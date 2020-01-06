Почему Россия проиграла МЧМ: мы по-прежнему играем в старомодный хоккей

Хотя бы пара реализаций большинства в первом периоде финала, вполне возможно, вылилась бы в повторный отлуп Кленовых. Но раз не получилось, то скорее 6:0 – случайность, ибо баранка та нарисовалась, как выяснилось в финале, на пустом месте.

По мне, вот ключевая фраза всего МЧМ-2020:

- Общение с Ларионовым изменило мои взгляды на хоккей, - откровенно признался Валерий Брагин. Остается только воскликнуть:

- Не поздновато прозрели, Валерий Николаевич?

Но виноват ли в том, что с 2011 года мы никак не можем взять золото МЧМ, только один главный тренер молодежки? Нет, конечно! Чем взрослая сборная-то лучше? Бездарно проиграны все главные турниры ХХI века:

- Олимпиада-2002 в Солт-Лейк-Сити;

- Кубок мира-2004 в Сент-Поле и Торонто;

- Олимпиада-2006 в Турине;

- Олимпиада-2010 в Ванкувере;

- Олимпиада-2014 в Сочи;

- Кубок мира-2016 в Торонто.

Заметьте, только в первом турнире еще на советских дрожжах мы сумели зацепиться за пьедестал, а далее – катастрофа за катастрофой.

Ну да, выиграли четыре чемпионата мира, Олимпиаду в Пхенчхане. Но как? Чудо имени Гусева в Корее. Чудо имени Ковальчука в Квебеке, а также в Берне с Брызгаловым и Радуловым в придачу. Чудо имени Малкина в Стокгольме/Хельсинки. Чудо имени Знарка/Овечкина в Минске.

Зато на другой чаше весов – регулярные нокауты в плей-офф ОИ и ЧМ от скромных вроде как финнов. 1:6 в финале ЧМ-2015 в Праге, 2:4 в полуфинале в Кельне и 4:5 в четвертьфинале в Копенгагене от Канады. Наконец, 3:8 от никакой сборной США на ЧМ-2013 в Хельсинки. И пусть мне кто-то скажет, что эти поражения были случайными!

Нет, они были абсолютно закономерными. Вот в чем сермяга!

Кленовые в четвертьфинале Ванкувера-2010 и в финале Праги-2015 установили планку на высоту, до сих пор для нас недостижимую. При этом все признали, что в обоих случаях канадцы продемонстрировали хоккей именно в наилучших советских традициях. Игра строго от себя, в атаку-давление на предельной скорости и без прокатов, отдал-открылся как закон, тотальный упор на контроль шайбы, вход в чужую зону только через пас или контроль шайбы, но ни в коем случае не через заброс, идеально отлаженное большинство и так далее.

Это и есть современный хоккей. Пожалуй, со времен Нагано-1998 мы в него не играем. Почему? Потому что в российских клубах ему не учат, а наши тренеры, такое впечатление, вообще не знают, что это такое. Цитата Брагина тому подтверждение. И я согласен с Игорем Ларионовым: смотреть сейчас КХЛ - даром транжирить собственное время.

Впрочем, сборная не многим лучше. В декабре заглянул в Парк легенд на матч Евротура Россия – Чехия. В овертайме мы получили большинство. Так я был шокирован, насколько беззубо наша четверка его разыгрывала. За две минуты никто – повторяю, никто! – не выкатил на пятак экранировать вратаря. Квартет хозяев расположился квадратом и без какого-либо намека на остроту тупо пасовали друг другу. После матча я спросил Алексея Кудашова, почему никого не было на пятаке? Ответ меня более чем удивил, точнее, я ничего не понял.

- На пятак игрок должен выкатывать, когда идет бросок издали, но наши ребята не бросали, - пояснил главный тренер сборной.

Но ведь так давно – по крайней мере в НХЛ – никто не играет! В большинстве один игрок перед вратарем или рядом должен находиться обязательно. Возьмите классическую схему реализации лишнего «Бостона», «Тампы» или «Вашингтона». Там все отработано до автоматизма. Вход в зону исключительно через второй темп, когда Кузнецов или Бекстрем получают шайбу от Карлсона, отдающего назад им на ход, чтоб в итоге соперники оказались в статичном положении, а нападающие – на скорости.

