Почему Россия проиграла МЧМ: в матчах с Канадой мы не умеем цепляться за счет

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Ну как можно было при счете 3:1 отдать выигранный матч, пропустив в три раза больше шайб за 7 минут, чем за 49 предыдущих?! Как и в тех двух случаях с Олегом Знарком, это однозначно поражение тренера Валерия Брагина.

Этому учат в первых классах детских школ. В хоккее есть несколько временных отрезков, в которые пропускать нельзя ни при каких обстоятельствах. А именно: в первую и последнюю минуту периодов, а также в первую минуту после заброшенной шайбы. Сей закон становится краеугольным, если на той стороне Канада. Самый прожорливый хищник в истории мирового хоккея. Ему не то что пальца – ногтя на дегустацию давать нельзя, а потому в такие моменты нужна запредельная концентрация, подкрепленная своевременными мерами тренеров.

Вот говорят, мы действовали в финале с Канадой с позиции силы. Но почему? Потому что Кленовые сами согласились на эту роль, наученные фиаско в групповом этапе. После той оплеухи он перестроились и прибавляли с каждым матчем, пройдя два раунда плей-офф с одной пропущенной шайбой.

Тем не менее в финале Дейл Хантер решил подстраховаться и отдал инициативу нам. Однако игру контролировали-то канадцы! Они могли открыть счет еще в дебюте, когда в контратаке угодили в штангу. Нам откровенно повезло.

Равно нет никакой удачи Кленовых в том, что в первом периоде они не позволили россиянам в четырех попытках ни разу реализовать лишнего. Просто в эти отрезки канадцы играли грамотнее, чем мы – у россиян и шансов-то особых не было. Но большинство-меньшинство – это причина №3 нашей катастрофы, об этом поговорим отдельно.

Потенциал канадцев раскрывался в полной мере, стоило им пропустить шайбу. Но что: разве мы – и в первую очередь тренеры – об этом не знали?! Со времен первой Суперсерии родоначальники учат нас, учат и никак не учат – в крови, в геноме канадцев в решающих поединках всегда биться до конца.

Надо было в сентябре 1972 года выиграть в Москве на заказ три матча кряду – выиграли. Причем, уступая в решающей восьмой встрече по ходу в две шайбы, забили победный гол за три десятка секунд до финальной сирены.

Надо было в сентябре 2016 года в Торонто не отпустить россиян в полуфинале в отрыв после птички сами знаете кого – не отпустили. Причем Маршан на 38-й минуте сравнял счет спустя 72 секунды, после того Кузнецов вывел нас вперед 2:1. А все потому, что после двух пробросов Знарок не догадался взять тайм-аут, и хозяева разорвали нашу самую возрастную пару защитников Марков – Емелин.

Надо было в мае 2017 года в Кельне в полуфинале за 20 минут отыграть пару шайб – да легко! Никто не знает, что там во втором перерыве Олег Валерьевич говорил подопечным, но они умудрились пропустить уже на 17-й секунде?! Ну а превратить 1:2 в 4:2 почуявшим запах крови канадцам не проблема ни разу.

Надо было в январе 2020 года в Остраве перевернуть, казалось бы, безнадежно проигранный матч с 1:3 – да пожалуйста! После гола Соркина и минуты не минуло – тащи, Мифтахов! И дело не в удаче или рикошете. Неужели непонятно, не было бы этого рикошета, Листья нам по-другому все равно забили бы? Они ментально оказались сильнее россиян!

Точнее, не так. Валерий Брагин позволил Кленовым это сделать, не дав нашим шансам. Я понимаю, сумасшедшая атмосфера финала, эмоции и все такое. Но как раз многоопытный спец по молодежным ЧМ должен был понимать, что вбрасывание в центре после того, как мы довели счет до 3:1, решающий момент всего турнира. Если бы мы удержали этот перевес хотя бы пару минут, то соперник мог элементарно дрогнуть, потерять уверенность в себе, если не запаниковать.

Для чего Брагин берег тайм-аут на концовку, когда все уже было в руках канадцев? Почему он не взял 30-секундный перерыв при счете 3:1, чтобы успокоить ребят, расставить их, обратить внимание на то, что продолжаем играть по заданию, строго по позициям?!

Заметьте, тот фатальный рикошет случился после того, как вся наша пятерка свалилась на правый фланг, и Эддисон с середины зоны щелкал без всякого сопротивления. Этот нелепый гол прибил наших, а канадцы воспрянули духом - их было уже не остановить. Именно тогда мы проиграли чемпионат.

Обидно, что не делаем никаких выводов из прошлых неудач.