Раз мы в медалях, зачем менять тренера? Брагина нужно оставить

Валерий Брагин возглавил молодежную сборную в 2010 году, после провала на МЧМ в Рейджане, где наших сняли с пробега в четвертьфинале швейцарцы. Перед Баффало-2011 мы мечтали о полуфинале, а получилось золото. Из той золотой сборной не отработал авансы лишь Максим Кицын, который ныне по полной зажигает в «Кузне» и мечтает о повышении в классе.

Под чутким руководством Брагина зажглись звезды Владимира Тарасенко, Артемия Панарина, которого считали середняком-везунчиком, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова, Андрея Василевского… Этот список можно продолжать и продолжать.

Эти парни влюблены в Валерии Николаевича. По их признанию, они готовы умирать за него. Зацепило, как Тарасенко, уже сделавший себе имя в НХЛ, позвонил в редакцию «Советского спорта» и попросил поздравить от своего имени Брагина с 60-летним юбилеем.

Его бывшие подопечные не стесняются спросить совета у Валерия Николаевича не только по хоккейным, но и житейским вопросам. Знакомят его со своими женами и подругами.

Я не слышал ни одного дурного слова о главном тренер российской молодежной сборной. Его авторитет непререкаем. У меня в руках буклет, выпущенный организаторами к МЧМ-2020. В представлении сборной России Брагину приписали две бронзы, завоеванные нашей сборной в 2013-м в Уфе и 2014-м в Мальме. Авторы заметки уверены, что он был у руля команды на этих турнирах. Забыв про Михаила Варнакова.

Да что там. Сам глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг оценил выступление нашей «молодежки» в Чехии на пятерку. А если бы она довела финал до победы, то, по словам руководителя, заслужила бы пятерку с плюсом.

Лишь на МЧМ-2018 подопечные Брагина остались без медалей, уступив в четвертьфинале американцам. За восемь турниров они завоевали одно золото, четыре серебра и две бронзы. Притом что не все сезоны богаты на талантливую молодежь. Завидная стабильность! Отличный результат!

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