Далее стандартная расстановка: Карлсон на синей линии на вершине, слева в офисе №8 сами знаете кто, справа на полуборте Кузнецов или Бекстрем, справа у ворот Бекстрем или Кузнецов, на дальнем пятаке – Оши. Вот и весь Кубик Рубика. В зависимости от ситуации вашингтонцы крутят туда-сюда его грани. Идет бросок издали, Кузя или Коля сразу закрывают вратаря, плюс кто-то из них с Оши – на добивании. Или Кузя с Колей сами решают эпизод от правого полуборта, или отдают под бросок в касание с дальнего пятака Оши.

Словом, вариантов не так уж и много, но все они отшлифованы, повторяю, до автоматизма. В этом сила ведущих клубов НХЛ. Потому Ови, Кучеров, Стэмкос, Пастрняк, Маршан и забивают массу голов в большинстве, хотя все заранее прекрасно знают, что они будут делать.

С переходом всего мирового хоккея на площадки формата НХЛ, нам ничего не остается, как играть точно так же. И отрабатывать все это начиная с детской школы. Что в той же Канаде и Швеции давно успешно делают. Оттого Кленовые и доминировали в этом компоненте на МЧМ-2020. Все до безобразия просто: меньше заумных передач ради передач – все на ворота. Доводим шайбу на пятак, а там тремя-четырьмя игроками заталкиваем ее с мясом – как угодно! – за ленточку.

Так что, безобразная игра россиян на МЧМ-2020 в большинстве отнюдь не вина Брагина и тем более Ларионова, который только перед турниром подключился к сборной. Это системная проблема.

Чего ждать от молодежи, если в КХЛ и в сборной наше большинство застряло в минувшем веке?! Помните, еще в прошлом сезоне СКА разыгрывал лишнего, когда два нападающих пасовали друг другу за воротами, выжидая, чтобы кто-то из глубины накатил на передачу под щелчок. Анахронизм – дичайший! Но работало, потому что место за воротами было плюс площадка широкая. При размерах НХЛ, когда для подобного за воротами элементарно нет пространства, все мгновенно было сдано в утиль.

Итожим. Большинство наигрываем по единым лекалам с ДЮСШ. Второе – законодательный полный отказ от оборонительной выжидательной тактики. Всегда играем только от себя, только от атаки.

Здесь по большому счету и пояснять ничего не надо. НХЛ корректировкой правил сделала все для этого. Теперь проще нападать, чем обороняться. Ведь у защитников никаких приемчиков, кроме как брать числом, не осталось. Представьте, если бы при нынешних правилах играл Харламов – да он бы в одиночку рвал любую оборону! Атака – это наша традиция, самое сильное, что было в советском хоккее. Ибо Анатолий Тарасов не уставал повторять: мастерство хоккеиста растет только в нападении. Соответственно воспитывал игроков, растя звезду за звездой планетарного масштаба.

Самое время вернуться к корням. Ведь смотрите, что происходит. Почему чехи в последние годы увяли? Да потому что новые правила не позволяют им играть в привычной национальной манере – на грани и за гранью мелкого фола, цеплять, подленько держать, провоцировать оппонента, когда судья не видит. Зато как расцвели шведы, которых в НХЛ давно больше всех из европейцев. Они всегда отменно катались, владели клюшкой, тактически были блестяще подготовлены. НХЛ убрала из игры грязь, и скандинавы сразу стали доминировать в лиге. Ну да, характера в сшибках от ножа, как на тех же МЧМ в плей-офф, порой недостает. Но в круговых, гладких турнирах шведы – вне конкуренции.

За основу подготовки юных хоккеистов ФХР приняла шведскую систему. Наверное, это правильно. По крайней мере, конвейер по выпуску классных игроков у скандинавов сейчас работает бесперебойно. Если этого добьемся и мы, то уж с «Тре Крунур» точно справимся. Наши ребята на круг талантливее по определению. Ну а затем и с Канадой пободаемся. Только так.