерунда? Как за такое наглое паясничество можно давать две минуты? Да, Александров сзади задел Велено по перчатке. Но от этого никакой боли близко быть не может, ибо кисть сверхнадежно защищена.

Стопроцентная симуляция!

А если один раз это прошло, почему такое не делать постоянно? Чем Кленовые весь финал и занимались.

30.39. Взять тот же двойной фол, приведший к игре 3 на 5 в течение двух минут. Ну да, Журавлев слегка ударил клюшкой по краге Козенса (№22) и сделал это в трех метрах от арбитра – по нынешним правилам не удалить за это было нельзя. Но далее Воронков даже не обнял толком Макисаака (№14). Только руку просунул. Тем не менее канадец – большой артист погорелого театра! – тут же с радостью плюхнулся на пятую точку. Смотрите, дескать, рефы, как русский грубиян канадского тихоню обижает!

40.00. Абсолютно то же самое изобразил девчачий капитан после сирены на второй перерыв, когда ему как нашкодившему мальчишке дал отцовского леща Замула. Наш отважный капитан срочно принялся расковыривать подбородок, чтоб пожаловаться на хулигана учительнице. Тьфу!

Ну и пара финальных штрихов в третьем периоде.

51.11. Воронков после проигранного вбрасывания устремляется за шайбой и упирается в грамотно подставившегося Делландреа. Снова дикий вопль из фильма ужасов, запрокинутая, если не оторванная, аки от удара С-400, голова! Пожалуйте, киллер Воронков, в пенальти-бокс. Глотай, Россия, от хитрована-капитана третью шайбу.

58.34. На табло 3:4. Атакуем вшестером против четверых. Дорофеев снизу формально подбивает клюшку Фуди – и она, аки С-400, взмывает в стратосферу! Канадец провожает свое орудие труда восхищенным взглядом и от счастья разводит руки в сторону, апеллируя к судьям: «Не виноватый я! Она сама ушла!». Добро пожаловать, ракетчик Дорофеев, в пенальти-бокс. Финита ля комедия, Россия.

Мне люто обидно смотреть, во что буквально на глазах переродился мой любимый хоккей. В 70-е годы, если бы у меня так, как у Фуди, улетела в небеса клюшка, тренер мог и с игры снять, сказав: «Виталий, держи клюшку в руках крепче! Иначе тебе в хоккее делать нечего!» А уж на кровь или удары клюшкой по лицу, хотя о визорах тогда и не знал никто, мы вообще никогда внимания не обращали. Это просто было не принято.

Кстати, я потому и в футбол не смог заиграть, потому что не умел притворяться. Весной 1977 года, после того как мы выиграли чемпионат Москвы, мой тренер пригласил меня в межсезонье поиграть за футбольную команду нашего клуба. И надо такому случиться: в первом же матче мне едва не раздробили ахилл. Прикрыл мяч ногой, а сзади защитник на полном ходу в пятку въехал. Я, верный хоккейным законам, и виду не подал, что мне больно, и реф ничего не заметил. А идя на перерыв, я почувствовал, как в бутсе что-то хлюпает. Снял ее в раздевалке – и обомлел: бутса была полная крови!

На этом моя футбольная эпопея завершилась. Ибо я понял, что, если тут визгом и криком не показывать каждый фол, быстренько безногим инвалидом станешь. Теперь эта бодяга накрыла и хоккей.

С другой стороны, как быть хоккеистам, если их действительно бьют клюшкой по лицу, а четыре арбитра в этом бешеном темпе в коробках-лифтах ничего не видят?!

Самый свежий случай из матча «Эдмонтон» - «Рейнджерс». Судьи фиксируют фол Найджента-Хопкинса на ньюйоркце Дианджело и зажигают отложенный штраф. Гости выпускают шестого полевого, но тщетно. Рефы игру останавливают. Найджент-Хопкинс едет на скамью штрафников. Но что? В соседний бокс усаживается на 4 минуты Стром. Оказывается, партнер Панарина в той же атаке задел клюшкой лицо защитника «Ойлерз» Бира. К его чести, он не рухнул на лед, демонстрируя судороги прокаженного, а продолжил игру. Но в паузе у него хлынула из губы кровь.

Выходит, если бы арбитры не остановили игру из-за нарушения Найджента-Хопкинса, эпизод был бы заигран? Да! Это же не пропущенный судьями гол, такие моменты назад не откручивают. А значит, Бир получил урок на всю жизнь: такие фолы, как удары клюшкой по лицу, обязательно надо ПОКАЗЫВАТЬ!

Надеюсь, и для наших ребят и тренеров этот финал станет хорошим учебным пособием на будущее. Терпеть – это, конечно, хорошо. Но с волками жить – по-волчьи выть. Россияне, давите на судей, как канадцы. Ударили вас, задели клюшкой, визжите-орите, будто вам руки-ноги-голову оторвали! Ну что делать, если заокеанские заправилы своим маниакальным пристрастием к коробкам-лифтам, сравняли хоккей с футболом!