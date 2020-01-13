В «Нью-Джерси» снова революция

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Самая горячая команда этого сезона, однозначно, «Нью-Джерси». Каждый месяц там разрывается какая-нибудь бомба. То пятимиллионного новичка в запас посадят, то шестимиллионного вратаря на биржу труда выкинут, то главного тренера в отставку отправят. Ну и как апофеоз – сенсационное увольнение прямо перед воскресной игрой с «Тампой» генерального менеджера «Девилз» Рея Шеро.

НЬЮАРК СНОВА В ШОКЕ

- Мягко говоря, сегодня я пережил шок, - констатировал исполняющий обязанности генерального менеджера «Нью-Джерси» Том Фитцджеральд, бывший помощником Шеро. - Я приезжаю на игру, а меня просят встретиться с руководством, нашими владельцами и управляющими партнерами. В течение нескольких часов голова шла кругом. И не только у меня, я это точно знаю. Я не думал, что так стану генеральным менеджером. Я много трудился, у меня был замечательный наставник. Я встречался с прекрасными людьми, с их помощью ставил перед собой все более высокие задачи. Для меня это вызов, и я рад ему. И мне жаль, что так сложилась судьба моего друга и наставника.

Любопытно, что точно так же 4 декабря непосредственно перед домашним матчем с «Вегасом» с волчьим билетом выбросили на улицу Джона Хайнса. Впрочем, американца там довольно быстро подобрали боссы «Нэшвилла» - 7 января Хайнс на посту главного тренера «Предаторз» сменил Питера Лавиолетта.

- В течение всего дня было много эмоций, - сказал 4 декабря Ален Насреддин, приехавший во дворец на игру с «Вегасом» ассистентом Хайнса, но спустя несколько часов уже руливший игрой «Девилз» на скамейке.

Эти спонтанные перестановки только подчеркивают глубину управленческого кризиса в клубе из Ньюарка, трехкратного обладателя Кубка Стэнли. Правда, топ-руководитель «Нью-Джерси» Джош Харрис другого мнения – оказывается, в его хозяйстве все делается планомерно и взвешенно:

- К таким шагам мы относимся очень серьезно и вдумчиво. Мы всегда выстраиваем планы на длительную перспективу. Но дело в том, что для Шеро нынешний сезон стал пятым, а команда только раз играла в плей-офф. Значит, пришло время перемен. Такие вещи никогда не случаются вовремя, но приняв решение, мы сразу же воплотили его. Конечно, это неприятно. Тем не менее мы с оптимизмом смотрим вперед. Такие шаги даются с большим трудом, но мы посчитали, что так будет правильно, и теперь движемся вперед вместе с нашими болельщиками. Мы стремимся к победам, их у нас было слишком мало. Совместными усилиями мы создадим успешную команду в Нью-Джерси. У нас замечательная молодежь, у нас есть свободное место под потолком зарплат, есть дополнительные выборы на предстоящих драфтах. Так что все зависит от нас. В первую очередь от Фитцджеральда.

Однако Харрис при этом подчеркнул, что Фитцджеральд пока строго и.о. Он будет одним из основных кандидатов в конкурсе на замещение вакантной должности генменеджера, который «Девилз» проведет в межсезонье.

ВСЕ СТАЛО ЯСНО ПОСЛЕ ПЕРВОЙ ИГРЫ

Прочитав это, я подумал, а может, и мне поучаствовать в этом конкурсе? Ну хотя бы в качестве возможного помощника будущего управляющего «дьяволов». Не хочу показаться нескромным, но мне с этой командой стало все ясно сразу после матча открытия сезона. Тогда на моих глазах хозяева легко повели 4:0. Однако в итоге умудрились уступить «Виннипегу» по буллитам 4:5.

– «Нью-Джерси» сильно разочаровал, - написал я после того чудного поражения. - Разумеется, это всего лишь один матч. Но сам подход. Гусеву дали только 13 минут льда. Играл он в третьем звене, в большинстве – во второй смене. А ведь Никита должен солировать. Не понимаю, что в первой бригаде большинства делает, к примеру, Симмондс. Прямолинейный, необученный форвард. Я обалдел, когда в дебюте встречи он с шайбой в средней зоне вместо того, чтобы ускориться, вдруг покатил на прямых ногах. Да за такое у нас в детских школах на скамейку мгновенно сажают! Расстроили Хьюз и Хишир. Первый банально слаб физически, второй трусоват – боится идти в обводку один в один. Холл привез в свои ворота третий гол и вообще допускал массу брака. Шнайдер травмировался и уехал в раздевалку на 43-й минуте, пропустив вторую шайбу.

Прошли недели и месяцы… И Холла давно уже нет в команде – за мешок картошки MVP-2018 отдали в «Аризону». Впрочем, он все равно не остался бы в «Нью-Джерси». Ибо этот сезон по контракту – последний, а Холл заранее заявил, что продлевать его с «дьяволами» не намерен.

Вратарь Шнайдер тоже угодил в немилость. С подачи Хайнса и Шеро его с шестимиллионным контрактом, который истекает только в 2022 году, выставили на драфт отказов. Американца там никто не подобрал, и он спикировал в фарм-клуб в АХЛ. Там дела тоже не очень ладились – в восьми играх в среднем пропускал по три шайбы. Тем не менее прямо перед увольнением Шеро Шнайдера вернули в «Нью-Джерси».

Зато Шеро успел досрочно переподписать Хишира. У швейцарца сейчас идет последний год контракта новичка. Однако, не дожидаясь его окончания, Шеро 18 октября щедро подмахнул 21-летнему центру семилетний договор на 50,75 млн долларов! Заслуживает ли этих денег молодой человек, набравший в 40 матчах 28 (12+16) очков и полезности «минус 7», судите сами.

Но что будущие 7,25 млн Хишира за сезон в сравнении с нынешними 9 млн Суббана вплоть до 2022 года?! Некогда признававшийся лучшим защитником НХЛ сейчас в антитоп-4 «Нью-Джерси» по полезности – «минус 11» при жалкой результативности: 5 голов и 5 передач в 45 турах.

Недалеко ушел другой протеже Шеро – Симмондс. Его, как и Суббана, экс-генменеджер привез в Ньюарк минувшим летом. В тех же 45 играх у Симмондса 17 (4+13) очков при полезности «минус 10». И это при том, что форвард постоянно выходит в большинстве. Благо, Шеро хватило ума подписать канадца только на один сезон. На нехилые 5 млн долларов.

Ну и Хьюз. Первый номер драфта-2019, как и ожидалось, не потянул физически. Регулярно брал бюллетень. В 37 играх при абсолютном карт-бланше - жалкие 6 голов и опять же с отрицательной полезностью «минус 9».

Словом, Тому Фитцджеральду разгребать и разгребать завалы, доставшиеся в наследство от его «друга и наставника». Остается пожелать ему удачи. Ну а нашему Никите Гусеву все эти перестановки должны пойти только на пользу.

Да, кстати. Отставку Шеро «дьяволы» отметили сенсационной викторией над «Тампой» - 3:1, прервав тем самым победную серию «Лайтнинг» из десяти матчей. А в предыдущем туре «Нью-Джерси», напомню, нокаутировали в гостях лидера чемпионата «Вашингтон» - 5:1. Так что, Фитцджеральду все-таки есть от чего и кого оттолкнуться.